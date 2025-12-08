紅瓦厝國小打造「無圍牆安全網」！　科技化動態防災地圖曝光

▲紅瓦厝國小打造沉浸式安全教育場景，小舞者以肢體呈現交通、水域與防災情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市紅瓦厝國小8日以別開生面的「安全教育月」活動亮相，展現這所全國首創的「無圍牆學校」，如何用科技、藝術和社區力量，一步一步築起一張沒有鐵欄杆、卻更堅固的校園安全網，現場不只設置沉浸式安全教育場景，小舞者更用肢體演繹搭公車、水域安全、防災情境，讓安全教育成為充滿律動與生命力的表演課。

市長黃偉哲指出，台南持續推動交通及公共安全宣導，而紅瓦厝國小在沒有圍牆的前提下仍能打造出高規格的校園安全模式，尤其成功把安全議題延伸到社區，讓安全不再只是冷冰冰的規範，而是可以被看見、走進去、甚至被感受的生活日常。

教育局長鄭新輝表示，紅瓦厝國小的安全教育從不止步於教材，而是創新地結合專家、社區耆老與家長會，建構兼具教育力、科技力與生活力的「立體安全網絡」。此模式已成為臺南各校的重要參考。

校長陳沅說明，紅瓦厝國小自2004年創校，因「平民化藝術小學」與「開放式公園校園」聞名，但無圍牆的美好同時也意味著潛在風險。過去屢有汽車誤闖、甚至流浪漢夜宿的狀況，因此校方與學生共同攜手打造「得來速」通學車道，改善上下學交通瓶頸，也引入科技力量解題。

高年級學生在 PBL 探究課程中運用電子控制板 Nknublock，研發出「科技化動態防災地圖」與「自動感應交通閘門」，從感測器到逃生動線規劃全都自己來。他們把避難概念從教室搬到校園步道，再把科技設施變成大型教學情境，讓每天在通學步道運動的居民，一抬頭就能理解避難路線的重要性。這條科技化安全步道，如今成了在地居民的生活一部分。學校希望透過觀察、體驗、互動，讓家長、學生與社區居民一起沉浸在「安全，就是習慣」的理念裡。



教育局也指出，紅瓦厝國小的計畫未來將推展至更廣層面，研發成果將製作成中文、英文、日文版教案與科技遊戲專輯，藉由跨校分享與國際交流，把台南的校園安全創新模式推向全國、甚至走向世界。