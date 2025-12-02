美日聯手兵推「台灣有事」24次　中國只贏2次

▲美國總統川普和日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

記者詹雅婷／綜合報導

日本首相高市早苗針對「台灣有事」的發言引發北京政府不滿。日媒President Online引述美國戰略與國際研究中心（CSIS）2023年台海衝突兵推結果指出，在24種模擬作戰情境中，中國只有在兩種情境下能夠取勝，一個是美國選擇不介入，一個是日本採取中立。

該篇報導摘錄前海上自衛隊成員、現任YouTuber「大野狼少佐」的著作內容，書中提及CSIS的這份2023年兵推報告，設定中方勝利條件為占領台灣，而美日台三方只需成功阻止即算獲勝。

結果發現，在24次模擬情境之中，日、美、台有22次以慘烈代價擊退北京，北京只有在2種情境下獲勝，一是美國選擇不軍事介入台海衝突，二是日本保持中立，不允許美軍使用在日基地。即使在中方表現最佳的2次勝利情境中，占領範圍也未超過台灣四分之一面積。

中國解放軍總兵力達204萬人，遠超台灣的17萬人，海空軍力也大幅領先，但中國若犯台就必須進行跨海作戰，但實際登陸兵力受限於補給線等因素。補給的極限決定可派遣地面部隊的規模，也就是說，解放軍可用於侵台的地面部隊將僅占總兵力的一部分。

分析稱，要控制台灣2300萬人口，理論上需要40至50萬地面部隊，但考量到實際登陸與後勤補給等因素，解放軍實際能登陸作戰的兵力僅約10萬人。只不過即便台灣能用較少的兵力對抗北京，但整體戰力太過懸殊，台灣若是單獨作戰勝算極低。

分析強調，一旦日本採中立立場，等同於美軍無法有效介入，因為海上作戰極度依賴基地支援，且在實戰彈藥可能瞬間耗盡，需要往返港口重新裝填彈藥再迅速返回作戰區域。且台灣處於戰爭前線，一旦設立補給基地，後勤補給單位將淪為敵方攻擊目標。

報告特別指出日本作為後勤基地的重要性，相較於台灣直接暴露在短程飛彈威脅下，日本僅面臨成本高昂的中程飛彈攻擊，且具備分散部署與快速修復能力。

報導指出，即便日本沒有參與其中，美軍也能對台灣進行軍事干預，但日方的合作至關重要，這並不代表日本必須參戰，而是提供後勤，讓美軍展開軍事行動，並守住作為據點的日本本土本身，若可能，也可以支援美軍或限制中國海軍潛艦行動，但最優先的仍是日本自身防禦。

報導也稱，這些討論是以台灣有防衛作戰意志為前提，若台灣擁有防衛意志，美軍願意軍事介入，且日本也從旁支援，在這些條件之下，中國在大多數情境下無法取勝。