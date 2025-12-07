她親手害了男友「教召中獎2個禮拜」　高EQ反應驚呆全場：SSR等級

▲原PO幫男友查教召，結果畫面顯示要去14天，害男友瞬間崩潰。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

大家敢查嗎？一名妹子幫男友上網查「後備軍人教召系統」，結果顯示明年8月要教召14天，讓男友崩潰直喊「吼...查了就是報名了啊！」雖然後來理性釋懷，但原PO滿是愧疚笑稱「害了自己男友」。底下網友熱議，「別不信邪，真的查了就是報名系統」、「我查了15年沒有中過一次」。

一名女網友在Threads表示，她好奇上網替男友查詢「115年後備軍人線上教召查詢系統」，結果頁面竟顯示明年8月要教召14天，於是截圖傳LINE給男友。

男友則是傻眼直呼，「妳幹嘛查啊？吼...查了就是報名了啊，兩個禮拜欸！」神展開的是，兩人經過10多分鐘的理性溝通，男友忽然釋懷回應，「沒關係啦，兩個禮拜而已」，讓原PO感到十分愧疚，「自己親手害了另一半。」

底下網友熱議，「他怎麼在19分鐘內釋懷的？」「男友沒生氣...確認是真愛」、「情緒管理至少是SSR等級」、「我之前也上網查，我還跟我男友講說你不用教召欸，他問我怎麼知道？我說我上網查啊，他就崩潰了，然後隔年就收到通知了」、「別不信邪，真的查了就是報名系統」、「我爸從來沒上網查過，但被教召了四次共30天」、「這個我信，我2021年查當年就教召，2024年初查...年底教召超準」。

也有網友分享，「姐妹們，男友惹我生氣的時候我就查他，查了快一年了，他還沒進去」、「我每滑到一次教召相關文章，就會去幫前任查一次，我會繼續努力的」、「跟你說不用愧疚，因為我查了15年沒有中過一次」、「真的不會查了就是報名，已查6年」。

全民防衛動員署後備指揮部指出，2026年各項召集名單已在2025年12月1日凌晨開放查詢，後備軍人可上網查看自己明年是否需要召訓。官方也澄清，召集名單是依規定編排的，不會因為有沒有上網查詢而改變。