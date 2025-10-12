「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

▲國慶連假，衛生福利部台中醫院組成「花蓮加油醫療隊」，由醫師柯昊錚領軍，國慶日前一天就前往花蓮災區第一線佛祖街設立醫療站，三個正妹醫護人員投入救災行列，協助救災。（圖／台中醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

花蓮救災不落人後！國慶連假，衛生福利部台中醫院組成「花蓮加油醫療隊」，國慶日前一天就前往花蓮災區第一線佛祖街設立醫療站，三個正妹醫護人員投入救災行列，協助救災，衛生福利部醫福會副執行王裕煒昨(11)日前往醫療站探視傷者與慰問災民，肯定台中醫院醫療站是佛祖街上最美的風景。

國慶連續三天假期，台中醫院不但提供連假期間白天門診正常為民服務，還由花蓮正妹醫師柯昊錚領軍，攜手蕭子涵與洪瑜緹兩位熱血護理師，返鄉投入救災醫療服務，三人在國慶日前一天搭乘高鐵轉台鐵、或高鐵轉自駕，超過六小時的車程後才抵達災區，10日清晨即前往災區第一線佛祖街搭設醫療站進行醫療救災服務。

▲醫療站邊搭設跟盤點到災區的醫療用品，就有傷者跟在地受傷居民不斷湧入。（圖／台中醫院提供）



「一進入災區現場我就忍不住掉淚了！」醫療隊長、醫師柯昊錚表示，自己是花蓮吉安鄉人，雖然這次災區並非自己家鄉，但有許多親朋好友與學生都是受災戶，這次一聽到醫院要組醫療隊前進花蓮救災，「身為花蓮人自然義無反顧」。

柯昊錚說，醫療站邊搭設跟盤點到災區的醫療用品，就有傷者跟在地受傷居民不斷湧入，根據醫療站治療統計，患者仍以遭鐵釘刺傷、割傷等外傷為主，另也有肌肉拉傷、蚊蟲咬傷、蜜蜂螫傷的傷者，還有因為酷熱天氣下工作造成的熱衰竭患者，除了外傷現場擦藥包紮、注射破傷風疫苗，部分傷者則轉診到醫院持續治療。

柯昊錚也提出「救災超人三要件」提供熱心民眾參考：包括出發前「配備一定要準備好護目鏡、長袖、帽子、長襪雨鞋」，隨時注意補水與防曬、做好身體保護；救災期間「有傷口一定要到醫療站評估傷口」，讓專業人員協助傷口處理，也好觀察每天傷口變化；另「有中暑的症狀立即前往醫療站就醫」，不要硬撐，先休息，「希望大家在幫助災民時，別忘了照顧自己。」

台中醫院院長黃元德表示，很感謝柯昊錚醫師與同行的蕭子涵、洪瑜緹兩名護理師，代表台中醫院所有醫護人員前進災區協助救災，展現醫者熱血與熱情，也期望花蓮光復鄉可以早日恢復昔日台灣後花園好風景。