才剛道歉！義披薩老闆「髒話怒飆1星網友」　這行為恐遭重罰

▲台灣網友發現，披薩店老闆用髒話怒嗆給1星評論的人。（左圖／IG@pizzadalpazzo；右圖／翻攝Threads）



記者吳美依／綜合報導

義大利披薩店老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini）公審台灣遊客的事件持續延燒，儘管他已拍片道歉並宣稱「我愛台灣」，卻被發現依舊不改態度，在Google評論區以髒話回嗆1星評論。

台灣網友稍早發現，有人在蒙特卡丁尼市（Montectini Terme）的「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）留下1星評論，「這真的只是文化差異。很多人習慣『共享披薩』的美國風格，或許沒有意識到，這在義大利有所不同」。未料老闆竟用英語「爆粗口」回覆，「fxxk u」。

不過，「瘋子披薩」目前在Google地圖上的商家檔案疑似已被移除，旅遊網站Tripadvisor也顯示歇業。

此外，老闆直接拍攝客人面容，未經同意上傳網路的行為，恐有觸法之嫌。歐盟《通用資料保護規則》（GDPR）嚴格保護個資，違法行徑理論上最高可罰2000萬歐元。事實上，義大利特倫托市（Trento）去年就因AI視訊監控計畫違反歐盟GDPR法規，被義大利資料保護局（Garante）處以5萬歐元罰款。

此前，「瘋子披薩」老闆帕齊尼不滿16名台灣遊客僅點5份披薩，竟一邊佯裝熱情拿手機錄影，一邊使用粗俗戲謔字眼極盡嘲諷。他爆粗口稱「那些該死的中國人」，詢問客人從哪裡來，台灣遊客毫不知情，還開心比讚比YA並報出「Taiwan」，還以為是熱情互動，殊不知正遭羞辱。

影片一出，帕齊尼立刻遭到台義網友抨擊，儘管他14日上傳道歉影片大讚「你們是如此美好、神奇的人民」，甚至喊出「我愛中國，我愛台灣」，依然止不住風波。就連市長德羅索（Claudio Del Rosso）也出面緩頰，強調此事不代表城市立場，並將安排與台灣駐義代表會面化解爭端。