　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12生肖本周運勢來了！猴事業財運雙冠　這類人奪愛情榜首

（示意圖／Pexels）

▲12月7至13日12生肖運勢出爐。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

新的一週到來，命理生肖專家曼樺老師分析，12月7日至12月13日十二生肖在事業、財運、愛情與健康方面誰能拔得頭籌？本週由「猴」榮登雙榜第一，事業與財運皆旺；「虎」則四項榜單皆上榜，堪稱本週最全面強運代表！快來看看你是否也名列其中，提早掌握運勢脈動，做足準備迎接好運到。

本周事業運前三名:

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.

工作：本週運勢當旺，為第一名。累積長期的優良信譽，美好名聲，業務範圍擴大，無往不利的一周。

2.

本週運勢紅翻天，喜事重重，為第二名。平時不開腔，開腔幹大事的你，終於讓老闆另眼相看。

2.

本周運勢不賴，繼續維持旺運走勢，同為第二名。新的人際關係考驗著你，更高層，需要用點心機。

3.

本週運轉強，信心十足，為第三名。業務人員本周大利多，許多主動合作的案子向你報好康。

本周財運前三名:

1.

本周財運佳，財源滾滾而來。各種業務上的好消息，合作的好機會到來，千萬把握，難得的賺錢機會。

2.

本周財運大利多，憑藉著聰明睿智，將市場的餅做大，多人分工，長遠經營，才是真正厲害的牛人。

3.

本周財運收入不少，相對的花費也不少。還好你善於理財，總是能夠調度得宜，孳生利息，生活有餘。

本周愛情運前三名:

1.

家庭運甜蜜，喜歡與另一半窩居的假日，不慌不忙，一起研究菜品，做頓好吃的，看部電影。全家都開心。

2.

愛情運甜蜜，日常生活之外如何維繫兩人之間的甜蜜，需要有趣的靈魂，你寧願找個有趣的人，也不要他是被動者。

3.

愛情運上升，幸福就是接受回頭的另一半，再給自己給他一次機會。拖了好久的爛攤子，終於可以面對面的解決。

3.

愛情運上升，多年的好友突然變成愛人，你已經走過一次傷心的戀情，希望找個能共同生活的人，不奢不求。

本周健康運前三名:

1.

健康運勢不錯，喜歡每周二次利用下班時間打一場羽毛球，沖澡再回家，感覺壓力都釋放了。

2.

健康運不俗，健康開始研究生機飲食，綠色蔬食，甚至晚上不吃澱粉，相信過些時日一定會有成果的。

3.

健康運勢不錯，一直勤於打球，運動，最近要注意是否運動量太大，造成筋骨痠痛情況增加。

延伸閱讀
明「大雪」至！6大禁忌一次看　民俗專家提醒做2事可旺財
12星座最新一周運勢曝　金牛財運改善、天蠍將提升收入
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家勸：快丟掉
北捷開放刷手機進站！　7月起信用卡也通
《延禧攻略》50歲女星宣布立遺囑！　留8億遺產
黃仁勳登金融時報人物榜！　「押注AI改變世界」
快訊／賴瑞隆落淚道歉：會讓兒子離開學校

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

快訊／14:47台灣西南部海域規模3.5地震　最大震度1級

交通部擬改離島充電樁比例　以轄內電動車10%為下限

12生肖本周運勢來了！猴事業財運雙冠　這類人奪愛情榜首

建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

送32元電鍋算貪汙惹議！律師曝「案件盲點」：法官判決很佛心了

不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！營養師示警：藏4種健康危機

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

出國搭「最香班機」　他候機室看傻：太多人了吧！網讚最爽行程

快訊／14:47台灣西南部海域規模3.5地震　最大震度1級

交通部擬改離島充電樁比例　以轄內電動車10%為下限

12生肖本周運勢來了！猴事業財運雙冠　這類人奪愛情榜首

建中生藝術展作品用「911意象」挨批　校方撤作品道歉：確有不妥

送32元電鍋算貪汙惹議！律師曝「案件盲點」：法官判決很佛心了

不留太多遺產！90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！營養師示警：藏4種健康危機

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

獲「從影最佳傑作」認證！白蘭雪蓋汀新作被譽最暖喜劇

李千娜才剛唱「腿軟站不直」！　驚喜合體愛女「下秒被趕下台」

生小孩前「有2條件」　公婆一聽怒了！網嘆：跟買房只能擇一

北捷開放刷手機進站！明年1月啟用QR乘車碼　7月起信用卡也通

Joeman新歡開戰了！被挖3年前假鞋團購風波　親反擊：我應該要閉嘴

男團F.F.O出道1年長大了！　超驚人變化曝光

「2大錢坑」默默吞掉退休金！　日專家苦勸：快丟掉

整座高雄變聖誕樂園！4大景點看26米耶誕樹、燈光秀　還會飄雪

忠實粉絲每年朝聖！月光・海音樂會奪「活動卓越獎」銀質獎

6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

AAA／葉舒華向IU告白　做「金宣虎wink」超萌

生活熱門新聞

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

親手害了男友「教召中獎2個禮拜」　高EQ反應驚呆

快訊／8級強風來了　明變天「雨最大」地區曝

90歲伯「靠1檔ETF」爽領48萬股息　網驚：頭腦真好

「第一次違規就重罰6千」女駕駛嚇手抖！全場搖頭

週休三日若過關　上班族怕1狀況：不是減薪

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

2波變天！　入冬首波冷氣團時間曝

Joeman新女友「醫美前」舊照流出 　和現在判若兩人

更多熱門

相關新聞

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！藏4種健康危機

火鍋料第1名「熱量炸彈」曝！藏4種健康危機

隨著冬季氣溫驟降，火鍋成為民眾圍爐聚餐的首選美食。然而，營養師高敏敏近日提醒，雖然火鍋令人暖心暖胃，但其中常見的火鍋料其實潛藏不少熱量與健康風險，呼籲民眾在享受美味的同時，也應注意食材選擇與攝取方式。

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

3寶爸驗DNA才知幫小王養子女6年

3寶爸驗DNA才知幫小王養子女6年

一次拔12顆！男童1壞習慣害蛀牙

一次拔12顆！男童1壞習慣害蛀牙

未來一週好運「四大生肖」

未來一週好運「四大生肖」

關鍵字：

曼樺老師運勢周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

全台第3家「島語」12/29開幕

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

穿發熱衣「進室內狂冒汗」！UNIQLO教1招　一票人讚

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

8歲兒涉校園霸凌！賴瑞隆落淚再道歉

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面