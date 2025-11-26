海外醫美爆買潮升溫　八億攜手美韓國際原廠揭露「台灣醫美真正優勢」

▲深耕台灣醫美四十餘年的八億，一直以臨床專業與國際合作為核心，持續引進國際設備與臨床技術，協助醫師優化治療流程，打造安全、精準的醫美新時代。

消費中心／綜合報導

在醫美市場快速成長的今日，「變美」已成為許多人追求自我風格的一部分。然而在療程選擇與「資訊爆量」的環境下，往往容易忽略醫美本質仍是一項需要專業評估的醫療行為。深根台灣醫美超過四十年的「八億實業股份有限公司」長年以臨床教育、醫療專業與國際合作為核心，與國際原廠Cynosure Lutronic合作已逾二十年，雙方在臨床培訓與治療流程上持續深度合作，攜手推動跨國臨床知識的交流與共享。

▲八億攜手全球美醫國際大廠Cynosure Lutronic共同推動臨床知識共享，串連國內外醫師的實務經驗。

海外醫美熱潮升溫，也凸顯台灣醫療的價值與成熟度

近年海外醫美因價格差異與社群行銷而快速成長，吸引部分民眾前往韓國、泰國或日本進行醫美療程。然而，隨之而來的術後照護斷層也開始浮現，不少民眾在返台後出現感染、反黑、組織壞死等併發症個案，使台灣醫美的價值再次被看見。

台灣民眾的膚況受氣候濕度、紫外線強度與生活習慣等影響，與韓國、日本等地雖同屬亞洲族群，實際反應仍有不同。台灣醫師長期處理大量在地膚質案例，對於色素反應、敏感度差異與修復速度的掌握更為細緻，加上語言與文化沒有隔閡，使治療規劃也更符合台灣族群的實際需求。

在術後照護方面，台灣的醫療體系可近性高，若術後出現敏感、不適或者異常狀況，由熟悉病史的醫師即時評估與處置，降低延宕治療的風險；連續性的照護模式，也是許多海外醫療較難做到的部分。

雖然海外療程在價格上具有吸引力，但對求美者而言，醫美最終仍是一項醫療行為。治療的價值不僅來自價格，更來自臨床判斷、溝通效率及術後照護的連續性，這些往往才是影響整體安全與成效的關鍵。

▲八億董事長周鼎茂醫師表示：醫美是醫療行為，在多元療程中更需維持專業判斷與安全思維。

為了推動醫美教育與技術整合，八億與Cynosure Lutronic聯合主辦醫美高峰論壇，匯聚百位來自台、美及亞太地區的醫師與專家，共同探討全球醫美趨勢與臨床整合策略應用。

多年來深受醫師信賴的經典設備也在論壇中受到討論，包括專為亞洲膚質打造，能有效改善斑點與膚色不均的「PICOPLUS 4D 皮秒雷射」；能分層治療不同深度與老化問題，達到緊緻與作用的「GENIUS 精靈微針電波」；以及具備雙波長脈衝功能，能解決血管、黑眼圈與色素沉澱等問題的「CLARITY II 克萊媞雷射 2.0」。這些設備皆為海內外臨床醫師高度信賴的治療系統，也體現八億對「臨床深度」的長期投入。

AI技術已全面改變各行各業的運作模式，醫美產業也不例外。今年全新亮相的「Mosaic 3D 凍凝雷射」便是焦點之一，透過AI魔序輸出技術，能自動精算能量密度、間距與深度，實現「三重智能分層」治療，兼具舒適與精準。八億表示，該設備將治療精準度與療程體驗推向新高點，讓醫師能在更細緻的膚況調整中取得理想平衡。

▲Mosaic 3D凍凝雷射，以AI魔序輸出打造三重智能分層治療，兼顧療程精準度與舒適度，成為醫師端臨床操作新利器。

深化臨床交流，讓專業成為台灣醫美的核心力量

八億長期深耕醫師端教育，持續引進國際原廠資源，協助醫療院所建立符合國際標準的治療流程。八億董事長周鼎茂表示：「醫美產業的發展，應該在多元療程中維持醫療專業，我們希望建立一個讓科技與專業並重的市場環境。協助醫師獲得更完整的臨床資訊，選擇更適合患者的治療」。

他也強調，唯有將醫美回歸醫療本質，在臨床安全與專業教育並行的基礎上，才能讓民眾真正「安心變美」。

面對全球醫美市場競爭，八億選擇以臨床教育為核心，從臨床深度延伸出產業厚度，以行動證明，醫美從來不只是一項美麗產業，更是一門需要持續精進的醫學科學。