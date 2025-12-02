宏福苑大火窗戶打不開　疑生還者回憶：樓內消防水管沒水救不了

記者廖翊慈／綜合報導

香港大埔宏福苑社區日前發生五級大火，火勢在短時間內蔓延7棟大樓，截止12月1日下午三點通報，目前已造成151人死亡。一名疑似該場大火生存者近日在社群平台上分享事發經過，並表示，當下窗戶無法全部打開，造成多數人並不知發生火災的原因之一。

▲香港大埔居屋宏福苑大火。（圖／視覺中國）

該名網友回想逃生過程，「我住最高樓層，沿著樓梯逃生的時候，幾乎每一層都走一圈敲門、大喊火警，也試著按警鐘，但都沒有反應，我已經記不清，到底按了多少個警鈴，第一次遇到火警真的會慌，左右兩側的樓梯，有些樓層的窗被拆掉，可能是方便工人出入棚架？ 清楚看到不少綠色防護網已經著火，我住最高層，是因為火、灰燼往上飄，點燃了綠網及建材袋，灰燼再往下掉。」

他寫下，「以為是小火，還嘗試救火，當時不知道隔壁棟已經大面積燃燒，結果樓層的消防水管沒有水，往樓下走時，聽到有人聲，發現有一對老夫婦也在試圖用消防水管滅火，但水管同樣沒水，還一直問有沒有滅火器，我叫他們趕快離開，救不了了，上面也在燒，一定要逃出去。」

▲香港宏福苑發生數十年來最嚴重火災。（圖／路透）

文中還寫道，「全屋的窗都被泡棉（保麗龍）封住，只能開一小條縫，窗戶打不開到最大，看不清外面，再加上施工期間灰塵很多，99％的人都把窗關緊，很多人是打開窗後，才發現竹棚已經燒起來。」

該篇文章瞬間吸引超過百萬人觀看，不少人關心他的安危，他回應，「暫時先整理到這裡，無法回覆所有人訊息，現在已經有地方住、有地方休息，目前在處理家中長期病患的藥物問題，不用協助，一切安好。」

▲香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

先前報導指出，過去一年業主與物業管理會議紀錄顯示，多處消防隱患，包括2025年10月管理方通報，消防水口、水龍頭組件、火警鈴、滅火器、消防水帶捲盤及應急燈電池等均需維修或更換等，但未證實是否都已解決。



保安局局長鄧炳強上週也證實，大廈火警系統運作不正常，印證居民長期投訴，火災發生時，很多居民表示沒有聽到警鈴響。眾多因素下，也促使「人禍」輿論的發酵。

▲香港宏福苑大火現場，人們擺放花束悼念罹難者。（圖／路透）

香港保安局同時指出，經初步調查，起火樓棟棚網保護網，達到阻燃要求，但包圍樓棟窗門的發泡膠板（俗稱保麗龍）高度易燃，根據初步調查，宏昌閣低層圍網最先起火，因發泡膠板快速蔓延，及波及其他樓棟，同時令玻璃爆破、火勢快速增強並蔓延到室內，引發大面積同時起火。

香港廉政公署28日成立專案小組調查工程貪污疑雲，整起事故完整調查預計需花費3至4週時間。

