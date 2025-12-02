　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

宏福苑大火窗戶打不開　疑生還者回憶：樓內消防水管沒水救不了

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止12月1日下午三點通報，目前已造成151人死亡。一名疑似該場大火生存者近日在社群平台上分享事發經過，並表示，當下窗戶無法全部打開，造成多數人並不知發生火災的原因之一。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國）

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國）

該名網友回想逃生過程，「我住最高樓層，沿著樓梯逃生的時候，幾乎每一層都走一圈敲門、大喊火警，也試著按警鐘，但都沒有反應，我已經記不清，到底按了多少個警鈴，第一次遇到火警真的會慌，左右兩側的樓梯，有些樓層的窗被拆掉，可能是方便工人出入棚架？ 清楚看到不少綠色防護網已經著火，我住最高層，是因為火、灰燼往上飄，點燃了綠網及建材袋，灰燼再往下掉。」

他寫下，「以為是小火，還嘗試救火，當時不知道隔壁棟已經大面積燃燒，結果樓層的消防水管沒有水，往樓下走時，聽到有人聲，發現有一對老夫婦也在試圖用消防水管滅火，但水管同樣沒水，還一直問有沒有滅火器，我叫他們趕快離開，救不了了，上面也在燒，一定要逃出去。」

▲香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）

▲香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）

文中還寫道，「全屋的窗都被泡棉（保麗龍）封住，只能開一小條縫，窗戶打不開到最大，看不清外面，再加上施工期間灰塵很多，99％的人都把窗關緊，很多人是打開窗後，才發現竹棚已經燒起來。」

該篇文章瞬間吸引超過百萬人觀看，不少人關心他的安危，他回應，「暫時先整理到這裡，無法回覆所有人訊息，現在已經有地方住、有地方休息，目前在處理家中長期病患的藥物問題，不用協助，一切安好。」

▲香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

▲香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

先前報導指出，過去一年業主與物業管理會議紀錄顯示，多處消防隱患，包括2025年10月管理方通報，消防水口、水龍頭組件、火警鈴、滅火器、消防水帶捲盤及應急燈電池等均需維修或更換等，但未證實是否都已解決。

保安局局長鄧炳強上週也證實，大廈火警系統運作不正常，印證居民長期投訴，火災發生時，很多居民表示沒有聽到警鈴響。眾多因素下，也促使「人禍」輿論的發酵。

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

香港保安局同時指出，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。

香港廉政公署28日成立專案小組調查工程貪污疑雲，整起事故完整調查預計需花費3至4週時間。

【延伸閱讀】

網傳宏福苑災前樓內「監視器畫面」　熱心男急狂按火警鈴無反應

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男子6小時完成「動物方城市」穀物畫　25公斤黑麥「灑出」兩主角

宏福苑大火窗戶打不開　疑生還者回憶：樓內消防水管沒水救不了

夜間施工巨大毛團突靠近！　挖掘機工人驚恐「對視」東北虎

觸動廣大陸網友！　孫考44分爺向師致歉：遇差生，請包涵！

日學者分析高市「高支持率」非普遍民意　

宏福苑災後李家超被問「為何仍做特首？」　宣佈成立獨立委員會問責

港屋宇署公佈宏建旗下28棟維修大樓工程　含半山豪宅已全數停工

網傳宏福苑災前樓內「監視器畫面」　熱心男急狂按火警鈴無反應

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　月加班300小時遭疑過勞死

日國寶級歌手籲高市「爽快點」撤回言論　日中友好聯盟申請訪華

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

陸男子6小時完成「動物方城市」穀物畫　25公斤黑麥「灑出」兩主角

宏福苑大火窗戶打不開　疑生還者回憶：樓內消防水管沒水救不了

夜間施工巨大毛團突靠近！　挖掘機工人驚恐「對視」東北虎

觸動廣大陸網友！　孫考44分爺向師致歉：遇差生，請包涵！

日學者分析高市「高支持率」非普遍民意　

宏福苑災後李家超被問「為何仍做特首？」　宣佈成立獨立委員會問責

港屋宇署公佈宏建旗下28棟維修大樓工程　含半山豪宅已全數停工

網傳宏福苑災前樓內「監視器畫面」　熱心男急狂按火警鈴無反應

陸25歲工程師猝死！冷血資方速改離職　月加班300小時遭疑過勞死

日國寶級歌手籲高市「爽快點」撤回言論　日中友好聯盟申請訪華

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

當你好不容易出國旅行　但又體力不支的時候

大陸熱門新聞

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

15歲少年身高僅138公分！醫吐1關鍵：這輩子已定格

濱崎步空場開唱被指不實！陸媒稱彩排照遭偷拍

陸新一波寒流來襲！0度線直逼江南 多地將現下半年最冷一天

港宏福苑大火　總警司曾淑賢哽咽：部分遺體已燒成灰燼

日首相以台海轉移經濟壓力　

外媒問「日歌手被迫取消演出」　陸外交部回應

「手機殼界的愛馬仕」年銷36億

日81歲國寶級歌手向高市喊話

陸國產「最強碳纖維」投產 一公尺長僅0.5克可承載200公斤以上載荷

震驚外界！北韓女飛官首次「罕見」亮相

蘇起：和談是台灣最後一條路　否則就進入「垃圾時間」了

港大火151人死！最新調查曝光　業者買助燃防護網

更多熱門

相關新聞

惡火吞噬　母子3人相擁「燒成焦屍」

惡火吞噬　母子3人相擁「燒成焦屍」

泰國龍仔厝府（Samut Sakhon）11月30日中午驚傳建築大火，一名33歲母親與她的一對兒女來不及逃生，被發現時母子3人緊緊相擁，卻已經成為焦屍。

宏福苑災後李家超被問「為何仍做特首？」 宣佈成立獨立委員會問責

宏福苑災後李家超被問「為何仍做特首？」 宣佈成立獨立委員會問責

港屋宇署公佈宏建旗下28棟維修大樓工程 含半山豪宅已全數停工

港屋宇署公佈宏建旗下28棟維修大樓工程 含半山豪宅已全數停工

熱心男狂按火警鈴！網傳宏福苑災前監視器畫面

熱心男狂按火警鈴！網傳宏福苑災前監視器畫面

東勢果園鐵皮工寮夜空烈火沖天　驚險畫面曝

東勢果園鐵皮工寮夜空烈火沖天　驚險畫面曝

關鍵字：

大埔火災宏福苑火災香港大火

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面