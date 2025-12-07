　
社會焦點

色男帶國中妹回家「忘帶Key」　她拒入公廁嘿咻慘遭摸胸

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲高雄男子約戰女國中生竟將她帶進公廁硬上。（示意圖／photoAC）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名許姓男子透過交友軟體騙到一名年僅15歲的國中少女小艾（化名）後，兩人火速相約開戰，沒想到，許男猴急出門竟忘了帶家裡鑰匙，眼看「煮熟的鴨子」就要飛了，他為了省摩鐵錢竟腦洞大開，硬是把小艾拖到公園女廁準備「就地解決」，小艾當場嚇傻拒絕，許男還色心不死，從後方強抱摸胸，最後小艾爆氣報警，法官審理後依強制猥褻罪判他8個月徒刑。

判決指出，去年8月2日晚間8點多，許男在交友軟體上搭訕小艾，雙方迅速「情投意合」，馬上決定約出來「開心一下」，許男騎車載著小艾，本來一路殺到自家準備開戰，誰知到了家門口，許男才發現出門時竟然忘了帶家門鑰匙。

小艾當場想說「算了啦」，準備打道回府，但許男慾火難耐，想要「另闢戰場」，小艾還以為他會帶她去摩鐵開豪華房，好好享受一番，結果竟發現許男竟把車停在鳳山區中山公園，然後帶她直奔「陰森森」的女生公廁。

小艾當場崩潰拒絕在廁所嘿咻，但許男見「到嘴的鴨子」還在眼前，哪能甘心？他竟從後方環抱住小艾，然後鹹豬手直接在她身上亂摸，企圖「硬上」，小艾堅持強硬抵抗，許男才悻悻然罷手，將她送回家。

小艾回家後越想越氣，將這段「公廁驚魂記」告訴了朋友並報警。許男知道事情大條後，還傳訊息向小艾「討拍」，寫下「抱歉有什麼方式可以彌補你嗎」、「或是讓你消消氣」，想用區區幾句話就擺平少女的憤怒。

高雄地院審理時，許男否認犯行，還辯稱不知道對方未成年。但法官審酌他的道歉訊息和相關證據，不採信他的辯詞，認為許男身為成年人，竟對未成年少女下手，相關事證明確，因此依強制猥褻罪判他徒刑8月，全案可上訴。

12/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

陳水扁力挺陳亭妃：99.9%機率成台南首位女市長

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

色男帶國中妹回家「忘帶Key」　她拒入公廁嘿咻慘遭摸胸

