菲律賓飛機南海例行巡邏　控中國發射3枚照明彈





▲菲律賓這架飛機當時正與海岸防衛隊進行偵察飛行。（圖／翻攝自X@jaytaryela）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓海岸防衛隊（Philippine coast guard）表示，菲方漁業部門一架飛機6日在南海海域進行例行巡邏任務期間，遭中國軍方發射3枚信號彈。這起事件未造成任何問題，目前尚不清楚當時中方發射的信號彈距離菲律賓這架飛機究竟有多遠。

美聯社報導，菲律賓這架飛機隸屬於漁業和水產資源局（BFAR），當時正與海岸防衛隊進行偵察飛行。依據海岸防衛隊的說法，就在飛機合法飛行期間，有拍攝到中方從南沙群島渚碧礁（Subi Reef）發射3枚信號彈，且射向菲國巡邏機的影片。

海岸防衛隊稱，菲方的這些飛行旨在監測海洋環境，評估漁業資源狀況，確保菲律賓漁民在西菲律賓海的安全福祉。菲國飛機則是繼續執行任務，未有受阻。

海岸防衛隊指出，菲國巡邏機在渚碧礁附近發現1艘中國醫療船、2艘中國海警船以及29艘疑似民兵船隻。除了渚碧礁，這架巡邏機也飛越其他6個爭議島礁，包括無人居住的仙賓礁（Sabina Shoal），監視一艘中國海軍船艦。

根據菲方說法，這艘中國船艦多次向菲律賓BFAR飛機發出無線電挑釁，儘管當時飛機正在菲律賓主權範圍內飛行。