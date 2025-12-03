媒介少女做「半套」300次！夫妻檔淫媒輕判2年半　理由曝光

▲少女應徵為男客做「半套」，被查獲後，僱主夫妻賠償少女與父母10萬元和解求輕判。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名少女到養生館為男客做「半套」性服務被查獲，僱用她的派遣公司負責人張姓女子與丈夫蔡男，被控涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》、法定最重可判刑10年，張女2人認罪並賠償少女及父母共10萬元和解，台北地院審理認為少女主動應徵未受騙、也沒遭強暴脅迫，依情堪憫恕減刑輕判張女2人各2年6月徒刑，可上訴。

判決指出，本案少女得知同齡朋友林男，在張女2人經營的人力派遣公司擔任「經紀人」，詢問了解張女等人仲介女子到酒店陪酒，或到紓壓店為男客提供俗稱「打手槍」的「半套」性服務，少女因而於前年（2023年）4月間請林男牽線入行、經張女的丈夫蔡男面試後錄用，隨即派遣上線。

少女當時未滿18歲，卻以花名「18」遊走北市多家養生館從事淫業，每次「半套」服務由店家收費3100元，少女實領1000元，後因調查局台北市調查處辦案、同年10月發現此事，報請台北地檢署查獲張女2人犯行。

張女2人承認媒介少女做「半套」，每次抽佣300元，為求輕判，張女2人賠償少女與父母共10萬元和解。少女證稱，任職7個月共賺進約30萬元，面試時，蔡男告訴她為男客按摩時，可能會被男客觸摸。

法官認為張女2人共同圖利而媒介少女從事有對價的猥褻行為，影響社會善良風氣，更危害少女身心健全發展、扭曲少女價值觀，損害非輕，但張女2人沒對本案少女使用強暴、脅迫或詐術等不法手段，2人所犯之罪，法定可判3年以上、10年以下徒刑，得併科500萬元以下罰金，若判處最低法定刑，猶嫌過重。

法官據此認定張女2人犯行有情堪憫恕之處，依《兒少條例》減刑輕判各2年6月徒刑、各併科罰金10萬元，皆得易服勞役。法官從少女賺進30萬元，估算她接客300人次、張女2人抽佣共9萬元，但張女2人已賠償和解，因此不宣告沒收犯罪所得，以免雙重處罰，可上訴。