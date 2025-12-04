槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

▲台中驚傳離譜案件，一名毒蟲竟持槍跳進游泳池對一對小兄妹及教練扣板機。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

國慶日當天，台中市西屯區驚傳一名陳姓男子狂飲20包毒咖啡後，持槍闖入游泳學校，朝教練與一對小兄妹扣下板機，所幸槍枝未擊發，但離譜的是，直到地檢起訴全案才曝光，更引起民眾憤怒。台中市民進黨市議員痛批市府不聞不問，只顧著宣傳購物節，轄區第六分局案後還封鎖消息，昨上午竟發布長達1400字的「業績」新聞稿，大肆歌功頌德，根本活在平行時空。

對此，台中市政府警察局表示，第六分局當天接獲報案後，立即趕赴現場壓制逮捕嫌犯，並移送地檢署聲押獲准，10月11日即主動對媒體說明，但《ETtoday新聞雲》記者檢視相關網站、群組，皆未看到此一事件的新聞稿，經再與六分局確認，六分局改口表示，確有媒體於11日詢問該案，六分局當時也回覆該媒體，而不是透過公開的新聞稿。



▲蔡耀頡砲轟中市府，當基層員警疲於奔命時，警局卻似乎更關心怎麼樣把出包的事件，包裝成浮誇、華麗的宣傳稿。（圖／資料照片）



市議員蔡耀頡指出，轄區第六分局昨（３）日一早發布近1400字新聞稿，自詡為掃黑、緝毒、肅槍、打詐全拿的「四邊形戰士」，中午就爆出男子在國慶日持槍闖入游泳學校的驚悚畫面，顯得格外諷刺。警方誇耀肅槍、緝毒有成，現實卻是毒品與槍枝正在鬧區危害下一代，牛皮吹破的事實，讓市民情何以堪？

市議員林祈烽則怒批，事情發生迄今已過半個多月，市府不是立即加強維安及提醒市民注意安全，而是持續粉飾太平，如果台中市民連最基本的知情權，都可以被市府掩蓋，到底還有多少事是我們不知道的？市長盧秀燕只顧宣傳台中購物節，孩子與鄉親的安全全不顧。

市議員陳俞融提到，警方事後以「偵查不公開」為由噤聲，但保護民眾與提醒風險，是市府責無旁貸的義務，而不是可以選擇性的資訊管理。陳俞融強調，台中市民需要的是透明與誠實，而不是粉飾太平。要求市府立刻檢討治安事件資訊發布機制，不能再讓市民在不知情的情況下承擔風險。市政應回到市民安全本位，而非只會形象操作。