　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

▲▼瘋男一口氣喝20包毒咖啡！持槍跳進游泳池對2童扣板機　狂拉滑套恐嚇。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中驚傳離譜案件，一名毒蟲竟持槍跳進游泳池對一對小兄妹及教練扣板機。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

國慶日當天，台中市西屯區驚傳一名陳姓男子狂飲20包毒咖啡後，持槍闖入游泳學校，朝教練與一對小兄妹扣下板機，所幸槍枝未擊發，但離譜的是，直到地檢起訴全案才曝光，更引起民眾憤怒。台中市民進黨市議員痛批市府不聞不問，只顧著宣傳購物節，轄區第六分局案後還封鎖消息，昨上午竟發布長達1400字的「業績」新聞稿，大肆歌功頌德，根本活在平行時空。

對此，台中市政府警察局表示，第六分局當天接獲報案後，立即趕赴現場壓制逮捕嫌犯，並移送地檢署聲押獲准，10月11日即主動對媒體說明，但《ETtoday新聞雲》記者檢視相關網站、群組，皆未看到此一事件的新聞稿，經再與六分局確認，六分局改口表示，確有媒體於11日詢問該案，六分局當時也回覆該媒體，而不是透過公開的新聞稿。

▲蔡耀頡。（圖／記者游瓊華攝）

▲蔡耀頡砲轟中市府，當基層員警疲於奔命時，警局卻似乎更關心怎麼樣把出包的事件，包裝成浮誇、華麗的宣傳稿。（圖／資料照片）

市議員蔡耀頡指出，轄區第六分局昨（３）日一早發布近1400字新聞稿，自詡為掃黑、緝毒、肅槍、打詐全拿的「四邊形戰士」，中午就爆出男子在國慶日持槍闖入游泳學校的驚悚畫面，顯得格外諷刺。警方誇耀肅槍、緝毒有成，現實卻是毒品與槍枝正在鬧區危害下一代，牛皮吹破的事實，讓市民情何以堪？

市議員林祈烽則怒批，事情發生迄今已過半個多月，市府不是立即加強維安及提醒市民注意安全，而是持續粉飾太平，如果台中市民連最基本的知情權，都可以被市府掩蓋，到底還有多少事是我們不知道的？市長盧秀燕只顧宣傳台中購物節，孩子與鄉親的安全全不顧。

市議員陳俞融提到，警方事後以「偵查不公開」為由噤聲，但保護民眾與提醒風險，是市府責無旁貸的義務，而不是可以選擇性的資訊管理。陳俞融強調，台中市民需要的是透明與誠實，而不是粉飾太平。要求市府立刻檢討治安事件資訊發布機制，不能再讓市民在不知情的情況下承擔風險。市政應回到市民安全本位，而非只會形象操作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
AAA頒獎倒數！「場內彩排照」暴雷了
台大爆結核病感染　衛生局：終身有10%機率發病
清大生發文「逼我當鄭捷」　恐嚇罪送辦
瑞幸咖啡爆「台灣2店」籌設中！　經濟部：未申請落地
台鋼雄鷹正式簽下黃子鵬　樂天FA補償方案出爐
林岱安爆去向已定！　統一獅收到回覆：明天最後確定
快訊／台北車站行人天橋死亡案！　警急拉封鎖線
快訊／TWICE宣布大巨蛋加場！　搶票時間點曝光
快訊／叫外送中百萬！　雲端發票中獎清單一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

獨／谷關神駒谷野溪溫泉再現！湯友駕車湧入破壞環境　便道封了

「清大逼我當鄭捷」學生PO文揚言搞大事　辯壓力太大恐嚇罪送辦

林口79歲翁倒社區三溫暖全身燙傷不治　初判「心因性休克」死亡

快訊／台北車站行人天橋驚傳死亡案！男子陳屍橋上　警急拉封鎖線

小紅書將遭封鎖1年！國安檢測15項不合格　涉詐1706件財損2.4億

機械車位害死1歲娃！鄰沒看就按鈕奪命　廠商：本就不是100％安全

國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

高階警搞無本錢莊手法曝！年削200萬重利...刑事局前副局長慘了

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

獨／谷關神駒谷野溪溫泉再現！湯友駕車湧入破壞環境　便道封了

「清大逼我當鄭捷」學生PO文揚言搞大事　辯壓力太大恐嚇罪送辦

林口79歲翁倒社區三溫暖全身燙傷不治　初判「心因性休克」死亡

快訊／台北車站行人天橋驚傳死亡案！男子陳屍橋上　警急拉封鎖線

小紅書將遭封鎖1年！國安檢測15項不合格　涉詐1706件財損2.4億

機械車位害死1歲娃！鄰沒看就按鈕奪命　廠商：本就不是100％安全

國光客運保修廠亂排廢水重罰100萬　基市府加速清淤、續追污染源

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

高階警搞無本錢莊手法曝！年削200萬重利...刑事局前副局長慘了

抓到了！偷拍買早餐女子裙底　已婚男遭拘提「背包藏針孔」

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

高雄世運AAA「場內彩排照」暴雷了！　工作人員實況轉發：開始囉～

森恬CP被疑戀情瞞很久！ 　康康樂見：就像陳漢典娶Lulu

藥妝店食品為何比超市便宜？日媒揭背後秘密：與產業結構有關

「彰化扇形車庫」2日化身鐵道樂園　逛30攤市集、拍糖鐵巡道車

「永靖謝平安家年華」12/13嗨翻兩天　味全龍將、小龍女揪你「呷平安」

內政部為打詐將封鎖小紅書1年　張斯綱批：FB、LINE涉詐幾件？

濱崎步無人演唱會和提著煤氣燈的土八路　當代最殘酷的文明對照試驗

台北最難訂鐵板燒餐廳推新菜單　棺材板、鼎邊趖變身高級料理

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

社會熱門新聞

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

全美幼兒園教國台語　貴婦索賠百萬

10台男當詐團被抓到大陸服刑　小三通送回...8人遭通緝

快訊／北投區「明星國中」女學生墜樓　送醫搶救

快訊／國1凌晨重大車禍「33歲駕駛亡」　事發過程曝

即／16天2女學生墜樓亡　高二生失聯陳屍校園

即／台中知名親子公園旁「火燒休旅車」！　1人燒成焦屍慘死

高國豪哥哥「網愛片」瘋傳　全裸視訊一直要看下面

更多熱門

相關新聞

官方證實Costco新址　台中精機：簽約期至少20年

官方證實Costco新址　台中精機：簽約期至少20年

台中市不斷猜測第三家美式賣場Costco（好市多）落腳地點出爐，台中市都委會2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，位於台灣大道、東海大學對面的3.21公頃，可能成為Costco在台中的第三處基地，也替沉寂多時的房市帶來一劑強心針。

傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方回應了

傳台中第3間好市多落腳榮總旁　官方回應了

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

驚悚！台中2高中生走斑馬線遭撞重摔

驚悚！台中2高中生走斑馬線遭撞重摔

關鍵字：

毒蟲台中游泳學校手槍

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面