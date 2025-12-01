　
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑女英雄挨戶敲門救5命　自己命喪火窟...家屬相信她無悔

▲宏福苑女英雄火場敲門喊人救5命，自己卻命喪火窟。（圖／翻攝臉書大埔人大埔谷）

▲宏福苑女英雄火場敲門喊人救5命，自己卻命喪火窟。（圖／翻攝臉書大埔人大埔谷）

文／香港01

大埔宏福苑五級惡火焚燒多日，釀成過百人慘死、多隻寵物亦喪失生命。鑑於火勢猛烈，現場多具遺體仍有待辨認。而其中一名遇難婦人的家屬，今（1）日在社交媒體facebook的大埔居民群組發文指，已在家中尋獲其遺體。

▲▼宏福苑大火增至146死　火場內煉獄慘況曝光。（圖／翻攝文匯網）

▲宏福苑火場內慘況曝光。（圖／翻攝文匯網）

家屬在貼文中指出，最初婦人在逃走時，仍不忘逐家逐戶拍門叫鄰居走火警，最終錯失逃生時機。家屬直言，「佢用自己條命，換取4人1狗嘅生命，佢係貫徹佢嘅做人宗旨（貫徹自己的做人宗旨）。我心情複雜、傷心、難過，但我相信，佢喺嗰一刻嘅決定，佢係無悔嘅（他在那一刻的決定，他是無悔的）。」

該名家屬在貼文中引逃生的街坊所述，指婦人在接獲逃生通知時，並未立即離開，而是在17樓逐家逐戶拍門，提醒鄰居離開，卻因而錯失了逃生時機。婦人最後逃回家中，惟最終罹難。

貼文刊出後，大批網友湧入留言，籲發文者加油、撐住，「RIP偉大嘅伯母 你彰顯咗人性嘅光輝」、「Auntie生死關頭最後都勇敢救人，雖然離開左您地（你們），但要以佢為榮。願Auntie早日安息」、「好偉大，我估如果她未拍曬門就走，她可能即使逃出生天都會一世都唔安落，覺得自己未拍曬門，不過現在就要你難過了」、「RIP多謝姨姨犧牲自己拯救其他人好勇敢一路好走！喊到癲！大家都要繼續好好生活，加油」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

快訊／朱學恒出獄了！暴瘦現身鞠躬
淡水大停水已恢復八成　侯友宜深表歉意：協調賠償機制、究責廠商
快訊／名模吞上億善款！羈押224天500萬交保　限制住居電子
狠砍夏天倫原因曝！刀手備齊兇器「從容投案」：被無故資遣才行兇
勞動基金進帳3006億破紀錄！新制勞工帳上賺4.3萬
快訊／退休校長登玉山　失聯4天找到了
長榮班機遇兩波劇烈亂流「餐盤全飛」　3空服員受傷送醫

宏業承包！港怡樂花園大維修棚網未拆 早晨冒煙嚇壞住戶急疏散

宏業承包！港怡樂花園大維修棚網未拆 早晨冒煙嚇壞住戶急疏散

與大埔宏福苑同樣是宏業建築工程作為大維修承辦商的屯門怡樂花園，近日（27日）管理處發出通告，指工程顧問公司檢視屋苑工程安全，要求停止大維修工程。惟部分棚網尚未拆除，引發居民擔心。怡樂花園今（1日）晨一個單位懷疑因電熱水壺上雜物受熱冒煙，多名住戶連忙疏散。

宏福苑大火增至146死　煉獄慘況曝光

宏福苑大火增至146死　煉獄慘況曝光

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

宏福苑大火7名印傭喪生　45位還下落不明

港府：將確保宏福苑災民有免費住屋

港府：將確保宏福苑災民有免費住屋

陸駐港國安公署：反中亂港分子利用災民

陸駐港國安公署：反中亂港分子利用災民

