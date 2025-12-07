俄烏2大難題！美特使稱「和平協議近了」　血淚代價死傷200萬人

▲烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國特使凱洛格（Keith Kellogg，右） 。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國的烏克蘭事務特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，俄烏戰爭止戰的協議如今已非常接近達成，如今取決於解決2大主要懸而未決的議題，也就是烏克蘭頓巴斯地區的未來歸屬以及歐洲最大的札波羅熱核電廠的未來。

路透報導，凱洛格在加州舉辦的雷根國家國防論壇上提及，解決俄烏衝突的努力已進入「最後10公尺」階段，但這也是最艱難的部分，「如果我們能解決這2個問題，我認為其他事情都會迎刃而解。我們真的非常、非常接近了」。

凱洛格稱，俄烏戰爭造成的傷亡規模相當可怕，以區域戰爭來說是前所未見的，雙方死傷總數已超過200萬人。俄羅斯目前控制烏克蘭約19.2%的土地，包括2014年占領的克里米亞、整個盧甘斯克、頓內茨克逾80%面積、赫爾松與札波羅熱約75%土地，以及哈爾科夫、蘇米等部分地區。

就在上月，美國28點和平計畫草案曝光，但內容令烏克蘭與歐洲官員感到震驚，認為草案內容迎合莫斯科的主要訴求，包括俄羅斯控制烏克蘭五分之一領土、限制烏克蘭軍隊等。根據克里姆林宮的說法，這些提案（俄稱其包含27個要點）已被拆分為四個不同的部分。確切內容尚未公開。

根據美國最初的提議，札波羅熱核電廠將在國際原子能總署（IAEA）的監督下重啟，所產生的電力將在俄羅斯和烏克蘭之間平均分配。

烏克蘭總統澤倫斯基6日提到，他與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）進行長時間且非常實質的通話。