教召結果「跟別人不一樣」他嚇問要上戰場嗎？後指部：可能是首批

記者施怡妏／綜合報導

國軍系統昨（1）日0時起開放115年度「教育召集」（教召）查詢，不少人一早湧入後備指揮部官網，查詢自己明年是否需參加教召，掀起一波「開獎潮」。不過，一名網友表示，查詢的結果跟大家不一樣，雖然寫著明年無須教召，但下句卻補充「納編戰時動員召集對象」。對此，後指部人員解釋了。

一名網友在PTT發文，自己的查詢結果與其他人不同，其他人的都是寫「查無資料」，但他的頁面卻顯示「平時無需教育召集訓練，僅納編戰時動員召集對象」，讓他感到困惑。

原PO表示，換了3個瀏覽器查詢，都顯示一樣的結果，「納編戰時動員召集對象，這是X小？2027我要先上戰場嗎？有沒有人知道？」

貼文曝光，不少網友湧入打趣直呼「恭喜觸發隱藏副本」、「原來這才是自願報名表」、「下次就輪到你了」、「恭喜你，戰爭台海第一線有你真好」、「戰時動員會找您的，請放心」、「這下好了，國防部知道你想參加了」、「已經幫您預約成功了喔」。

不過多年來網路上流傳「查詢等於報名」的說法，導致部分後備軍人選擇不登入系統，寧願等寄來的召集令。但也有多名網友出面澄清，「每年都查，從沒被召」、「退伍後年年查，只中過一次一天的」，認為此類傳言並不一定屬實。

根據《中時新聞網》報導，後備指揮部人員說明，查詢結果顯示「納編戰時動員召集對象」的意思，就是明年無需參加教召，但如果發動「戰時動員召集」時，就有可能會出現在首波被召集的名單。至於其他查無資料者，則表示順位在較後面，系統不會特別標示。