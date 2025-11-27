　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

▲▼台北地檢署,地檢署外觀,地檢署,受理申告,招牌LOGO 。（圖／記者何雨忠攝）

▲北檢偵辦周姓假律師涉嫌配合詐貸銀行1.6億元案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

富邦綜合開發公司周姓董事長，涉嫌在趁與南部某大學的宿舍租約糾紛中，侵占和解金2850萬元，又私下出售同棟宿舍，配合買方用假合約墊高售價，藉此向銀行詐貸1.6億元，台北地檢署27日指揮調查局兵分20路搜索，並依違反《銀行法》等罪嫌約談周男等8名被告到案釐清案情。

周男因外遇生子，在2019年被依妨害家庭罪判刑定讞後，聲請解釋憲法，大法官受理周男等13件聲請案，在2020年宣告《刑法》第239條的通姦、相姦罪違憲，周男除幫自己的通姦罪爭取到免訴判決，也成為通姦除罪的推手之一，不過他後來被發現不具律師資格，卻承攬訴訟業務，還拿裸照恐嚇前女友，被合併判處1年徒刑、得易科罰金。

檢調獲報，富邦綜合開發公司在南部擁有1棟大樓，原本租給附近的大學做為宿舍使用，因租金給付與維護責任等契約問題打官司，雙方最後在2015年達成和解，學校同意賠償2850萬元，但這些錢沒有進入公司帳戶，疑遭擔任董事長的周男私吞，作為個人購屋款。

2020年間，周男又涉嫌未經公司同意，私下與2間公司簽訂3份協議，出售先前發生租約爭議的宿舍大樓，且疑似為了協助買家取得全額貸款，配合製作不實契約，把成交價墊高到2.3億元，銀行信以為真，依合約價格的7成核貸1.6億元。

檢察官陳雅詩指揮調查局台北市調處偵辦，懷疑周男涉及《銀行法》詐害銀行、《刑法》侵占等多項罪名，27日搜索周男住處以及富邦綜合開發公司等20處地點，並通知周男與購屋買家等相關被告、證人到案。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 3538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
港台巨星齊聚世紀婚禮！新郎是關穎外甥　她揭私下互動
宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文
台籍網美吃霸王餐慘被關押！接受精神鑑定　監獄菜單曝光
42年居屋單坪破百萬！　「宏福苑」租客簽約26天遇祝融
香港火警死傷慘重！竹鷹架費用僅台灣鋼製1/10　專家憂：台灣
快訊／曾幫黃珊珊站台！徐春鶯羈押禁見理由曝光
快訊／徐春鶯遭羈押　民眾黨發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2022年幫黃珊珊站台！徐春鶯涉反滲透法等3罪　羈押禁見理由曝光

