女大生打排球飛撲手腕韌帶撕裂　PRP合併復位手術3個月重返球場

▲台中醫院骨科醫師楊祐昇說明患者傷勢。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名18歲女大生打排球時，為救球飛撲不慎跌倒，造成右手腕受傷，女大生原心想過不久就會自行康復，未料2個禮拜過去患部卻持續腫脹，甚至痛到連礦泉水瓶蓋都扭不開；前往醫院求診後，發現竟是韌帶撕裂傷合併尺骨脫位不穩定，經衛福部台中醫院進行注射PRP（高濃度血小板血漿）增生療法合併骨釘復位手術，術後再接受復健訓練，3個月後順利重返球場。

台中醫院骨科醫師楊祐昇指出，該名女大生喜歡打排球，今年暑假與同學一起打球時不小心跌倒，起初X光檢查並未發現骨折，但因為持續疼痛，連扭轉毛巾、水瓶蓋都無法使力，後續又到台中醫院再照一次X光，並進行手腕活動度與穩定度檢查檢查，才發現手腕韌帶撕裂傷合併尺骨、橈骨脫位。

楊祐昇表示，由於手腕穩定構造由關節囊、尺腕韌帶、三角纖維軟骨複合體（TFCC）和骨間膜（IOM）組成，為了避免影響手腕活動與靈活度，醫師安排手術中注射PRP合併骨釘復位手術，患者住院2天出院，韌帶與骨頭穩定後接受復健訓練，3個月後恢復正常生活。

楊祐昇進一步說明，PRP 是一種利用人體自身修復機制的增生療法，其原理是抽取病患少量的血液，經過儀器分離並純化血球後，萃取出高濃度的血小板血漿，再將其注射到患部，以促進人體組織修復的治療方式，對於組織的修復會比傳統復健或藥物來的更快更有效，臨床上已經廣泛使用在骨頭關節跟肌腱韌帶等運動傷害治療上，尤其運動造成外傷，對於修復韌帶與軟骨損傷效果都很不錯。

楊佑昇也說，PRP治療運動傷害與緩解關節退化雖有效，但對玻尿酸過敏、血小板數量過低、懷孕、敗血症、癌症、患部有感染情況、急性或慢性傳染病與免疫系統疾病如紅斑性狼瘡患者並不建議使用。

楊祐昇並說明，關節退化是軟骨磨損造成，施打PRP可以減緩摩擦、止痛，但不會讓退化變好 ，只能治標無法治本，真正要治療關節退化應透過置換人工關節手術或關節保留性的軟骨增生手術，才能徹底解決關節退化的問題。