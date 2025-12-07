屏東南榮60校慶好「塑」配！無塑8年不停歇　學生創意環保爆發

▲南榮國中60校慶延續8年無塑精神。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中於6日舉行第60屆校慶，延續長達8年的「無塑」傳統，將環保理念融入活動每個角落。從二手物市集、創意化裝遊行，到以天然材質盛食、播放減塑影片，整場校慶宛如一堂大型環境教育實作課。學生以廢材打造造型、攤位用葉材包食，創意與減塑兼具，讓家長與校友眼睛一亮，打造寓教於樂的綠色校慶日。

今年校慶，同學們的創意設計，令參與活動的家長、社區民眾與畢業校友都眼睛為之一亮，化裝遊行中可看到學生以廢棄的紙箱、塑膠袋、寶特瓶等來裝扮造型，甚至把「限塑令」的標語直接掛胸前，融入環境保護議題，呈現巧思；有班級收集各式各樣的二手物品，如水瓶、皮包、布偶、餐具、鑰匙圈等，精心陳列於攤位，讓可用物資再循環傳遞出去；有部分攤位用竹葉、粽葉、香蕉葉包炸物、蔥油餅和茶葉蛋，更有學生準備「碗型餅乾」盛裝多種食物、餅乾販售，創意與環保兼具，為校慶活動增添亮點。

擺攤的黃詩媗同學開心分享說：「我們班用的是碗型餅乾，不僅可以大幅減少垃圾量，而且使用完畢還可以直接吃掉，完全零汙染，我非常支持這樣的做法和理念。」另外一攤的李念澄同學說：「粽葉是天然材料，可以分解，不會造成生態破壞，達到減塑的目的，雖然是小小的舉動，卻對生活環境有正面的影響。」

校長吳淑惠強調，只要願意從行動開始，改變就會發生。學校將節能減塑教育融入課堂與活動，希望引導學生成為對地球友善的世界公民。透過一步步落實綠色與永續理念，讓孩子學會把環保意識轉化為具體行動，養成無塑、簡樸的生活習慣。