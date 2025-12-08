　
社會焦點

鹿港驚悚連環撞！瑞典坦克橫掃5機車衝騎樓　駕駛突頭暈釀禍

記者唐詠絮／彰化報導

驚險！彰化鹿港鎮中正路6日中午傳出巨大碰撞聲響，一名66歲蒲姓駕駛疑似因突發性頭暈，車輛瞬間失控，宛如保齡球般撞飛路邊整排機車，最後衝進騎樓撞上民宅才停下，現場零件散落一地，讓對面醫院的民眾與附近店家全都嚇壞。所幸事故未波及路人，僅造成財物損失，無人傷亡。

▲彰化鹿港休旅車連撞5機車及民宅前騎樓。（圖／民眾提供）

▲彰化鹿港休旅車連撞5機車及民宅前騎樓。（圖／民眾提供）

這起意外發生在12月6日中午12時58分，地點正是鹿港鎮熱鬧的中正路上、鹿基醫院對面的公寓大樓前。根據警方調查，蒲男駕駛VOLVO休旅車沿中正路外側車道行駛，途中他突然感到「頭暈目眩」，車輛隨即失控向右偏離，猛烈撞擊路旁停放的機車。

▲彰化鹿港休旅車連撞5機車及民宅前騎樓。（圖／民眾提供）

▲彰化鹿港休旅車連撞5機車及民宅前騎樓。（圖／民眾提供）

強大的撞擊力讓休旅車完全沒有停下，一路推撞機車並衝上騎樓，直到撞及民宅柱子及地下室的逃生口結構後才終於停止。整個過程被附近監視器拍下，畫面相當驚悚。

警方發現，共有5輛機車遭受波及，其中一輛損壞嚴重，其餘多為車殼破裂、後照鏡斷裂。民宅部分則是大樓地下室逃生口有損壞。巨大的撞擊聲響，瞬間驚動了整條街。

由於事故地點正對鹿基醫院，許多看診民眾與醫護人員都聽聞巨響。而遭撞大樓的一樓設有小兒科診所、餐飲店等商家，當時店內人員都被嚇得跑出來查看。附近民眾餘悸猶存地表示：「撞擊聲音超大，還好那時候騎樓剛好沒人，診所也休息，不然後果不敢想！」直呼實在太幸運。

鹿港警分局到場後，立即對蒲姓駕駛實施酒測，確認其酒測值為0，排除酒駕可能。蒲男向警方表示，自己是因身體突然不適才導致意外。警方初步研判，事故原因確為駕駛人因頭暈致使車輛失控釀禍。詳細肇因仍尚待釐清。

12/06 全台詐欺最新數據

390 2 3752 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

雙腳發紫走不動！他看完醫生不放心　一問ChatGPT竟揪出罕病

蘆洲不明管線冒白煙　台電：協助新北市高灘處會勘追查

傳韓職高價挖角！桃猿兩年約留住威能帝　魔神樂成下一補強焦點

被問是否繼續參選　賴瑞隆未鬆口：政治是一時、父母是一輩子

泰柬交火！柬埔寨小學生「緊急離校」避難畫面曝光

快訊／百日追兇！左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

京都壽喜燒名店「2中國女違規」裝成台灣人！　店員反應超神

快訊／小煜宣布離婚！斷開9年妻　多次深度對話：換一種方式陪伴

賴瑞隆談霸凌案哭了　柯志恩斷言「不會退選」：掛看板不是小錢

詭異落地姿勢！魔術得分王抱左膝哀號　美媒憂傷到前十字韌帶

周渝民起鬨！言承旭超活潑　阿信聽到生日歌：很尷尬

