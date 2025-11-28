宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼了：發生什麼都不知道

▲內部照片引起網友討論。（圖／翻攝自House730，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

香港大埔宏福苑五級火警，死亡人數不斷增加。根據《東網》報導，截至今（28）日早上6時，火警共造成94人死亡。網路上流傳多張建築內部的照片，就有網友表示，屋內真的被「發泡膠」（Foam Board，珍珠板）封死了；也有人納悶，不明白為何要封起來。

香港網友在「LIHKG論壇」貼出「香港置業網」House730的照片，事件發生之前，「大埔市中心 宏福苑 宏建閣 (D座) 高層 6室」正在出售，並寫道「環境清幽，交通便利，廳大房大」，屋齡42年，售398萬元（約新台幣1558萬元）。

該網友現在重新檢視照片，便直呼「真的全部都封了。」其他網友看到內部照片後，也紛紛表示，「那群混帳想出這些東西，現在失火時，居民連屋外發生什麼事都不知道」、「泡棉膠在街上隨便就能撿到，比膠帶還便宜，這樣又可以省一筆」、「十年前做過裝修，沒有經歷過用泡棉膠封窗，還可以正常開窗」。

Threads上也有網友熱議，「不理解為什麼窗戶通風要封起來」、「房子看起來很不舒服」、「為什麼要封起來啊？不是還有人住的嗎」、「398萬兩房好貴，不是老房子了嗎」。還有網友推測，會這樣封可能是因為「隔音，近馬路吵」。

香港特別行政區保安局局長鄧炳強透過微博發文表示，昨日的大埔火警中，消防處在救援期間發現大廈外牆的保護網、防水帆布疑不符防火標準，且有窗戶更被易燃發泡膠（Foam Board，珍珠板）封閉，推測是這樣導致火勢蔓延異常迅速，「極不尋常」。

鄧炳強還指出，警方目前已經展開調查，並拘捕三名人士，包含兩名董事及一名顧問，警方會持續深入調查確切原因，救援工作也會繼續。