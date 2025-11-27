推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

▲北檢偵辦周姓假律師涉嫌配合詐貸銀行1.6億元案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

富邦綜合開發公司周姓董事長，涉嫌在趁與南部某大學的宿舍租約糾紛中，侵占和解金2850萬元，又私下出售同棟宿舍，配合買方用假合約墊高售價，藉此向銀行詐貸1.6億元，台北地檢署27日指揮調查局兵分20路搜索，並依違反《銀行法》等罪嫌約談周男等8名被告到案釐清案情。

周男因外遇生子，在2019年被依妨害家庭罪判刑定讞後，聲請解釋憲法，大法官受理周男等13件聲請案，在2020年宣告《刑法》第239條的通姦、相姦罪違憲，周男除幫自己的通姦罪爭取到免訴判決，也成為通姦除罪的推手之一，不過他後來被發現不具律師資格，卻承攬訴訟業務，還拿裸照恐嚇前女友，被合併判處1年徒刑、得易科罰金。

檢調獲報，富邦綜合開發公司在南部擁有1棟大樓，原本租給附近的大學做為宿舍使用，因租金給付與維護責任等契約問題打官司，雙方最後在2015年達成和解，學校同意賠償2850萬元，但這些錢沒有進入公司帳戶，疑遭擔任董事長的周男私吞，作為個人購屋款。

2020年間，周男又涉嫌未經公司同意，私下與2間公司簽訂3份協議，出售先前發生租約爭議的宿舍大樓，且疑似為了協助買家取得全額貸款，配合製作不實契約，把成交價墊高到2.3億元，銀行信以為真，依合約價格的7成核貸1.6億元。

檢察官陳雅詩指揮調查局台北市調處偵辦，懷疑周男涉及《銀行法》詐害銀行、《刑法》侵占等多項罪名，27日搜索周男住處以及富邦綜合開發公司等20處地點，並通知周男與購屋買家等相關被告、證人到案。