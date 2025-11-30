信義鄉潭南國小幼兒園教室修繕　浩然基金會全額贊助

▲潭南國小幼兒園教室修繕工程落成啟用。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

信義鄉潭南部落的幼兒人數不斷成長，南投縣政府為提供孩子更優質的學前教育環境，由浩然基金會慨捐1300萬元，針對幼兒園環境設備進行全面升級重建，讓部落家長能夠放心將孩子送來學習。

潭南國小附設幼兒園27日隆重舉行修繕整建啟動典禮，邀請社區教會牧師及長老依循傳統布農族人新屋落成的儀式，包含祝禱、吟唱、祈願祖靈庇佑所有師生平安健康，在由潭南幼兒園可愛小朋友表演拍手歌、媽媽的眼淚及布農報戰功歌舞下揭開序幕，並由部落牧師幸潭明偕92歲高齡耆老幸清華共同為嶄新的幼兒園舍啟用祈福。

縣長許淑華親自出席，偕潭南國小校長許振家共同在新教室掛起布農族崇高象徵的山羌標本作結；縣議員石慶龍、信義鄉長全志堅、潭南村長松照天、潭南國小家長會長白宗元及眾多部落鄉親出席，縣議員全文才及立委游顥也指派代表參加。

許淑華指出，浩然基金會自921地震即認養潭南國小重建工程，多年來持續給予學校全方位支持，更全額贊助總經費超過1300萬元的幼兒園重建工程，無論從採光、電梯到廁所和教室設備都做到完善和完整，不僅是硬體設備的改善，更是對在地教育資源的重要補充；他強調基金會的愛心與支持，是縣府推動偏鄉教育最重要的後盾，縣府將持續強化幼教環境打造完善學習空間。