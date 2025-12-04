輝達被罵爆！　GeForce NOW台灣訂閱新方案竟比美國貴6.5倍

　
    • 　
>
輝達GeForce NOW在台訂閱新方案　比美國貴6.5倍

台灣大哥大攜手輝達推出「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，當（2020）年還雙方還舉行發表會對外宣布好消息。

▲台灣大哥大攜手輝達推出「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲服務，當（2020）年還雙方還舉行發表會對外宣布好消息。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

輝達在台灣提供的雲端遊戲平台GeForce NOW收費新制度，引發遊戲用戶怒火。本刊接獲讀者投訴，指控輝達在台攜手台灣大哥大推出「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台收費，在今年7月調整後竟是全球最貴。「台灣是NVIDIA（輝達）的重要生產夥伴，台積電為其代工最先進的AI晶片，讓NVIDIA市值突破兆美元、成為全球AI霸主。但諷刺的是，台灣消費者在NVIDIA授權的雲端遊戲服務『GeForce NOW』上，卻被收取全球最高價格—是美國玩家的6.5倍。」向本刊投訴的讀者說。

GeForce NOW是由輝達所推出的雲端遊戲服務，讓玩家可以直接透過雲端伺服器存取遊戲商店內的遊戲庫或免費遊戲，而本刊從各遊戲論壇中發現，GeForce NOW最吸引用戶之處就在於，可以讓玩家不因自己的電腦硬體規格不足而受限，照樣可以暢玩雲端遊戲。

2020年8月，輝達在台灣攜手台灣大哥大推出「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，目前在台會員數突破40萬人。不過就在今（2025）年6月，台灣遊戲官網宣布調整訂閱方案，將改由鈦金方案上陣，每月收取新台幣200元，1小時要價40元，

而原本白金方案的收費為50小時599元，1小時約12元，不少玩家算一算，還是比自己購買高階電腦來的划算，所以GeForce NOW服務一買就是一年。

但日前鈦金方案一釋出後，用戶大感吃驚，在遊戲論壇中的抱怨聲浪席捲而來，而不願被收費的用戶就此斷開台灣GeForce NOW，轉而選購其他遊戲平台或是直接升級電腦裝備。

向本刊投訴的用戶直言，一樣的服務，台灣收費1小時40元，收費傲視全球主要國家。

本刊一查也發現，該收費已與網咖價格差不多，再比對GeForce NOW在其他國家的收費一看，相較於美國（6元/時）、日本（7元/時），台灣收費高出一截，同時可以玩的遊戲數量也較少，美國方案提供4,000多款遊戲，而台灣方案則為2,000多款。

「今年7月，台灣大推出鈦金方案時數制，強制終止原有的實惠方案，改為高單價計費模式。經過我完整的全球價格調查後發現，台灣玩家支付的單位成本是全球最高，不是相對高，是全球最高。」該用戶說。

「當我向NVIDIA客服投訴時，得到的回覆是：『定價由區域合作夥伴台灣大哥大決定。』」投訴用戶陳述，他更進一步表示，「GeForce NOW是NVIDIA 的品牌，台灣玩家認為自己在用『NVIDIA 的服務』，當定價不合理時，品牌形象受損的是NVIDIA。」

投訴用戶也把矛頭指向GeForce NOW在台代理商台灣大，「台灣的電費、人力成本都比美國更低，卻比美國貴6.5倍，價差能用成本解釋嗎？」

對該位玩家來說「這不只是價格爭議，更是一個關於『品牌責任V.S代理商自主』的灰色地帶。」


12/01 全台詐欺最新數據

Netflix（2日）釋出《黑白大廚：料理階級大戰》第2季正式預告，揭露全新規則，並預告兩位神祕參賽者將戴著面具回歸，自稱「帶著第二次機會回來」。這部全球觀眾熱議的實境競賽將於12月16日獨家上線，預計再度掀起話題。

