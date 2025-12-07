　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！33童瞬間喪命　內戰血腥升級

▲▼蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）攻佔法希爾（El Fasher）後，大批民眾逃離家園，住在臨時搭建的帳篷裡。（圖／路透）

▲蘇丹自2023年爆發內戰，許多平民無辜遭受波及。（示意圖／路透）

記者王佩翊／編譯

蘇丹南科爾多凡州卡洛吉鎮一間幼兒園4日遭遇無人機襲擊，造成至少50人死亡，其中包含33名年幼孩童。醫療組織蘇丹醫師網絡與軍方指控，這起慘烈攻擊是由在蘇丹內戰中與軍方對抗的準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）所發起。

根據BBC報導，蘇丹政府軍與快速支援部隊原本為合作關係，但因爆發權力鬥爭，2023年4月爆發內戰至今。這場內戰不僅摧毀了國家基礎建設，更讓無數平民深陷戰火之中。

南科爾多凡州卡洛吉鎮4日遭到無人機襲擊，幼兒園被擊中，造成超過50人死亡，包含33名幼童。外交部聲明指出，幼兒園遭到無人機發射的飛彈連續兩次直接轟炸。更令人髮指的是，當平民與醫護人員趕赴現場進行救援時，再度遭到攻擊。

聯合國兒童基金會發言人謝爾頓·耶特對此事件表達強烈譴責指出，「在學校裡殺害兒童是對兒童權利的可怕侵犯。」他進一步強調，「絕不應該讓兒童為衝突付出代價」，並呼籲所有參戰方立即停止此類攻擊，允許人道主義援助安全無阻地抵達急需幫助的民眾。

被指控發動襲擊的快速支援部隊並未對幼兒園攻擊事件做出回應，反而指控政府軍5日在達爾富爾地區對阿德雷邊境口岸的燃料庫實施無人機攻擊。該組織宣稱，軍方攻擊這個與查德接壤的關鍵據點，是因為它被用於「援助物資和商業用品的運送」。

根據追蹤衝突狀況的研究機構蘇丹戰爭監測組織報告，達爾富爾地區的攻擊確實造成平民傷亡，並對當地市場造成重大損害。不過，軍方尚未就達爾富爾地區的相關指控發表評論，而這些報導目前都無法獲得獨立證實。

位於蘇丹首都喀土穆與達爾富爾地區之間的科爾多凡地區，包含北科爾多凡、南科爾多凡和西科爾多凡三個州份，已成為這場內戰的主要戰線。該地區擁有近800萬人口，隨著政府軍向達爾富爾地區推進，科爾多凡地區的戰鬥愈發激烈。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 0084 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
朴寶劍超帥素顏！　一早現身小港機場
快訊／軟銀正式簽下徐若熙！　預計公布時間點揭曉
「Nissan全新入門休旅」發表　折合新台幣70萬有找
古錐師喪女5年最痛決定！　「永遠做她最驕傲爸爸」
快訊／台南男斧頭砍女警！　動機曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！33童瞬間喪命　內戰血腥升級

印度夜店大火23死「含多名外國遊客」　疑廚房瓦斯桶爆炸

美防長陷戰爭罪風波：我支持美軍對運毒船第二波攻擊

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

諾貝爾得主：與中國相比，「英國越來越像第三世界」

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！33童瞬間喪命　內戰血腥升級

印度夜店大火23死「含多名外國遊客」　疑廚房瓦斯桶爆炸

美防長陷戰爭罪風波：我支持美軍對運毒船第二波攻擊

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

諾貝爾得主：與中國相比，「英國越來越像第三世界」

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」　花錢享受金手指

車諾比核電廠遭襲「防護罩功能受損」！　烏克蘭控俄軍無人機攻擊

伊朗40年最嚴重乾旱！　總統警告：德黑蘭恐需限水、撤離人口

直擊／朴寶劍一早電力超飽！超帥素顏現身機場　露臉給拍親切揮手

《戰地風雲6》反作弊系統再立功　已阻239萬外掛官方自豪98%乾淨

「TOYOTA休旅空間不輸RAV4」台灣註冊埋伏筆！2.5升油電折合新台幣138萬

「金童」唐西奇喜迎二女兒誕生！道奇也來祝賀　有望明日回歸湖人

手搖飲12月限定優惠　爽喝買1送1、免費加料

讓交通安全成為城市語言　新北跨局處打造「生活化宣導」

李帝勳41歲仍有少年感！用帽T、寬褲、球鞋穿出零違和的鄰家氣質

早上6點就開賣！三重古早豆菜麵三輪車　帶筋骨肉湯份量超有誠意

60歲婦常吃「1類蔬菜」癌症10年沒復發！醫大推：排毒還抗發炎

禁小紅書蔣萬安轟變共產黨　劉世芳批濫用言論自由：反對警政署打詐？

【遇到天使粉絲】結帳意外發現客人也是GD粉！還豪邁說可以幫搶票

國際熱門新聞

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

中國戰機兩度雷達照射日本F-15　日方強烈抗議

阿拉斯加地區規模7.0強震！　深度僅10公里

日週刊再爆：川普與高市通話時「措辭辛辣」！

美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

諾貝爾得主：與中相比，英像第三世界

X平台遭歐盟重罰43億！

性別失衡！拉脫維亞女性瘋租「1小時老公」

祖孫在家遭「7隻比特犬」撕咬　滿身血喪命

IAEA：車諾比核電廠遭襲「防護罩失效」

3寶爸驗DNA才知幫小王養子女6年

中國爆買投資房地產　高市早苗要下重手整治

夫妻慶祝退休砸百萬環遊世界　下場慘了

「大叔館長」被槓鈴壓胸1下　起身後倒地身亡

更多熱門

相關新聞

潭南國小幼兒園教室修繕　浩然基金會全額贊助

潭南國小幼兒園教室修繕　浩然基金會全額贊助

信義鄉潭南部落的幼兒人數不斷成長，南投縣政府為提供孩子更優質的學前教育環境，由浩然基金會慨捐1300萬元，針對幼兒園環境設備進行全面升級重建，讓部落家長能夠放心將孩子送來學習。

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！狂轟6小時

俄軍「夜襲基輔」1死15傷！狂轟6小時

校地變建商標的！　仰德3億吃下鼓山老牌幼兒園

校地變建商標的！　仰德3億吃下鼓山老牌幼兒園

南勢國中+文小五　林口教育升級

南勢國中+文小五　林口教育升級

國防部臉書突被蘇丹人灌爆　緊急回應了

國防部臉書突被蘇丹人灌爆　緊急回應了

關鍵字：

蘇丹內戰無人機襲擊幼兒園快速支援部隊平民傷亡

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

全台第3家「島語」12/29開幕

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面