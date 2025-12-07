蘇丹幼兒園「遭無人機轟炸」50死！33童瞬間喪命　內戰血腥升級

▲蘇丹自2023年爆發內戰，許多平民無辜遭受波及。（示意圖／路透）



記者王佩翊／編譯

蘇丹南科爾多凡州卡洛吉鎮一間幼兒園4日遭遇無人機襲擊，造成至少50人死亡，其中包含33名年幼孩童。醫療組織蘇丹醫師網絡與軍方指控，這起慘烈攻擊是由在蘇丹內戰中與軍方對抗的準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）所發起。

根據BBC報導，蘇丹政府軍與快速支援部隊原本為合作關係，但因爆發權力鬥爭，2023年4月爆發內戰至今。這場內戰不僅摧毀了國家基礎建設，更讓無數平民深陷戰火之中。

南科爾多凡州卡洛吉鎮4日遭到無人機襲擊，幼兒園被擊中，造成超過50人死亡，包含33名幼童。外交部聲明指出，幼兒園遭到無人機發射的飛彈連續兩次直接轟炸。更令人髮指的是，當平民與醫護人員趕赴現場進行救援時，再度遭到攻擊。

聯合國兒童基金會發言人謝爾頓·耶特對此事件表達強烈譴責指出，「在學校裡殺害兒童是對兒童權利的可怕侵犯。」他進一步強調，「絕不應該讓兒童為衝突付出代價」，並呼籲所有參戰方立即停止此類攻擊，允許人道主義援助安全無阻地抵達急需幫助的民眾。

被指控發動襲擊的快速支援部隊並未對幼兒園攻擊事件做出回應，反而指控政府軍5日在達爾富爾地區對阿德雷邊境口岸的燃料庫實施無人機攻擊。該組織宣稱，軍方攻擊這個與查德接壤的關鍵據點，是因為它被用於「援助物資和商業用品的運送」。

根據追蹤衝突狀況的研究機構蘇丹戰爭監測組織報告，達爾富爾地區的攻擊確實造成平民傷亡，並對當地市場造成重大損害。不過，軍方尚未就達爾富爾地區的相關指控發表評論，而這些報導目前都無法獲得獨立證實。

位於蘇丹首都喀土穆與達爾富爾地區之間的科爾多凡地區，包含北科爾多凡、南科爾多凡和西科爾多凡三個州份，已成為這場內戰的主要戰線。該地區擁有近800萬人口，隨著政府軍向達爾富爾地區推進，科爾多凡地區的戰鬥愈發激烈。