「台灣淪第19層地獄」　黃智賢：護航助理費除罪化立委「適合下地獄」

▲媒體人黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍綠白民代近年使用助理費時多涉及「貪污治罪條例」，藍委陳玉珍提出修法，要讓助理費交由立委統籌運用，還免檢據核銷，為助理費案除罪化，該案5日付委審查，卻也引起藍綠白國會助理們炸鍋。對此，媒體人黃智賢今（7日）重砲「立委成為妖魔」，提案、連署、投支持通過跟假仁假義實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」，一個比一個離譜的法案，排隊接著上，「台灣，大概跟第19層地獄，比較適配」。

黃智賢今（7日）表示，「立委成為妖魔」，1年700多萬以上的公費助理費用要全部匯給立委。公費助理的薪水跟加班費原本是直接匯入助理帳戶，是薪資收入，但現在貪婪無恥的立委要退回過去黑暗的時期，把這1年700多萬的錢變成給立委的補貼。

黃智賢痛批，提案的立委、連署的立委、投支持通過的立委跟假仁假義，到時候退席不投，卻實質護航的立委，「每個名字，都很適合下地獄」。1任4年，賺4000萬起跳，不擇手段的賺。將來，有便當助理願意做免費的，不用給錢；有企業排隊贊助助理，企業給錢幫立委，立委努力服務企業，「爽一個」。

黃智賢直言，現在因為貪污助理費被查、被起訴、被判刑的藍綠白立委，直接可以無罪。「我是說，提這個案子的立委，就是草包，或者虛偽」，為什麼不直接提，立委補貼，「1年1億？反正多少錢你們都嫌不夠」。這樣的法案，可以公然提出來；前科累累的立委，可以公然贊聲；媒體跟名嘴，竟然可以噤聲，甚至護航這樣的邪惡，到底台灣社會，是有多少人形生物？

黃智賢說，搭配立委提的，貪污5萬元以下不罰的案子，當然比加州的搶劫900美元無罪，更爽。「但，其實也是另一種虛偽。演什麼演？直接所有貪污除罪化不更乾脆？」別忘了，還有養狗仔團的立委，提的「檢察官不得以串供為由，羈押嫌犯」的案子。

黃智賢怒轟，一個比一個離譜的法案，排隊接著上。讓台灣直接可以活成禽獸妖魔，率眾食人？「不不不，他們高居廟堂，台灣，大概跟第19層地獄，比較適配」。