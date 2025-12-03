淡水停水連日未解　陳偉杰提自治條例求補助：每戶最少5萬元

▲淡北道路11月27日進行主線高架橋P20基樁挖掘時，鑽破自來水管線，自來水公司11月28日起逐步減壓暫停供水，影響淡水區16個里、共計約6.2萬戶，淡水停水第3天，還有多區域無水可用，民眾叫苦連天。（圖／記者鄭遠龍攝）



記者崔至雲／台北報導

新北淡水停水多日，甚至到今天仍有住戶沒有水可用。國民黨新北市議員陳偉杰擬將提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非因計畫性施工公告停水，而是因天災、管線破裂、或其他不可歸責於用戶的原因，導致連續停水達48小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者補助金額，每戶不得低於新台幣5萬元整。

陳偉杰表示，前天中午，淡江大學外的北新路182巷大學城商圈，本來應該熱鬧的街道，店家全部拉下鐵門。到了深夜，仍有鄉親們大排長龍，有人抱怨家中孩子正要段考，作息大亂；有人無奈因為沒洗澡，心情大受影響，這兩天沒法上班，還被不住在淡水的同事訕笑。

陳偉杰提到，昨天打開電視，畫面中的阿姨大吐苦水，背景的廚房堆滿碗盤也沒辦法洗，甚至長出果蠅繞著。走進熟悉的社區，不少住戶拉著小車、排著隊，臉盆水桶寶特瓶、把家裡大大小小能裝水的容器全帶上，趕忙來水車取水。排在後面的幾個因為水車分完水，自嘆倒楣，問下趟何時來，司機也不知道。最難受的還是有小嬰孩的爸媽，幾個小時一定要泡一次奶，補水站的水無法確定品質，多半只能用來沖馬桶。泡奶要買水，而鄰近店家早已銷售一空。

陳偉杰再說，點開網路社群，鄉民抱怨為了減少上廁所次數，只敢少吃少喝，家裡還是惡臭難聞，堆積的衣服襪子根本無法清洗。當然，還有數不清的惡意帳號在刷政黨、刷大罷免、刷嘲諷與仇恨。努力協調飯店供民眾洗梳，留在現場想安慰民眾幾句，只看見疲憊、煩躁和怨恨，話又收了回去。服務處同仁一面搬水、一面突然被路人破口大罵「選恁有三小路用」。

陳偉杰說，他第一個念頭是，其實文明很脆弱；第二的念頭是，民眾或許說的沒錯，「選咱有三小路用」？「全面檢討流程、向施工單位開罰、求償」，嗯，不然難道不檢討不求償？「以停水天數扣除水費」，嗯，民眾是該覺得很荒謬還是被羞辱？「研議增設入水管，讓淡水供水有備援能力」，嗯，很重要但不知道等多久？「開設申訴陳情管道」，嗯，民眾活該要收集發票自證損失金額然後拿回本來就不必要的開銷？

陳偉杰說，昨天深夜，新市鎮的海洋都心還是沒有復水，影響近四千名住戶。有些原本復水的社區又不明原因的停水了。

對於賠償，陳偉杰說，市府的長官們或許很努力，但他不想再等了。他提案制定「新北市停水災害補助自治條例」，針對非因計畫性施工公告停水，而是因天災、管線破裂、或其他不可歸責於用戶的原因，導致連續停水達48小時以上，且無法由臨時供水站完全滿足基本生活需求者補助金額，每戶不得低於新台幣5萬元整。

陳偉杰說，條例內容的審查會尊重全體議會和市府同仁，但他會據理力爭。他知道有人認為不務實，沒關係，祝福反對的人永遠不要遇到停水災害。意外災害是機率問題，總是有可能發生，可能在任何一天，可能在新北市的任何一區，但新北市政府對災民的尊重，不應該看機率。不然，「選咱有三小路用」？

