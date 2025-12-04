　
社會 社會焦點 保障人權

老伴過世遭趕出門　父嘆「兒女不孝無家可歸」心寒討回房產

記者黃翊婷／新北報導

老翁阿茂（化名）多年前將名下一間房屋無償借給女兒居住，沒想到老伴過世之後，他遭兒子趕出家門，女兒也拒絕讓他入住，導致無家可歸，這才決定提告要求女兒返還房屋。新北地院法官日前審理之後，裁定女兒應將房屋騰空遷讓返還給父親阿茂。

▲▼老人,長輩。（圖／CFP）

▲阿茂將房子借給女兒居住，女兒卻不願意讓他返家。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿茂在判決書中主張，他在十多年前將一間位於新北市的房屋無償借給女兒居住使用，自己則住在兒子家，今年5月間老伴過世，兒子竟將他趕出家門，他想返回新北市的房屋居住，女兒卻不讓他進屋，他因兒女不孝，導致無家可歸，於是決定依法提告，要求女兒返還房屋，並終止雙方對於房屋的使用借貸契約。

阿茂的女兒經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

新北地院法官認為，阿茂針對自己的主張有提出建物、土地第一類登記謄本、房屋稅籍證明書等證據，經查核與他的主張相符；而女兒收到法院通知，卻沒有出庭也沒有提出書狀爭執，依法視同自認。

法官表示，女兒占有使用阿茂所有的房屋，沒有法律上的權源，阿茂依據《民法》第767條第1項前段規定請求女兒將房屋騰空遷讓返還，為有理由，最終裁定准許他的請求，也就是說，女兒必須將房屋還給父親，全案仍可上訴。

12/01 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

新北地院

