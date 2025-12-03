　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

淡水停水連日未解　陳偉杰提自治條例求補助：每戶最少5萬元

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，自來水公司11月28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶，淡水停水第3天，還有多區域無水可用，民眾叫苦連天▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，自來水公司11月28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶，淡水停水第3天，還有多區域無水可用，民眾叫苦連天。（圖／記者鄭遠龍攝）

記者崔至雲／台北報導

新北淡水停水多日，甚至到今天仍有住戶沒有水可用。國民黨新北市議員陳偉杰擬將提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非因計畫性施工公告停水，而是因天災、管線破裂、或其他不可歸責於用戶的原因，導致連續停水達48小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者補助金額，每戶不得低於新台幣5萬元整。

陳偉杰表示，前天中午，淡江大學外的北新路182巷大學城商圈，本來應該熱鬧的街道，店家全部拉下鐵門。到了深夜，仍有鄉親們大排長龍，有人抱怨家中孩子正要段考，作息大亂；有人無奈因為沒洗澡，心情大受影響，這兩天沒法上班，還被不住在淡水的同事訕笑。

陳偉杰提到，昨天打開電視，畫面中的阿姨大吐苦水，背景的廚房堆滿碗盤也沒辦法洗，甚至長出果蠅繞著。走進熟悉的社區，不少住戶拉著小車、排著隊，臉盆水桶寶特瓶、把家裡大大小小能裝水的容器全帶上，趕忙來水車取水。排在後面的幾個因為水車分完水，自嘆倒楣，問下趟何時來，司機也不知道。最難受的還是有小嬰孩的爸媽，幾個小時一定要泡一次奶，補水站的水無法確定品質，多半只能用來沖馬桶。泡奶要買水，而鄰近店家早已銷售一空。

陳偉杰再說，點開網路社群，鄉民抱怨為了減少上廁所次數，只敢少吃少喝，家裡還是惡臭難聞，堆積的衣服襪子根本無法清洗。當然，還有數不清的惡意帳號在刷政黨、刷大罷免、刷嘲諷與仇恨。努力協調飯店供民眾洗梳，留在現場想安慰民眾幾句，只看見疲憊、煩躁和怨恨，話又收了回去。服務處同仁一面搬水、一面突然被路人破口大罵「選恁有三小路用」。

陳偉杰說，他第一個念頭是，其實文明很脆弱；第二的念頭是，民眾或許說的沒錯，「選咱有三小路用」？「全面檢討流程、向施工單位開罰、求償」，嗯，不然難道不檢討不求償？「以停水天數扣除水費」，嗯，民眾是該覺得很荒謬還是被羞辱？「研議增設入水管，讓淡水供水有備援能力」，嗯，很重要但不知道等多久？「開設申訴陳情管道」，嗯，民眾活該要收集發票自證損失金額然後拿回本來就不必要的開銷？

陳偉杰說，昨天深夜，新市鎮的海洋都心還是沒有復水，影響近四千名住戶。有些原本復水的社區又不明原因的停水了。

對於賠償，陳偉杰說，市府的長官們或許很努力，但他不想再等了。他提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非因計畫性施工公告停水，而是因天災、管線破裂、或其他不可歸責於用戶的原因，導致連續停水達48小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者補助金額，每戶不得低於新台幣5萬元整。

陳偉杰說，條例內容的審查會尊重全體議會和市府同仁，但他會據理力爭。他知道有人認為不務實，沒關係，祝福反對的人永遠不要遇到停水災害。意外災害是機率問題，總是有可能發生，可能在任何一天，可能在新北市的任何一區，但新北市政府對災民的尊重，不應該看機率。不然，「選咱有三小路用」？
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」3
被爆翻臉許光漢…章廣辰無視「選邊站」　張軒睿罕見怒發聲
聖石金業「6千萬豪車」遭扣！　法拉利加勞斯萊斯魅影
領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了
比特幣暴跌苦主！　「川普家族」公司股價30分鐘內腰斬　
快訊／手機被沒收！20多刀砍死媽　高職兒判19年全身顫抖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

