禁小紅書非關統戰、資安　沈伯洋揭關鍵：這次「只能」因為詐騙

▲民進黨立委沈伯洋。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

內政部近日宣布依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條封鎖小紅書，暫定期限為1年，引發外界熱議。民進黨立委沈伯洋今（7日）表示，雖然小紅書被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權等爭議，但都不是此次封鎖原因，理由是沒有現行法律可直接限制接取網站。這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。雖然DNS能繞過，但也已暫時提高接觸詐騙的門檻與成本。

沈伯洋表示，小紅書雖然被懷疑是統戰工具，也有言論審查、智慧財產權的爭議，更有大量資安問題，但這都不是它被限制的原因。理由很簡單，因為以上目前都「沒有法律工具」可以直接限制接取網站。

沈伯洋指出，現行法律上，能夠因為「某種理由」而「限制連接網路平台/網站」，主要只有這幾個，兒少性剝削、詐騙、性相關被害影像外流等。這次小紅書被限制，是因為詐騙，「也只能因為詐騙」。

沈伯洋解釋，依照《打詐專法》，若要限制網路平台，有兩條路徑，27條（未設代表人）與42條（緊急處置）。政府這次用的是42條。反對方要爭執，會針對「緊急處置」的文義解釋或從年限挑戰比例原則。

沈伯洋說，因為這次是「停止解析」，國人可不可以用DNS（網域名稱系統）繞開？可以。有人會問，那能繞開不就等於沒擋嗎？但以比例原則來看，畢竟這不是39條那種漸進式處罰；在「緊急處置」下又要符合比例原則，雖然DNS能繞過，但也已暫時提高了接觸詐騙的門檻與成本。

最後，沈伯洋也說，其實他最有意見的，是許多人對於小紅書在國安上疑慮的不瞭解。「雖然與本案無關，但那才是我們最終要面對的問題」。