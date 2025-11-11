林口教育升級！侯友宜視察南勢國中　啟動文小五「教托社三合一」新設校

▲新北市長侯友宜前往南勢國中，視察校舍二期工程進度，並宣布文小五新設校正式啟動。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／採訪報導

新北市林口地區人口快速成長，對教育資源的需求也逐年增加。為紓解學區壓力，新北市投入超過17億元，興建南勢國中，目前第一期校舍已啟用，迎來首批七年級新生，二期校舍與社福大樓也正加速實現。市長侯友宜27日上午親自前往視察工程進度及辦學現況，同時宣布將在文小五用地新設國小，雙軸並進完善全齡教育網絡。

▲侯友宜宣布文小五新設國小正式啟動。（圖／記者鄭遠龍攝；以下同）

侯友宜指出，除了南勢國中的第二期工程預計115年全面完工，因應國小學齡兒童持續增加，市府也將於文小五用地新設國小，規劃可容納48個班級與8班幼兒園、包括2歲專班，預計115年啟動籌備，目標於123學年度完工招生。新設的國小將整合教育、托育與社福功能，實踐0-12歲「在地共育」的目標。未來從國小銜接到南勢國中，能提供孩子更好的學習環境。

▲▼侯友宜視察南勢國中校舍二期工程與辦學推動情形。

南勢國中整體工程採綠建築及智慧建築雙標章設計，全面導入AI智慧教學系統與節能監控技術，成為智慧永續校園新典範。二期工程將新增普通教室、專科教室、圖書館及體育館、風雨球場、運動操場等設施，滿足未來擴班與多元教學需求，同時規劃社福大樓，提供幼兒園、托育中心與托老中心等設施，形成從幼兒到銀髮族的全齡服務體系。

▲南勢國中目前第一期校舍已啟用，並已招收七年級學生。

南勢國中校長謝建成進一步說明，體育館規劃兩層，一樓設有6間體能專科教室，空間高達4米；二樓兼作集會及綜合球場使用，籃球架採氣密式設計，是孩子們最大的期待。七年級新生李同學也表示，「想要趕快去運動，還有圖書館想要去看書。」另一位陳同學則希望合作社早日完成，「下課時間就可以跟同學一起去買東西」。

▲南勢國中導入AI智慧教學系統。

教育是城市進步的核心引擎，新北以全國第一的教育預算755億元，持續打造兼具環保、科技與社區共融的新世代校園，從幼兒園到高中的一條龍優質學習環境，讓「教育宜居城市」成為現在進行式。