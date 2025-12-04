台灣測速照相密度「日本307倍」　國道警一年開464萬張罰單

▲國道去年舉發464萬張超速罰單。（圖／國道七隊提供）

記者李姿慧／台北報導

據統計，去(113)年六都和國道各違規舉發2125萬張罰單，前3名為國道警察局開出464萬張罰單居冠，北市300萬張緊追在後，新北市舉發280萬張。全台1809處測速照相機遍地開花，立委揭露，台灣測速照相每千公里就有82.8支，為新加坡26.99支的3倍，更是日本0.27支約307倍，在全球來說，台灣測速照相密度偏高。

內政部統計，我國建置測速照相設備共計1809處，其中建置測速執法點位數量前3高，新北市政府警察局有251處居冠，台中市政府警察局有214處、屏東縣政府警察局138處。

立委林俊憲今在立法院交通委員會質詢也揭露，六都直轄市加上國道警察局去年各類取締舉發共達2125萬張，其中國道警察局舉發國道違規數最多，去年開出464萬張，台北市居次，去年也舉發300萬張罰單，第三名則是新北市，舉發280萬張，台中市去年也開出219萬張，桃園市去年則舉發181萬張，高雄市開出166萬張，台南市舉發100萬張。

▲六都直轄市及國道警察局舉發件數統計。（圖／立委林俊憲提供）

立委林俊憲質詢時表示，台灣罰單數量會不會有點可怕，一年開2千多萬張罰單，且只有六都加上國道，2023年更開出2345萬張最多，等於每個台灣人都分到一張罰單，而且還沒包括其他縣市。

立委魯明哲也質疑測速照相並非交通安全萬靈丹。魯明哲表示，根據警政單位統計，今年截至11月發生交通事故A1類死亡肇因排行榜，超速為第24名，但全球測速照相機資料庫SCDB網站統計，台灣每千公里有82.8支測速照相機，日本僅有0.27支，新加坡為26.99支，台灣測速照相在全球來說密度偏高，但台灣A1類交通事故死亡仍偏高。

除內政部將研議測速照相設備設置和調整標準外，林俊憲也要求交通部評估相關設置指引，交通部長陳世凱表示，針對測速照相設置標準的指引，交通部可以來討論，未來會跟內政部研議，且要尊重執法單位。