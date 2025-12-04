　
社會 社會焦點 保障人權

傅崐萁挨告「答辯狀竟用回收紙」！民眾陳情書曝個資...法官大驚

▲▼立委傅崐萁於立法院內政委員會質詢相關部會官員。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委傅崐萁批民進黨立委沈伯洋拿國外資金顛覆國家，被沈提告求償100萬元、須在報紙頭版刊登沈勝訴啟事，台北地院今（4日）開庭，沈的律師反映傅給的書狀繕本，背面竟有陳情民眾個資、「也太環保了」，法官訝異用全新紙張列印「沒有很貴吧」，並追問能否提出沈受訪自承接受國外資助的影片，傅的訴訟代理人表示會試試看，但媒體的報導，可證明沈已承認。

傅崐萁與沈伯洋本人都沒出庭，傅的訴訟代理人為立法院法制局前局長陳清雲，他神情篤定、面帶微笑，反覆強調已提出許多媒體報導，佐證沈伯洋受訪承認接受外國資金補助研究，「美國在台協會AIT也承認補助黑熊學院」，代表傅有合理查證。

法官連問幾次「沈伯洋到底說了什麼？不是媒體報導（的版本），而是他（沈）受訪原文」，陳頻說有1份媒體報導比較完整引用沈的話，法官狀似被打敗地說「你好像不了解我在講什麼？還是我的話說得不清楚？」法官只好仔細翻閱傅崐萁的答辯狀，嘟噥說「我努力找找」。

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

但法官花了快20分鐘，不斷跟陳清雲比對，總覺得傅崐萁答辯提出的媒體報導顯示，沈伯洋似乎有2種受訪內容與場合，且答辯狀的證據都沒編號，法官問陳「能不能有沈伯洋受訪的影片？」

陳清雲很認真回答「影片不好找」，仍重申媒體報導的文字內容都是真實的，沈伯洋受訪承認接受外國資金補助研究，「美國在台協會AIT承認補助黑熊學院」。

法官訊問沈伯洋的律師想確認，律師苦笑說對方給的答辯狀繕本，回收用過的影印紙單面列印，背面還有民眾陳情案個資、文宣與廣告等，「也太環保了」，因頁數不同、無法幫法官核對是哪1份報導，律師把書狀攤給法官看、以示沒胡說。

法官訝異買個空白的紙列印書狀，「沒有很貴吧！」陳清雲一本正經說「給法官的那份，是乾淨的全新紙張」，並再度強調提出的資料，都是各家媒體報導，法官打斷他，要他「把你的資料給我看！到底沈伯洋說了什麼！」並再問1遍「真的沒有（受訪）影片嗎？」

陳清雲說真的找不到，須向媒體索取「但我要不到」，所以他整理各家媒體報導，證明都是沈伯洋自己承認的，「可以看出他（沈）有接受國外資金！」

沈伯洋的律師表示，從對方提出的媒體報導，無法得出沈「拿國外資金4800多億元，在台灣從事顛覆活動」的結論，沈本人絕沒拿這些錢，沈主持的台灣民主實驗室、黑熊學院有無接受國外資助，會跟沈確認後再陳報。

陳清雲連忙說傅崐萁已解釋「4800億」是口誤，應是4800多萬元，法官表示這句話前次開庭已表達過，「大家都知道不會是4800億啦！」但陳加碼表示政論名嘴爆料沈收國外資金5700多萬元，法官高聲說「不能這樣混過去！要講清楚到底收了誰的資助！」

陳清雲說這是趙少康跟侯漢廷在政論節目說的，傅崐萁的發言用疑問句，是要沈伯洋趕快自清，沈的律師反擊傅引用人云亦云的轉述，非合理查證，台北地檢署已函覆法院，證實未受理侯漢廷告發沈涉犯《國安法》案件，傅卻點名沈拿錢。

法官諭知陳清雲轉告傅崐萁，設法提供所謂沈伯洋受訪自承接受國外資助的影片，明年（2026年）2月12日再開庭，陳說會努力試看看，並再補一句「媒體的報導，都是沈伯洋受訪自己講的！」

12/02 全台詐欺最新數據

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

國民黨前主席朱立倫卸任後，近日前去與美國在台協會處長（AIT）谷立言會晤。AIT於4日表示，感謝朱立倫過去4年擔任主席期間展現領導、友誼與貢獻，「期待持續與台灣各政黨領袖攜手合作，深化堅若磐石的美台關係」。

東京威力被起訴　併3內鬼工程師合議庭審理

東京威力被起訴　併3內鬼工程師合議庭審理

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

為何送32元舊電鍋變貪汙重罪？　沈伯洋曝立院陋習

為何送32元舊電鍋變貪汙重罪？　沈伯洋曝立院陋習

台積電內鬼洩密案　TEL：仍在釐清細節

台積電內鬼洩密案　TEL：仍在釐清細節

關鍵字：

傅崐萁沈伯洋黑熊學院顛覆活動國安法AIT

讀者迴響

