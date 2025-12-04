　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

解放軍上百艘艦艇東亞集結　路透：歷來之最

▲解放軍海軍052D包頭艦（舷號133）。（圖／翻攝微博）

▲▼解放軍南海艦隊。（資料照／翻攝自人民日報）

中央社

根據4位消息人士和路透社查閱的情資報告，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。

路透社報導，目前正值傳統上中國軍事演習熱季，儘管中國人民解放軍並未宣布任何經正式命名的大規模演習。

儘管如此，近期活動升溫正值中國和日本陷入外交危機之際。日本首相高市早苗上個月表示，假設中國攻擊民主治理的台灣，可能促使東京採取軍事回應。

▲▼▲▼解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」入列南海艦隊。（圖／翻攝自人民日報）

同時，台灣總統賴清德上個月宣布追加400億美元國防預算以因應中國威脅，也激怒北京。

根據區域內4位安全官員表示，中國艦艇已經在從黃海南端、經過東海、再往爭議的南海以及太平洋海域，進行大規模集結。

一個區域國家的情資報告詳細描述相關部署，印證這些說法。消息人士要求不揭露國名，路透社已經查閱相關報告。

根據文件內容，截至今天上午，區域內仍有超過90艘中國艦艇活動，較本週稍早超過百艘的高峰減少。

消息人士指出，這次行動規模已經超過去年12月引發台灣提升警戒的中國大規模海軍部署。

台灣國家安全局局長蔡明彥昨天表示，目前正值中共軍演熱期。他指出，截至昨天上午，中共的水上兵力有4個編隊在西太平洋周邊水域活動，台灣都有嚴密監控。他沒有透露進一步細節。

中國國防部、外交部和國務院台灣事務辦公室未回應置評請求。

台灣總統府發言人郭雅慧在聲明中表示，台灣對台灣海峽及更廣泛區域的安全情勢均有完整且即時的掌握，「可以確保國家安全無虞」。

▲▼▲▼解放軍海軍第四艘075型兩棲攻擊艦「湖北艦」入列南海艦隊。（圖／翻攝自人民日報）

她強調，台灣將繼續與國際夥伴密切合作，嚇阻任何可能威脅區域穩定的單邊行動。

其中一位因情勢敏感而不願意具名的官員指出，北京自從11月14日召見日本大使抗議高市早苗有關台灣的言論後，便開始對區域派遣較以往數量更多的艦艇。

曾就此事聽取簡報的這名官員表示：「這遠超過中國國防所需，為各方帶來風險。」這名官員指出，北京正以這項「史無前例」部署測試各國的反應。

日本自衛隊拒絕具體評論中國軍事調動，同時表示，沒有作出自從11月14日以來相關活動「急劇」增加的評估。

聲明指出：「儘管如此，據信中國軍方正透過增強海軍實力，尋求提升在更遠海空域行動的能力。」

中國上一次在台灣周邊展開有代號的軍演為4月時的「海峽雷霆-2025A」演練。對於去年12月大規模海軍活動，中國從未證實進行軍演。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了
快訊／老翁拿汽油衝房仲家　爆衝突送醫
蔡瑞雪撩衣秀腹肌　解放低胸包不住上圍
高雄驚傳墜樓！住戶開陽台門見「陌生女陳屍」嚇壞
陸軍射擊砲彈偏飛　連撞3民宅
Joeman默認有女友！　新歡身分疑曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

解放軍上百艘艦艇東亞集結　路透：歷來之最

馭空戟-1000打美航母？　陸民企稱超音速導彈「一枚70萬」

黑夜陣地整備　M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

《鐵甲鋼拳》主導未來戰爭？　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

攻破台灣濱海防禦？　陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

十軍團指揮官任職布達　參謀總長梅家樹勉落實防衛作戰計畫

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍　張競：專業瓦解比外部滲透更可怕

手榴彈「野戰投擲」比狠勁　陸軍盃體能戰技競賽士氣高

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

解放軍上百艘艦艇東亞集結　路透：歷來之最

馭空戟-1000打美航母？　陸民企稱超音速導彈「一枚70萬」

黑夜陣地整備　M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

《鐵甲鋼拳》主導未來戰爭？　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

攻破台灣濱海防禦？　陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

十軍團指揮官任職布達　參謀總長梅家樹勉落實防衛作戰計畫

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍　張競：專業瓦解比外部滲透更可怕

手榴彈「野戰投擲」比狠勁　陸軍盃體能戰技競賽士氣高

愛莉莎莎社群定位顯示「中國」掀議　本尊親回擊：這樣都可以獵巫

桃園工人清洗化學儲槽「掃到撒旦之母」被炸飛　頭部破裂亡

快訊／「出包台灣鯛」關鍵女研究助理找到了！　警赴住家找人

失衡戰略？　中國威脅論、武統限時論支撐軍費增長論之悖論及侷限

萬寶龍致敬皇后樂團　招牌曲名、舞台服裝元素躍上筆身

獨家／17.5巨根男優是情慾按摩師！ 　客人名單曝「驚見大咖女主持人」

指南山英雄會促宗教文化交流　邱佩琳：正念信仰護國祈民安

快訊／新北翁買屋糾紛忍4年　拿汽油衝房仲家討代書費…爆衝突送醫

掃毒軟體檢測中國生成式AI？ 　刑事局：依美國檢測標準不實指控

台灣鯛「驗出禁藥」是烏龍！高市府要追究責任：依規懲處

【怎麼忍得住XD】消防員吃飯被黑狗饋頭情勒！

軍武熱門新聞

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料

陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍

梅總長主持十軍團指揮官任職布達

鐵甲鋼拳　深圳眾擎T800人形機器人開賣了

中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

蔣正國接掌海軍司令

陸軍盃手榴彈「野戰投擲」帶殺氣

賴清德：以實力達到真和平

陸民企製高超音速導彈只要70萬

國防大學校長任職布達　顧部長：與時俱進培育建軍備戰優質人才

M60A3戰車太麻里溪口火力開砲

烏坵駐軍的故事（六）指揮官自戕

海鯤號沒裝船錨就「政治性海測」？

更多熱門

相關新聞

陸民企製高超音速導彈只要70萬

陸民企製高超音速導彈只要70萬

大陸軍民技術融合宣告發展新階段，一款由民營企業四川凌空天行科技有限公司研製的高超音速導彈「馭空戟-1000」（YKJ-1000）於近日公開，除強調對航母具備米級的命中精度外，其一枚造價只需人民幣70萬元（相當於台幣約310萬元），遠低於傳統導彈的製造成本。

中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍

軍情局6官員荷蘭交流遭跟拍

烏克蘭和平方案卡關　美俄談判零進展

烏克蘭和平方案卡關　美俄談判零進展

關鍵字：

軍武大陸軍武

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

即／高雄衛生局鞠躬道歉！全案移送檢調

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

快訊／統一發票2筆皆花30元停車費爽中200萬　獎落台南、高雄

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

獨／陳珮甄被控性騷成立！淚曝訴願內幕...嘆二度傷害

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面