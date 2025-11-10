　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部臉書被蘇丹人灌爆「支援叛軍」！急澄清：這裡是中華民國

▲國防部官方臉書粉絲專頁8日湧入大量蘇丹網友抗議。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲國防部官方臉書粉絲專頁8日湧入大量蘇丹網友抗議。（點圖可放大／翻攝自Facebook／國防部發言人）

記者閔文昱／綜合報導

國防部官方臉書粉絲專頁近日無端捲入國際誤會。原本只是宣傳國軍「饗美味國產豬肉、鍛堅實國防戰力」的貼文，卻自8日深夜起遭大量蘇丹網友湧入留言洗版，指控「中國向蘇丹叛軍出售武器」。由於多數外國網友誤認為該粉專屬於「中國國防部」，國防部緊急以中、英文留言澄清，「這裡是中華民國，不是中華人民共和國」。

據了解，蘇丹內戰自2023年爆發以來，政府軍（SAF）與叛軍「快速支援部隊」（RSF）持續激戰，已造成數萬人死亡、逾千萬人流離失所。近期更有外媒報導指出，RSF疑獲得中國製「FB-10A」短程地對空飛彈系統，此批武器原由阿拉伯聯合大公國（UAE）購得，卻被轉運至RSF手中，引發國際關注與憤怒。

▲▼蘇丹準軍事組織快速支援部隊（RSF）攻佔法希爾（El Fasher）後，大批民眾逃離家園，住在臨時搭建的帳篷裡。（圖／路透）

▲蘇丹內戰爆發後，大批民眾逃離家園，住在臨時搭建的帳篷裡。（圖／路透）

大量蘇丹網友因此湧入各國官方社群留言抗議，誤將中華民國國防部粉專認為是「中國國防部」，留言多以英語、阿拉伯文及中文指控中國「用無人機屠殺蘇丹人民」，甚至呼籲停止軍售與支援叛軍。國防部臉書貼文底下湧入數千則留言，一度被洗版。

國防部表示，該粉專主要提供民眾國防政策、戰備演訓及全民國防活動資訊，未涉及任何國際軍售或政治議題。針對外籍網友的誤會，部方除以中、英文留言澄清「這裡是中華民國，不是中華人民共和國（Here stands the Republic of China, not the People’s Republic of China.）」外，也希望國際社群「理解這裡是台灣的官方帳號」。目前貼文仍持續有部分外國帳號留言，但多數網友已回覆說明與致歉。

▲國防部官方臉書粉絲專頁8日湧入大量蘇丹網友抗議。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲國防部小編留言澄清。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

蘇丹內戰至今已成為全球最大的人道危機之一。根據非政府組織「武裝衝突地點與事件數據」（ACLED）統計，今年10月單月就有逾1500人喪命，創下新高；截至目前，戰爭已奪走近5萬條人命，其中超過1萬5000名為平民。聯合國警告，若外部軍援不止，蘇丹恐全面崩解。

11/07 全台詐欺最新數據

國防部臉書被蘇丹人灌爆「支援叛軍」！急澄清：這裡是中華民國

