10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

國軍系統1日開（教召）查詢，不少人湧入官網查詢自己明年是否需參加教召，掀起一波「開獎潮」。就有網友表示，自己距離上次教召已經超過10年，去年上網查詢也沒中，放心以為安全下莊。近日他又手癢登入系統，竟發現明年被排到年底14天教召，讓他崩潰直呼根本「報名系統」。

原PO在PTT的Gossiping板問卦「機掰教召真的是報名系統」，說他上次中教召已經是10年前，都快忘記帶槍行軍，去年也無聊查詢過，今年依然沒中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

結果最近開放查詢教召系統，他再度好奇查了一下瞬間崩潰，「X你X的，明年居然就中了？十年沒教召，一次就送我14天，以前教召才5天而已」，還直呼「還是在年底，他X的，他是不是知道我想要出國躲阿…」忍不住喊「教召查詢系統是不是他媽的報名系統阿？」

原PO也在留言處哀嘆，「好恨我當年為什麼要接受士官訓阿，搞到4X還要去教召…」、「我一退伍就中兩次…中間風平浪靜，我以為沒事了，早知道就等除役再查了…」

貼文引發討論，「一堆人試過還親自去試 ，太好笑了」、「基本上就是四個月造成沒軍士官可召 所以被召的機會非常大」、「士官訓多拿幾千要延長好多年==，敬禮！」「聖誕禮物……」、「有時候下部隊，只剩下受訓的士官缺，逃都沒得逃= =」、「就真的是啊！拎北10年沒教召，被一個手賤的同事搞，在那邊不可能，結果隔半年就收到通知。」

也有人表示，「查9年從來沒中過，嘻嘻」、「反正不查到時候也會寄信給你，何必賭他不是報名系統」、「沒查也會中啦，中過就會連著中才是真的」、「都市傳說啦！我每年查，到今年都除役了，從來沒中過」、「問過後備指揮部的小姐，表示會參考（留紀錄）。」