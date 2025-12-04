變態韓男畸戀國中少女　醋勁爆發惹殺機！約汽旅「瘋狂猛砍」墜樓

▲南韓慶尚南道昌原市某汽車旅館3日爆發兇殺案，兇嫌A某墜樓身亡。（圖／VCG，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚南道昌原市昨（3）日發生駭人聽聞的兇殺案，20多歲男子A某疑因對國中女學生B某抱有好感，卻得知她已有男友後萌生殺意，購買刀具後將B某、C某兩名女學生約至汽旅，並在爆發口角後持刀攻擊。聞訊趕往現場救援的D、E兩名男同學也遭砍殺，最終造成A某墜樓身亡、B某與D某喪命，E某重傷送醫。

根據《韓聯社》，20多歲男性A某與B、C兩名女國中生是在約2週前透過社群平台開放式聊天群組認識，3人先前曾短暫碰面。此後，A某持續對B某吐露愛意並多次主動聯絡，但對方回覆並不積極。直到事發當日（3日），A某才從C某口中得知B女已有男朋友，使他情緒失控。

警方調查顯示，A某3日下午2時43分在昌原市馬山會原區一間超市購買刀具後，立即前往附近的汽車旅館準備行凶。當時B、C兩名女學生與同樣就讀國中的男同學D、E外出遊玩，在接到A某聯繫後，B某與C某便一同前往汽車旅館。

監視器畫面顯示，下午4時24分左右，B、C兩人抵達汽旅入口並與A某會合後進入客房。不久後，A某要求C某先暫時離開房間，C某後來在門外聽到房內傳來「咚」的一聲巨響，感到不安，急忙聯絡正在附近的男同學D與E，希望他們前來協助。

D、E兩人從汽旅後門進入，但該區域並未設置監視器，因此警方仍在釐清兩人進入房間的確切經過。據悉，A某開門讓3名國中生進入後，現場發生爭執，A某開始持刀攻擊B、D、E三人。

報導指出，B某曾於攻擊發生期間撥打112向警方報案，但未能清楚描述狀況，僅透過電話傳聲筒向警方播放現場消息，然而電話中傳出「不要這樣」、「住手」等對話與混亂叫喊後，使警方立刻判定為緊急狀態，隨即通報昌原消防本部共同出動。C某其後也致電警方告知汽旅確切位置。

消防與警方抵達現場時，發現A某已從汽旅建築墜落，倒臥在建物前方；而B、D、E等3人則倒臥在汽旅客房的浴室內，全身多處遭刺傷。4人被緊急送往醫院後，A某、B某與男學生D不治身亡，E某則因傷勢嚴重仍在醫院接受治療。

警方表示，初步判斷此案並非「約砲」或金錢往來糾紛，而是A某因感情受挫、心生扭曲所引發的計畫性暴力行為。警方目前正針對C某進行進一步詢問，以重建完整案發經過，同時也將對死者遺體進行解剖，並透過手機數位修復鑑識，查明所有聯繫內容與行凶動機。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

●遭逢憂鬱、難解的煩惱，或是周邊親友有類似問題，若您在韓國，可以撥打：自殺防治諮詢專線：1393；精神健康諮詢專線：1577-0199；希望專線：129；生命專線：1588-9191；青少年諮詢專線：1388