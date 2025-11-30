吃完飯不舒服！搭捷運前「1小物」必備：可向詢問處索取

▲若有需要，可向詢問處索取嘔吐袋。（圖／翻攝自Facebook／台北捷運 Metro Taipei）

記者曾筠淇／綜合報導

既然酒後不能開車，大眾交通運輸工具就是許多人的首選，如果喝得太多、實在不舒服，最怕就是吐滿地。台北捷運就發文亮出「貼心小物」，如果身體不適或酒後搭乘大眾運輸工具，「記得隨身帶塑膠袋，或就近向詢問處索取」。

台北捷運透過粉專發文表示，年節要到了，「嘔吐袋」正是維持乾淨舒適搭車環境的小幫手，如果身體不適或酒後搭乘大眾運輸工具，「 記得隨身帶塑膠袋，或就近向詢問處索取」，當然最好的情況，是有親友陪同搭車。

粉專也指出，如果還是不小心在車站甚至車廂內嘔吐，請旅客務必立刻通知車站人員，或者按壓車廂對講機，清潔人員會立刻前往協助，邀請大家一同維持乾淨環境。

事實上，先前也曾有網友留意到，台北捷運的部分車站，會放置「嘔吐袋請自行取用」的告示牌，下方也備註，如索取完畢，可以洽詢問處。當時之所以會放置這樣的牌子，就是因為進入尾牙季，有些人就會喝得多，所以才會在有大型餐廳的車站（如台北車站、中山站、南港展覽館站、徐匯中學站、劍南路站等）放置嘔吐袋。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。