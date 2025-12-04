黃仁勳見川普！談及出口管制　強調中國「不接受降階晶片」

▲黃仁勳3日親赴華府，與參議院銀行委員會會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）3日親赴華府，與美國總統川普會面，並與參議院銀行委員會舉行閉門會議。他坦言，中國不會接受降階產品，即使華府放寬晶片出口限制，也不確定北京是否願意採購H200人工智慧（AI）晶片。

黃仁勳在國會大廈受訪時表示，他與川普討論了出口管制議題，但拒絕透露具體細節。被問及北京是否允許中企採購H200晶片時，黃仁勳直言，「我們不知道，完全沒有頭緒」，並進一步指出，「我們不能將銷往中國的晶片降級，他們不會接受那樣的產品。」

今年夏天，輝達獲准向中國銷售性能較差、規格低於出口限制標準的H20晶片，但北京立刻要求國內企業避開這項產品，改用本土生產處理器。

▲黃仁勳與川普建立緊密關係。（圖／路透）



去年11月大選以來，黃仁勳與川普建立了緊密的關係，並積極主張限制出口只會助長華為等中國國內科技龍頭。被記者詢問多常造訪華府時，他回應，「只要川普總統希望我在這裡，我就會來。」

與此同時，輝達在遊說方面取得重大勝利，成功阻止《保障國家人工智慧創新法案》（GAIN AI Act）納入國防法案。GAIN AI Act要求晶片製造商必須優先供應美國企業，才能將受到出口管制的AI晶片銷往中國或其他武器禁運國。

若華府允許向中國銷售H200晶片，將是輝達的巨大勝利，但也將標誌一項重大政策轉變，該政策2022年起阻止北京與其軍隊獲得最強大的美國技術。此舉也將引發華府鷹派的強烈反對，他們支持出口管制，作為避免中國等競爭對手在AI競賽中取得進展的手段。

參議院銀行委員會共和黨議員朗茲（Mike Rounds）表示，能夠理解輝達希望在全球競爭的訴求，但強調對中國出口限制的關切。民主黨議員華倫（Elizabeth Warren）警告，允許H200銷往中國將「加速中國軍事發展，削弱美國科技領導地位」，「我們不應該允許像輝達這樣的大企業，向不認同我們價值觀的政府銷售敏感技術。」