糖尿病男剪趾甲破皮「失去10根腳趾」　醫嘆：相鄰部位迅速潰爛

▲陳建國剪指甲時破皮。（示意圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國浙江一名61歲患有糖尿病的男子陳建國（化名）日前剪趾甲時，不慎破皮，但他不以為意，僅隨意包紮，怎料，因他的疏忽導致他在一次又一次的手術中，失去腳趾頭，最終10根腳趾全被切除。家人無奈表示，已多次勸他控制飲食、按時服藥，但他總是擺手笑說，「沒事，我心裡有數。」

據《九派新聞》報導，陳建國某日修剪趾甲時，不慎剪破拇指邊緣，當時出血不多，他僅貼上OK繃處理。未料數日後傷口不僅未癒合，還紅腫發痛，走路摩擦更使傷勢惡化，甚至出現水泡、流膿情形。

▲陳建國最終失去10根腳趾。（示意圖／翻攝自微博）

經當地醫院檢查，醫師告知細菌已沿血管擴散至小腿，若不立即截除拇趾恐有生命危險。手術雖順利完成，但兩個月後第3根腳趾又開始發黑壞死，陳建國只得再次接受截肢。

醫師無奈表示，然而病情並未止步，當切除壞死組織，鄰近部位又像被點燃的導火線般迅速潰爛，短短數月間，陳建國接受多次手術，右腳5根腳趾全部被切除。不久後，左腳也出現同樣症狀，兩年不到，他的10根腳趾全數截除。

然而，近期換藥時，護理人員發現陳建國手指尖泛著不自然的蠟黃色，隨後逐漸發黑乾枯，如同枯葉一般，輕觸即脫落。醫師指出，長期忽視糖尿病控制與傷口護理，極易導致血管阻塞及組織壞死，呼籲患者應定期監測血糖、保持良好生活習慣，避免重蹈覆轍。