備詢被問是否選2026縣市長　林佳龍：目前沒打算且現在不適合回答

林飛帆：國民黨還存有幻想　習近平說很清楚九二共識就是一國兩制

八炯為造謠向香港人鞠躬道歉　詹江村轟：什麼時候跟鍾明軒道歉

藍白封殺1.25兆國防預算後中方實彈射擊　林飛帆：非常大危機

李有宜退黨傳入藍營　民眾黨高層分析：操作非常「精妙」

坦承對黃國昌「嚴重錯判」　林飛帆：對民主破壞強大如美國水門案

川普簽署台灣保證落實法案　總統府：肯定台美交往的價值！

「電鍋案」掀輕罪重罰討論　法務部推修法：5萬以下貪汙可免刑

中共嗆台灣沒有外交部長　林佳龍：我就在這裡

稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻　八炯鞠躬道歉：沒花心思查證

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

備詢被問是否選2026縣市長　林佳龍：目前沒打算且現在不適合回答

林飛帆：國民黨還存有幻想　習近平說很清楚九二共識就是一國兩制

八炯為造謠向香港人鞠躬道歉　詹江村轟：什麼時候跟鍾明軒道歉

藍白封殺1.25兆國防預算後中方實彈射擊　林飛帆：非常大危機

李有宜退黨傳入藍營　民眾黨高層分析：操作非常「精妙」

坦承對黃國昌「嚴重錯判」　林飛帆：對民主破壞強大如美國水門案

川普簽署台灣保證落實法案　總統府：肯定台美交往的價值！

「電鍋案」掀輕罪重罰討論　法務部推修法：5萬以下貪汙可免刑

中共嗆台灣沒有外交部長　林佳龍：我就在這裡

稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻　八炯鞠躬道歉：沒花心思查證

中國遊客赴柬埔寨免簽　2026年6月起試行

國1五汐高架道火爆衝突！狂男持榔頭追人打　毀車傷警遭壓制

「這是誰的貓？」空服員抱著貓巡走道　網羨慕：想搭這班飛機

起司控注意！IKEA在牛排上灑起司太豪華　耶誕烤半雞限時回歸

備詢被問是否選2026縣市長　林佳龍：目前沒打算且現在不適合回答

「台灣飯店11點退房」一票人轟：很不人道！房務曝真實原因

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

台東最難訂餐廳主廚回台南創業　予島12/28開幕「今日開放訂位」

含蘇丹紅化妝品原料賣給13廠商　亦鴻企業負責人涉詐欺30萬交保

9戰8敗還輸爐主！字母哥幾乎刪光公鹿貼文　轉戰尼克傳聞再起

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

政治熱門新聞

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

總統：九二共識一中原則台灣就是一國兩制

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

「新竹王淨」參戰　前正妹主播出任陳見賢發言人

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

總統：沒看到馬8年執政有兩岸和平紅利

稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻　八炯鞠躬道歉：沒花心思查證

賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

中配錢麗遭廢止依親居留！移民署證實

更多熱門

相關新聞

快訊／淡水停水補償出爐！　水費減免外買水、修水塔馬達也可申請

快訊／淡水停水補償出爐！　水費減免外買水、修水塔馬達也可申請

淡北道路工程因廠商誤挖地下自來水幹管，導致淡水區16里6萬多戶停水4天，民怨爆炸。新北市府今（3日）表示，除台灣自來水公司提供水費減免，已協調施工廠商啟動補償機制，民眾可提供購買水或水塔馬達空轉修繕費用憑證，透過線上表單申請，或直接至淡水區公所專責窗口，收件時間延長至12月10日為止。

基暖暖、仁愛高地恐停水　明啟動應變

基暖暖、仁愛高地恐停水　明啟動應變

五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

新北金志獎表揚　侯友宜：感謝志工溫暖守護城市

新北金志獎表揚　侯友宜：感謝志工溫暖守護城市

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

新北推「行動自然人憑證」免費辦　前10名送紓壓鑰匙圈

關鍵字：

淡水停水陳偉杰新北市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面