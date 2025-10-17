　
爽吃海鮮大餐喝到斷片！隔天胸痛...竟是2根「兇器」插食道險死

▲衛生福利部臺中醫院急診科林記賢醫師說明,魚刺。（圖／記者游瓊華攝、台中醫院提供）

▲台中一名男子在飯局上喝到斷片，期間還爽吞魚湯，沒想到食道遭2根巨型魚骨頭刺穿食道，差點釀大出血。（圖／台中醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一名61歲男子在國慶連假跟朋友聚會吃海鮮大餐，未料隔天一起床就感到胸痛，吃東西喝口水都感到胸口刺痛，忍了半天受不了自行掛急診，醫師一度以為是心肌梗塞或主動脈剝離，經過一系列檢查後赫然發現患者食道卡了長約三公分異物，緊急會診腸胃內科醫師進行內視鏡檢查，竟夾出2根3公分長的大魚刺，再拖下去恐釀腹膜炎，相當危險。

衛生福利部台中醫院急診室林記賢醫師指出，國慶連假前一天下午，患者自行到院掛急診，自述前一晚朋友到海鮮餐廳聚餐，記得有吃生魚片、喝魚湯，跟朋友暢飲啤酒，隔天早上起床吃早餐吞嚥時感到胸口疼痛，原本以為休息一下多喝水就好，未料到吃中餐時症狀都未改善。

▲衛生福利部臺中醫院急診科林記賢醫師說明,魚刺。（圖／記者游瓊華攝、台中醫院提供）

▲醫師林記賢表示，兩根魚刺又長又尖銳相當危險，屬於急症個案，如果未及時取出，魚刺刺破食道造成食道大出血。（圖／記者游瓊華攝）

患者到急診室時因為主訴胸痛，血壓又偏高(收縮壓約170、舒張壓約95)，經過抽血、照心電圖、胸部Ｘ光、斷層掃描等檢查，想逐一排除心肌梗塞與主動脈剝離的可能性，結果在斷層掃描片子中赫然發現食道內有兩根長約三公分的異物，經會診腸胃科內視鏡檢查，竟然夾出兩根長約三公分、如五十元銅板大小的魚刺。

林記賢表示，兩根魚刺又長又尖銳相當危險，屬於急症個案，如果未及時取出，魚刺刺破食道造成食道大出血，或是掉入腸胃道造成胃腸穿刺傷導致腹膜炎，都相當危險。」

急診室陳莉瑋主任說，急診室常見誤食異物除了魚刺，還有假牙、彈珠、電池、膠囊，提醒民眾吃東西時要細嚼慢嚥，萬一不慎誤食，切勿自行催吐或誤信偏方喝醋企圖想溶解異物，應該立即就醫，避免延誤就醫甚至造成二度傷害。

10/15 全台詐欺最新數據

花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

花蓮救災不落人後！國慶連假，衛生福利部台中醫院組成「花蓮加油醫療隊」，國慶日前一天就前往花蓮災區第一線佛祖街設立醫療站，三個正妹醫護人員投入救災行列，協助救災，衛生福利部醫福會副執行王裕煒昨(11)日前往醫療站探視傷者與慰問災民，肯定台中醫院醫療站是佛祖街上最美的風景。

孩子收假就崩潰　元凶來自「這2人」

孩子收假就崩潰　元凶來自「這2人」

烤肉趴還沒熟就塞嘴裡　高中生高燒住院3天

烤肉趴還沒熟就塞嘴裡　高中生高燒住院3天

公費流感+新冠疫苗開打　台中醫院出現「捲袖人潮」

公費流感+新冠疫苗開打　台中醫院出現「捲袖人潮」

86歲失智總鋪師重現神級手藝　逼哭家人

86歲失智總鋪師重現神級手藝　逼哭家人

關鍵字：

魚刺台中醫院林記賢腹膜炎