核食禁令吞二連敗！中市府：遺憾但尊重　藍營批中央作賤自己

快訊／台積電告羅唯仁洩密！高檢署出手了　搜住所、扣押不動產

民眾黨曾有意納不分區立委！徐春鶯「涉反滲透法」　法院准押禁見

超慢跑教官徐棟英現身台中女監　收容人大讚適合狹小空間運動

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

男阿布達比轉機遭帶走！妻曝最新狀況「手機遭扣」：禁止對外聯繫

8旬失智翁迷途街頭！北投警暖心相助　妻十指緊扣牽他回家

正妹消防員哭訴出差遭長官停車硬上！夫怒求償80萬　結果出爐

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

黃沐妍挺孕肚露面突淚崩　趕著辦婚禮「幫阿嬤圓白紗夢」

香港世紀火警「升至五級」　奪13命！殉職消防員僅37歲

賴清德：北京2027武統台灣為目標　軍購特別預算1.25兆分8年編列

2022年幫黃珊珊站台！徐春鶯涉反滲透法等3罪　羈押禁見理由曝光

核食禁令吞二連敗！中市府：遺憾但尊重　藍營批中央作賤自己

快訊／台積電告羅唯仁洩密！高檢署出手了　搜住所、扣押不動產

民眾黨曾有意納不分區立委！徐春鶯「涉反滲透法」　法院准押禁見

超慢跑教官徐棟英現身台中女監　收容人大讚適合狹小空間運動

推動「通姦除罪」成名　開發董座涉侵占、詐貸1.6億遭約談

兩度硬上好友未成年妹妹　色男「不認罪、不和解」判3年8月

男阿布達比轉機遭帶走！妻曝最新狀況「手機遭扣」：禁止對外聯繫

8旬失智翁迷途街頭！北投警暖心相助　妻十指緊扣牽他回家

正妹消防員哭訴出差遭長官停車硬上！夫怒求償80萬　結果出爐

陸喊話支持建「金廈大橋」　　陸委會：沒有任何兩岸通橋規劃

《金部長的夢想人生》7金句：我害怕的不是婚姻，而是成為一家之主的重擔

快訊／海軍司令唐華調任國防大學校長　缺額由副總長蔣正國接任

HBL年度口號「嘸咧驚啦」　男子組預賽29日開打、女子組移師屏東　

宏福苑大火「37歲消防員殉職」　女友悲痛發文：好想再牽你的手

搭遊船看花蓮最美落羽松園區　童話星巴克喝咖啡、住歐風飯店

徐春鶯遭羈押　陳智菡：賴清德國安紅線是不准支持在野政黨？

樂天皇朝新菜單「星鰻小籠包」限時開吃　茄子苦瓜變身美味料理

1樓建物產權含騎樓！屋主不能私用　「5大規定」一次看

王陽明爆身體亮紅燈！一個月「體重掉10公斤」　身體突不適做檢查

【不要洗澡R！】蟒蛇掛浴室門上抗爭 媽媽拉不下來超無奈XD

社會熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

裝甲兵八唐縱走失聯6天　「雙手合十」謝救命之恩

曾納民眾黨不分區立委！徐春鶯涉詐欺遭聲押

30刀殘殺夜店女公關！前男友4個月後現身「胖了一圈」

男阿布達比轉機遭武裝人員帶走！妻曝最新狀況：手機遭扣留

即／國3新竹段7車連環撞　1車壓成廢鐵畫面曝

曾納民眾黨不分區立委！法院裁定徐春鶯收押禁見

網紅惡搞家樂福、全聯　挨告下場曝

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

失智妻目擊卻不知夫被公車撞死　女兒接噩耗悲痛認屍

獨／「名媛界大S」遭夜店大亨前夫狂告6罪

更多熱門

相關新聞

即／陳歐珀交保後首出庭　理髮戴帽「遮住滿頭白」

即／陳歐珀交保後首出庭　理髮戴帽「遮住滿頭白」

台北地院25日繼續開庭審理民進黨前立委陳歐珀涉貪案，甫獲500萬元交保的陳歐珀返家休息一晚後，搭親人的車子現身法庭，這是陳歐珀被羈押在看守所174天以來，首次不用戴著手銬出庭，陳歐珀上午戴著帽子進出法院，面對媒體鏡頭不發一語，庭訊過程也都由律師代為詰問證人並表示意見。

網紅性交易「5天300萬」　淫媒吞33萬遭起訴

網紅性交易「5天300萬」　淫媒吞33萬遭起訴

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

助攻史上最大470億超貸！前調查官收賄500萬判12年定讞

撿到錢包拖2周才還　他挨罰1萬

撿到錢包拖2周才還　他挨罰1萬

警受訓偷拍女同事　彰化縣警局：從嚴究辦

警受訓偷拍女同事　彰化縣警局：從嚴究辦

關鍵字：

假律師詐貸侵占宿舍通姦除罪釋憲

讀者迴響

熱門新聞

國中女有事後丸　揪出職軍淫暴內幕

快訊／男阿布達比轉機被帶走　今找到人「在杜拜警局」

「億萬直播主」忘記帶胸貼0防護！

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

19歲女公園遭「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

快訊／香港宏福苑44死279失蹤　3男「涉誤殺」被捕

她紅到國際「二度被《滾石雜誌》點名」外媒也報導

一場大火燒出疑問：香港為何仍離不開竹製鷹架？

宏福苑44死「起火影片」曝光　奪命時間軸一次看

陳怡蓉結婚9年喜迎「第8個孩子出生」

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

朱孝天演唱會爆「打3.8折還一堆空位」

香港高樓大火44死　1圖看懂逃生流程

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

更多

最夯影音

更多
香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光

香港大埔大樓火警釀4死　延燒多棟 駭人畫面曝光
香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

李洋立院委員會備詢初體驗　被謝龍介的台語質詢難倒

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

香港大埔宏福苑狂燒7棟！天台噴火如「火山爆發」　五級火警奪13命

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

裝甲兵卡山谷6天狂吹「救命神器」　聲音真被聽見！奇蹟找到人

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面