　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

紅瓦厝國小打造「無圍牆安全網」！　科技化動態防災地圖曝光

▲紅瓦厝國小打造沉浸式安全教育場景，小舞者以肢體呈現交通、水域與防災情境。（記者林東良翻攝，下同）

▲紅瓦厝國小打造沉浸式安全教育場景，小舞者以肢體呈現交通、水域與防災情境。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市紅瓦厝國小8日以別開生面的「安全教育月」活動亮相，展現這所全國首創的「無圍牆學校」，如何用科技、藝術和社區力量，一步一步築起一張沒有鐵欄杆、卻更堅固的校園安全網，現場不只設置沉浸式安全教育場景，小舞者更用肢體演繹搭公車、水域安全、防災情境，讓安全教育成為充滿律動與生命力的表演課。

▲紅瓦厝國小打造沉浸式安全教育場景，小舞者以肢體呈現交通、水域與防災情境。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲指出，台南持續推動交通及公共安全宣導，而紅瓦厝國小在沒有圍牆的前提下仍能打造出高規格的校園安全模式，尤其成功把安全議題延伸到社區，讓安全不再只是冷冰冰的規範，而是可以被看見、走進去、甚至被感受的生活日常。

教育局長鄭新輝表示，紅瓦厝國小的安全教育從不止步於教材，而是創新地結合專家、社區耆老與家長會，建構兼具教育力、科技力與生活力的「立體安全網絡」。此模式已成為臺南各校的重要參考。

▲紅瓦厝國小打造沉浸式安全教育場景，小舞者以肢體呈現交通、水域與防災情境。（記者林東良翻攝，下同）

校長陳沅說明，紅瓦厝國小自2004年創校，因「平民化藝術小學」與「開放式公園校園」聞名，但無圍牆的美好同時也意味著潛在風險。過去屢有汽車誤闖、甚至流浪漢夜宿的狀況，因此校方與學生共同攜手打造「得來速」通學車道，改善上下學交通瓶頸，也引入科技力量解題。

高年級學生在 PBL 探究課程中運用電子控制板 Nknublock，研發出「科技化動態防災地圖」與「自動感應交通閘門」，從感測器到逃生動線規劃全都自己來。他們把避難概念從教室搬到校園步道，再把科技設施變成大型教學情境，讓每天在通學步道運動的居民，一抬頭就能理解避難路線的重要性。這條科技化安全步道，如今成了在地居民的生活一部分。學校希望透過觀察、體驗、互動，讓家長、學生與社區居民一起沉浸在「安全，就是習慣」的理念裡。

▲紅瓦厝國小打造沉浸式安全教育場景，小舞者以肢體呈現交通、水域與防災情境。（記者林東良翻攝，下同）
教育局也指出，紅瓦厝國小的計畫未來將推展至更廣層面，研發成果將製作成中文、英文、日文版教案與科技遊戲專輯，藉由跨校分享與國際交流，把台南的校園安全創新模式推向全國、甚至走向世界。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
390 2 3752 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／泰總理「授權軍方」！全力動員軍事行動
快訊／謝升竑被控偷拍私密影像　警通知未到案也搬家
未來一周3波冷空氣接力　周末最強「全台有感降溫」
2025年度人氣票選「全區即時總排名」TOP10　還有3週！
《艾蜜莉在巴黎》男星台灣轉機飛沖繩遭逮！　最慘恐遭監禁
助理費除罪化被罵翻！　國民黨團決議不硬幹、暫緩排審
習近平要求2026年經濟工作目標　內需主導共8大堅持、全面依

