基隆獅球嶺砲台步道全面更新　議長童子瑋：打造安全舒適新場域

▲基隆獅球嶺砲台換新登場！全新步道啟用展現百萬夜景魅力。（圖／基隆市議長童子瑋辦公室提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市獅球嶺砲台周邊步道與環境整修全面完成，預計下周正式啟用。市議會議長童子瑋表示，過去砲台周邊因草木過高、照明不足及動線不明確影響遊憩品質，他一年多來持續向市府爭取改善，如今終於呈現階段成果。全新步道動線與照明配置讓市民能更安全、舒適地走入砲台，重新感受基隆獨特的景觀與歷史價值。

童子瑋指出，他與市府相關單位多次研商，盼能重新整頓砲台周邊的步行環境，並納入在地居民意見。從砲台本體修繕、照明配置到步道動線，皆逐項確認，希望營造兼具安全與舒適的遊憩空間，讓大人、小孩都能輕鬆走進砲台，感受基隆的景觀層次與歷史底蘊。

童子瑋表示，獅球嶺具備成為城市亮點的條件，未來透過完善的砲台環境並與周邊景點串聯，可補足基隆的「山城文化」面向，不僅提升城市能見度，也能讓下一代更深入認識土地。獅球嶺有望成為兼具文化教育與旅遊價值的起點。

童子瑋強調，目前整修工程已全數完成，預計下周正式啟用。他也感謝市府團隊、里長及協作夥伴的投入，期盼每位踏上獅球嶺的市民，都能透過這片景觀與古蹟，再次理解基隆獨特的城市之美。