解放軍上百艘艦艇東亞集結　路透：歷來之最

▲▼解放軍南海艦隊。（資料照／翻攝自人民日報）

中央社

根據4位消息人士和路透社查閱的情資報告，中國正在東亞海域部署大量海軍和海警艦艇，數量一度高達逾百艘。這項海上軍力展示規模之大創歷來之最。

路透社報導，目前正值傳統上中國軍事演習熱季，儘管中國人民解放軍並未宣布任何經正式命名的大規模演習。

儘管如此，近期活動升溫正值中國和日本陷入外交危機之際。日本首相高市早苗上個月表示，假設中國攻擊民主治理的台灣，可能促使東京採取軍事回應。

同時，台灣總統賴清德上個月宣布追加400億美元國防預算以因應中國威脅，也激怒北京。

根據區域內4位安全官員表示，中國艦艇已經在從黃海南端、經過東海、再往爭議的南海以及太平洋海域，進行大規模集結。

一個區域國家的情資報告詳細描述相關部署，印證這些說法。消息人士要求不揭露國名，路透社已經查閱相關報告。

根據文件內容，截至今天上午，區域內仍有超過90艘中國艦艇活動，較本週稍早超過百艘的高峰減少。

消息人士指出，這次行動規模已經超過去年12月引發台灣提升警戒的中國大規模海軍部署。

台灣國家安全局局長蔡明彥昨天表示，目前正值中共軍演熱期。他指出，截至昨天上午，中共的水上兵力有4個編隊在西太平洋周邊水域活動，台灣都有嚴密監控。他沒有透露進一步細節。

中國國防部、外交部和國務院台灣事務辦公室未回應置評請求。

台灣總統府發言人郭雅慧在聲明中表示，台灣對台灣海峽及更廣泛區域的安全情勢均有完整且即時的掌握，「可以確保國家安全無虞」。

她強調，台灣將繼續與國際夥伴密切合作，嚇阻任何可能威脅區域穩定的單邊行動。

其中一位因情勢敏感而不願意具名的官員指出，北京自從11月14日召見日本大使抗議高市早苗有關台灣的言論後，便開始對區域派遣較以往數量更多的艦艇。

曾就此事聽取簡報的這名官員表示：「這遠超過中國國防所需，為各方帶來風險。」這名官員指出，北京正以這項「史無前例」部署測試各國的反應。

日本自衛隊拒絕具體評論中國軍事調動，同時表示，沒有作出自從11月14日以來相關活動「急劇」增加的評估。



聲明指出：「儘管如此，據信中國軍方正透過增強海軍實力，尋求提升在更遠海空域行動的能力。」

中國上一次在台灣周邊展開有代號的軍演為4月時的「海峽雷霆-2025A」演練。對於去年12月大規模海軍活動，中國從未證實進行軍演。