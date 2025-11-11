　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林口教育升級！侯友宜視察南勢國中　啟動文小五「教托社三合一」新設校

▲新北市長侯友宜前往南勢國中，視察校舍二期工程進度，並宣布文小五新設校正式啟動。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

新北市林口地區人口快速成長，對教育資源的需求也逐年增加。為紓解學區壓力，新北市投入超過17億元，興建南勢國中，目前第一期校舍已啟用，迎來首批七年級新生，二期校舍與社福大樓也正加速實現。市長侯友宜27日上午親自前往視察工程進度及辦學現況，同時宣布將在文小五用地新設國小，雙軸並進完善全齡教育網絡。

▲新北林口教育加速起飛 南勢國中二期校舍暨社福大樓加速實現▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲侯友宜宣布文小五新設國小正式啟動。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

侯友宜指出，除了南勢國中的第二期工程預計115年全面完工，因應國小學齡兒童持續增加，市府也將於文小五用地新設國小，規劃可容納48個班級與8班幼兒園、包括2歲專班，預計115年啟動籌備，目標於123學年度完工招生。新設的國小將整合教育、托育與社福功能，實踐0-12歲「在地共育」的目標。未來從國小銜接到南勢國中，能提供孩子更好的學習環境。

▲新北林口教育加速起飛 南勢國中二期校舍暨社福大樓加速實現▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼侯友宜視察南勢國中校舍二期工程與辦學推動情形。

▲新北林口教育加速起飛 南勢國中二期校舍暨社福大樓加速實現▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

南勢國中整體工程採綠建築及智慧建築雙標章設計，全面導入AI智慧教學系統與節能監控技術，成為智慧永續校園新典範。二期工程將新增普通教室、專科教室、圖書館及體育館、風雨球場、運動操場等設施，滿足未來擴班與多元教學需求，同時規劃社福大樓，提供幼兒園、托育中心與托老中心等設施，形成從幼兒到銀髮族的全齡服務體系。

▲新北林口教育加速起飛 南勢國中二期校舍暨社福大樓加速實現▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲南勢國中目前第一期校舍已啟用，並已招收七年級學生。

南勢國中校長謝建成進一步說明，體育館規劃兩層，一樓設有6間體能專科教室，空間高達4米；二樓兼作集會及綜合球場使用，籃球架採氣密式設計，是孩子們最大的期待。七年級新生李同學也表示，「想要趕快去運動，還有圖書館想要去看書。」另一位陳同學則希望合作社早日完成，「下課時間就可以跟同學一起去買東西」。

▲新北林口教育加速起飛 南勢國中二期校舍暨社福大樓加速實現▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲南勢國中導入AI智慧教學系統。

教育是城市進步的核心引擎，新北以全國第一的教育預算755億元，持續打造兼具環保、科技與社區共融的新世代校園，從幼兒園到高中的一條龍優質學習環境，讓「教育宜居城市」成為現在進行式。

11/09 全台詐欺最新數據

賴清德提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

賴清德提醒花蓮縣團隊「每次災害要強化應變能力」

鳳凰颱風持續接近，預計明天傍晚至晚間從高屏一帶登陸。總統賴清德11日中午赴中央災害應變中心視察，並分別與新北市長侯友宜、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭代理縣長林盛茂視訊，詢問地方政府需求。賴清德在視訊過程中，特別提醒徐榛蔚，花蓮縣府的團隊要利用每次的天災地變，強化應變能力，中央跟地方合作，確保花蓮縣民得到保障。

嘉大校園重要里程碑「賢德樓」啟用

嘉大校園重要里程碑「賢德樓」啟用

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

民眾黨內民調　李四川或黃國昌都贏蘇巧慧

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

賴清德宣示「333諾貝爾計畫」：30年內、3領域要增3位諾貝爾得主

侯友宜揭新北今風雨最強　郊區陣風達8級以上、北海岸估4米大浪

侯友宜揭新北今風雨最強　郊區陣風達8級以上、北海岸估4米大浪

侯友宜林口南勢國中文小五新北教育校園學齡兒童智慧永續幼兒園托育托老全齡社區共融AI智慧教學