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

連九年獲教育部肯定　嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

台南國中數學競賽　2千人拚實力、230位高手奪牌

紅瓦厝國小打造「無圍牆安全網」！　科技化動態防災地圖曝光

黃偉哲訪荷蘭阿梅爾市　深化友誼市連結、共探高科技園區合作

生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防　守護英雄呼吸道健康

南化消防踏勘「烏山步道」　強化山域救援即時性與風險判讀能力

「明華園」走進光復災區！上演動人心弦經典大戲　災民露出笑容

地震、暴雨、火災威脅逼近　台南召集替代役備役役男重訓防災救護

花東觀光圈亮點！3業者跨域結盟縱谷山野行　打造全新遊程體驗

讓88歲母走得有尊嚴!！ 枋寮警動員募款　扶弱勢家庭一把

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

連九年獲教育部肯定　嘉藥分享創新反毒心法嘉市志工直呼收穫滿滿

台南國中數學競賽　2千人拚實力、230位高手奪牌

紅瓦厝國小打造「無圍牆安全網」！　科技化動態防災地圖曝光

黃偉哲訪荷蘭阿梅爾市　深化友誼市連結、共探高科技園區合作

生達製藥捐「養肺百益膏」挺南市消防　守護英雄呼吸道健康

南化消防踏勘「烏山步道」　強化山域救援即時性與風險判讀能力

「明華園」走進光復災區！上演動人心弦經典大戲　災民露出笑容

地震、暴雨、火災威脅逼近　台南召集替代役備役役男重訓防災救護

花東觀光圈亮點！3業者跨域結盟縱谷山野行　打造全新遊程體驗

讓88歲母走得有尊嚴!！ 枋寮警動員募款　扶弱勢家庭一把

啦啦隊IU確定來台！崔洪邏加盟洋基　攜手睦那京、李素敏組「最強三本柱」

民眾資金壓力爆棚！　Q3房貸利率飆金融海嘯後新高

2026議員選戰開打　他預言：北市第一高票不是高嘉瑜就是李明璇

肝癌婦「數百顆腫瘤」　陽交大附醫2個月化療創奇蹟

蔡正元談2028大選：盧秀燕仍是國民黨最強　鄭麗文絕不可能選總統

人夫狂刺多刀殺妻　淡定接兒放學！10歲童回家驚見「媽媽倒血泊」

助理費除罪化被罵死！國民黨團急喊卡　吳思瑤：「這5案」也該暫停

泰總理「授權軍方」全力反擊柬埔寨！　邊境監獄急轉移92囚犯

有望挑戰勇士73勝？雷霆狂贏30分15連勝　爵士主場被「打到冒煙」

「裝市話」賺6萬！嘉義男租屋處淪詐騙機房　加重詐欺罪起訴

「看表演前記得開嗓！」 蕭敬騰挑選幸運觀眾「飆高音」

地方熱門新聞

快訊／台中57歲義警執勤突倒地OHCA命危

埔里化身冬日「花之都」！南投花卉嘉年華　地景花毯、巨型花藝裝置一次看

五股閒置地大翻新　新北打造綠意新風貌

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

台南男斧砍女警遭收押！襲警前科遭起底

國教署委託雲林科大　督導桃園日光幼兒園施工

60萬戶高雄人快儲水！明11區停水10hrs

大園區公所「大手攜小手」　愛心送暖　

退伍空軍中校打造蛋餅新品牌

台中捷運綠線延伸明年第一季送審

豬農拒收廚餘　桃園環保局啟動緊急協助機制

冬夜最美「天際煙火」！雙子座流星雨極大期將至

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

女警遭砍震驚社會！陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

更多熱門

相關新聞

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

香港大埔宏福苑五級火警，死亡人數不斷增加。根據《東網》報導，截至今（28）日早上6時，火警共造成94人死亡。網路上流傳多張建築內部的照片，就有網友表示，屋內真的被「發泡膠」（Foam Board，珍珠板）封死了；也有人納悶，不明白為何要封起來。

南區7縣市齊聚台南！「台南經驗」打造學生輔導安全網

南區7縣市齊聚台南！「台南經驗」打造學生輔導安全網

馬太鞍溪堤防破口釀淹水　縣府緊急會勘

馬太鞍溪堤防破口釀淹水　縣府緊急會勘

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

馬太鞍溪堰塞湖蓄水量約155萬噸　大量減少原因曝

花蓮機車擦撞自小客！噴飛驚悚畫面曝

花蓮機車擦撞自小客！噴飛驚悚畫面曝

關鍵字：

紅瓦厝國小安全網科技化防災地圖曝光

讀者迴響

熱門新聞

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

快訊／小煜宣布離婚！斷開5年妻

新北定食8凌晨突氣爆　整層炸爛3女1男送醫

AAA音樂節票房哭了！入場率不到4成　座位區「3樓全空」慘況曝光

阿姨忘記藥名！「畫火柴人」藥局老闆猜中

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

年輕人教訓插隊阿伯還PO網　遭網罵翻

富邦啦啦隊慈妹男友曝光！熱戀綠島民宿男

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

快訊／納豆當爸！依依宣布懷孕

不是0050！她點名「2檔ETF」根本黑馬

獨／賴瑞隆兒涉霸凌　受害女同學家長曝內幕

表面佛系、私下算得很精三大星座

吳淡如揭「好學生賺不到錢」3原因

無糖飲料也中了！「4大隱藏澱粉炸彈」害血糖狂飆

更多

最夯影音

更多
台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光

台南女警開單遭斧頭猛砍受傷！　砍人畫面曝光
台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

台南女警開單遭斧頭砍傷！事發畫面曝光

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉：會讓兒子離開學校

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面