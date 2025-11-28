　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女大生打排球飛撲手腕韌帶撕裂　PRP合併復位手術3個月重返球場

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中醫院骨科醫師楊祐昇說明患者傷勢。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市1名18歲女大生打排球時，為救球飛撲不慎跌倒，造成右手腕受傷，女大生原心想過不久就會自行康復，未料2個禮拜過去患部卻持續腫脹，甚至痛到連礦泉水瓶蓋都扭不開；前往醫院求診後，發現竟是韌帶撕裂傷合併尺骨脫位不穩定，經衛福部台中醫院進行注射PRP（高濃度血小板血漿）增生療法合併骨釘復位手術，術後再接受復健訓練，3個月後順利重返球場。

台中醫院骨科醫師楊祐昇指出，該名女大生喜歡打排球，今年暑假與同學一起打球時不小心跌倒，起初X光檢查並未發現骨折，但因為持續疼痛，連扭轉毛巾、水瓶蓋都無法使力，後續又到台中醫院再照一次X光，並進行手腕活動度與穩定度檢查檢查，才發現手腕韌帶撕裂傷合併尺骨、橈骨脫位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊祐昇表示，由於手腕穩定構造由關節囊、尺腕韌帶、三角纖維軟骨複合體（TFCC）和骨間膜（IOM）組成，為了避免影響手腕活動與靈活度，醫師安排手術中注射PRP合併骨釘復位手術，患者住院2天出院，韌帶與骨頭穩定後接受復健訓練，3個月後恢復正常生活。

楊祐昇進一步說明，PRP 是一種利用人體自身修復機制的增生療法，其原理是抽取病患少量的血液，經過儀器分離並純化血球後，萃取出高濃度的血小板血漿，再將其注射到患部，以促進人體組織修復的治療方式，對於組織的修復會比傳統復健或藥物來的更快更有效，臨床上已經廣泛使用在骨頭關節跟肌腱韌帶等運動傷害治療上，尤其運動造成外傷，對於修復韌帶與軟骨損傷效果都很不錯。

楊佑昇也說，PRP治療運動傷害與緩解關節退化雖有效，但對玻尿酸過敏、血小板數量過低、懷孕、敗血症、癌症、患部有感染情況、急性或慢性傳染病與免疫系統疾病如紅斑性狼瘡患者並不建議使用。

楊祐昇並說明，關節退化是軟骨磨損造成，施打PRP可以減緩摩擦、止痛，但不會讓退化變好 ，只能治標無法治本，真正要治療關節退化應透過置換人工關節手術或關節保留性的軟骨增生手術，才能徹底解決關節退化的問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
526 2 6779 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致
CEO教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬
香港宏福苑大火釀94死　館長發文哀悼：以個人名義捐款一百萬港
好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟
業者太黑心！遭市府貼「慎選消費」公告
邱澤、許瑋甯婚禮賓客太狂！名單流出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

