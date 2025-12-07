　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！營養師示警：藏4種健康危機

冬季到來，火鍋成為民眾聚餐首選美食。（示意圖／Pexels）

▲天冷了不少人會選擇吃火鍋暖暖身體。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

隨著冬季氣溫驟降，火鍋成為民眾圍爐聚餐的首選美食。然而，營養師高敏敏近日提醒，雖然火鍋令人暖心暖胃，但其中常見的火鍋料其實潛藏不少熱量與健康風險，呼籲民眾在享受美味的同時，也應注意食材選擇與攝取方式。

高敏敏指出，火鍋少不了各式各樣的配料，如油條、貢丸、米血糕、甜不辣、魚丸等，不僅為火鍋增添風味，也深受民眾喜愛。不過，這些火鍋料多屬加工食品，熱量不容小覷。她列舉火鍋常見配料的熱量數據，包括油條（27克）含148大卡、炸豆皮（20克）95大卡、百頁豆腐（40克）91大卡。平均僅2至3顆火鍋料，熱量就可能超過100大卡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝臉書／營養師高敏敏）

▲火鍋料熱量一次看。（（圖／翻攝臉書／營養師高敏敏）

她進一步指出，這些加工火鍋料除熱量高外，還有多項健康隱憂。例如高鈉成分容易增加腎臟負擔並造成水腫，部分為追求口感可能含飽和脂肪或氫化油，長期攝取恐提高心血管疾病風險。此外，許多魚漿製品澱粉比例偏高、營養密度低，食用過量容易導致肥胖；而添加物如色素、防腐劑等，也可能對腸胃或皮膚敏感族群造成刺激。

為讓民眾能在寒冬中吃得健康又無負擔，高敏敏也提出幾項替代建議：將炸豆皮改為新鮮豆皮可減少油脂，蟹味棒換成真蟹肉能補充高品質蛋白質，米血糕建議與飯麵替換以避免重複澱粉攝取，蛋餃可用原型雞蛋取代，更加天然單純。烹煮方式方面，則推薦以清湯為底，減少油脂溶出，使整體熱量負擔更低。

她強調，吃火鍋不必害怕發胖，關鍵在於「少加工、多原型」，選擇天然食材與簡單湯底，不僅口感清爽、熱量可控，也讓這份冬季暖意吃得更安心。

延伸閱讀
60歲婦腎癌術後10年未復發　醫曝關鍵是常吃「這類蔬菜」
今大雪節氣到！　中醫推3招暖身養腎：宜早睡晚起、多吃薑
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
男斧頭砍女警遭聲押！　9年前襲警黑歷史曝
建中生藝術展用「911恐攻」當創作！　校方撤作道歉
公寓鐵門沒關　新北25歲女遭捆綁洗劫
阿公載29歲孫赴國考　竟遇死劫祖孫雙亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

送32元電鍋算貪汙惹議！律師曝「案件盲點」：法官判決很佛心了

不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！營養師示警：藏4種健康危機

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

她親手害了男友「教召中獎2個禮拜」　高EQ反應驚呆全場：SSR等級

未來一周2波冷空氣接力　明天北部降溫「3地防大雨」

AAA韓星降臨塞爆高雄！演唱會經濟大爆發　高捷運量破今年新高

史上最療癒行事曆！2026「3天↑連假」有9個　上班族嗨：拜託快來

穿發熱衣「進室內狂冒汗」又濕又黏！UNIQLO教1招　一票人試過喊讚

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

送32元電鍋算貪汙惹議！律師曝「案件盲點」：法官判決很佛心了

不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！營養師示警：藏4種健康危機

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

她親手害了男友「教召中獎2個禮拜」　高EQ反應驚呆全場：SSR等級

未來一周2波冷空氣接力　明天北部降溫「3地防大雨」

AAA韓星降臨塞爆高雄！演唱會經濟大爆發　高捷運量破今年新高

史上最療癒行事曆！2026「3天↑連假」有9個　上班族嗨：拜託快來

穿發熱衣「進室內狂冒汗」又濕又黏！UNIQLO教1招　一票人試過喊讚

仍有1億立方米土砂堆置坡面！馬太鞍堰塞湖上下游均架設微地動儀

37歲國王大將桑尼確定報銷！遭逢韌帶重傷　心碎發文曝噩耗

《灌籃高手》聖地人潮不減　中國遊客照樣瘋拍照、買伴手禮

禁小紅書非關統戰、資安　沈伯洋揭關鍵：這次「只能」因為詐騙

男徘徊警所外員警主動關懷　身上掛「喪屍煙彈」被送辦

台南男砍女警遭聲押！9年前黑歷史曝　車被拖吊拿登山刀襲警

哈登超車「甜瓜」登歷史得分榜第10　比肩Kobe、喬丹直呼像做夢

建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

基隆廟口夜市酒空男持利刃揮舞　警噴辣椒水火速壓制

《怪奇物語》主創點名台灣「有望來取景」！　見101激動喊：列在清單最前面

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

生活熱門新聞

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

快訊／8級強風來了　明變天「雨最大」地區曝

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

「第一次違規就重罰6千」女駕駛嚇手抖！全場搖頭

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

快訊／06：48規模4.4地震　最大震度3級

親手害了男友「教召中獎2個禮拜」　高EQ反應驚呆

更多熱門

相關新聞

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎與排毒功能，長年被視為具抗癌潛力的「超級食物」。腎臟科醫師洪永祥近日在節目《健康好生活》中分享一名實際案例，指出一名60歲女性罹患腎細胞癌第一期，經手術治療後，長期攝取十字花科蔬菜，10年來未曾復發，且泌尿道感染次數明顯減少。

3寶爸驗DNA才知幫小王養子女6年

3寶爸驗DNA才知幫小王養子女6年

一次拔12顆！男童1壞習慣害蛀牙

一次拔12顆！男童1壞習慣害蛀牙

出國必剪指甲！　網曝1原因

出國必剪指甲！　網曝1原因

阿富汗母重石砸女兒肚求流產

阿富汗母重石砸女兒肚求流產

關鍵字：

高敏敏火鍋料熱量周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

全台第3家「島語」12/29開幕

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面