帶孩用餐！「鼎泰豐1服務」貼心到太離譜　網推爆：服務生像通靈

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟

香港工地急拆棚網　他撿一塊放火實測「竟越燒越快」！16秒影片曝

高鐵新世代列車N700ST明年8月抵台　史哲：尖峰發車增25%

台積電工程師年薪500萬↑！美國人驚「太低」：大學畢業生薪酬

颱風有助抑制海洋熱浪　中央大學研究：讓水中生物有喘息機會

TPASS 2.0+國道客運回饋30%　統聯連3天協助綁定送百元券

女大生打排球飛撲手腕韌帶撕裂　PRP合併復位手術3個月重返球場

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

姊姊爆哭弟弟看到笑出來　雙胞胎日常：互看對方好戲

購物節狂潮來襲！限時優惠到滿額門檻，消費真相一次搞懂／不管啦！給我錢EP164完整版

美國白宮國民兵2人遭槍擊亡！　兇嫌是「阿富汗移民」 川普怒：絕不容忍

海產為父捐肝：做了子女該做的事！　見他消極治療「立好遺書」狠撂重話

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

帶孩用餐！「鼎泰豐1服務」貼心到太離譜　網推爆：服務生像通靈

好市多黑五搶爆了！一票會員都遇「1狀況」嘆：白跑一趟

香港工地急拆棚網　他撿一塊放火實測「竟越燒越快」！16秒影片曝

高鐵新世代列車N700ST明年8月抵台　史哲：尖峰發車增25%

台積電工程師年薪500萬↑！美國人驚「太低」：大學畢業生薪酬

颱風有助抑制海洋熱浪　中央大學研究：讓水中生物有喘息機會

TPASS 2.0+國道客運回饋30%　統聯連3天協助綁定送百元券

女大生打排球飛撲手腕韌帶撕裂　PRP合併復位手術3個月重返球場

台東縣府打造銀髮就業舞台　旅日教師返台授課展現熟齡能量

外勞現買房潮？桃園房仲曝「集資買公寓」現況：在地人還在等崩盤

第三組藝人缺席MAMA！官方禁藝人引導尖叫　2主持人將開場致哀

傳民進黨明年將推公投　王鴻薇：輸不起的劇本永遠玩不膩

國際終止婦女受暴日　東警與蘭馨協會呼籲「性別暴力零容忍」

他列5缺點嫌九份「最糞景點」！一票反大推：在台灣算A+了

又傳法官過勞病倒　行政法院審判長蔡紹良加班不適...急診住院

冬天特別想躲起來？可能是催產素不足！心理師教你快速補充

CEO等級教授好市多失控！為車位抓狂動手　經濟「極度不好」賠3萬

AV女優被騙上床當小三！　達人嘆：消失引退了

【揪心一幕】目睹夫遭公車撞亡　失智妻不記得平靜相驗

生活熱門新聞

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

外國球員用大同電鍋煮白飯　「2舉動」台人急喊錯

冬季風暴可能爆發　鄭明典：台灣或被掃到

醫曝10大傷腎食物　第1名台灣人超愛喝

泡麵湯「別沖馬桶」　環保局曝3大嚴重後果

原音與現代聲響交織花蓮FaliFali

周末高溫直逼30℃　轉雨時間點出爐

禾馨怡仁「年底要收場」　大票媽媽們淚崩

領1萬被要求「承認中華民國」　中配喊做不到

台粉專笑香港惡火像「無限城」　道歉7字又被炎上

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

轉機返台「1原因無法搭」！一票人傻：再便宜也不敢買

今冬「霸王級寒流」重現？　鄭明典曝罕見巧合

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

更多熱門

相關新聞

66歲男腦中風一站式治療2個月出院

66歲男腦中風一站式治療2個月出院

台中市1名66歲許姓男子有登山健行習慣，健康狀況穩定，但今年初因一場寒流，許男起床後突感到頭暈、走路不穩，求診檢查後竟是腦幹梗塞性中風，經台中醫院腦中風團隊「一站式治療」，許男2個月後病情好轉出院，目前門診追蹤中。台中醫院提醒，近期氣溫驟降、日夜溫差大，民眾要加強保暖。

台灣2:3惜敗韓國！　U16女排隊員球場哭成一片

台灣2:3惜敗韓國！　U16女排隊員球場哭成一片

台鋼天鷹贏下「瘋狂」5局大戰

台鋼天鷹贏下「瘋狂」5局大戰

開季強勢5連勝　連莊挑戰首度南北征戰

開季強勢5連勝　連莊挑戰首度南北征戰

爽吃海鮮大餐喝到斷片！竟是2根魚刺插食道險死

爽吃海鮮大餐喝到斷片！竟是2根魚刺插食道險死

關鍵字：

手腕韌帶PRP治療排球手術復健台中醫院

讀者迴響

熱門新聞

台男阿布達比轉機被帶走！遭拘杜拜原因曝光：同名同姓

某女中生晚自習墜樓不治　父母痛哭

中國人沒了！日燒肉老店「撐不下去」 1照曝真相

YTR開出超稀有大谷球員卡　估破百萬美元

男自撞路樹亡警代接手機：他不能上班了

即／川普宣布永久暫停「第三世界國家」移民

關渡王遺孀開700萬賓士墜海亡　死訊震驚黑白兩道

八點檔女星車禍毀容花500萬重建　十餘次手術換回新生

徐若熙傳將加盟軟銀　合約超過2億

即／女待轉起步被撞死　19歲騎士闖紅燈害命

抱一張賺66.5萬！股王信驊亮燈漲停　飆7315元天價

賴清德偷改文章　徐巧芯：總統擔當在哪裡

宏福苑1558萬房「內部照曝光」　網細看傻眼

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香

解婕翎「整集忘拉拉鍊」！

更多

最夯影音

更多
香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵

香港大火詭燒7高樓如世界末日　奪55命279人失聯！住戶一語成讖　專家揭「快速延燒」關鍵
香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

香港宏福苑「火燒31小時」增至75死　76傷12人命危

宏福苑起火影片

宏福苑起火影片

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

高市早苗稱「日本無認定台灣法律地位」　陸外交部嗆：不思悔改

宏福苑27日早鷹架大批掉落

宏福苑27日早鷹架大批掉落

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面