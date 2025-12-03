　
地方 地方焦點

建立完善防災體制　雲林縣府舉辦跨縣市草嶺堰塞湖聯防會議

▲李鴻源呼籲學術界、中央及地方政府持續攜手，共同以科學與專業態度面對。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

縣長張麗善今（3）日主持「草嶺堰塞湖跨縣市（雲林／南投）聯防整備暨專家諮詢會議」，研商堰塞湖災害之整體應變策略及任務分工。她指出，面對天災地變，必須要求科學分析、嚴密監測及跨域合作，建立完善的防災機制，收到防災降災效果。

有鑒於花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件造成重大傷亡，也提高縣府對類似災害的警覺與重視。邀請南投縣政府、水利署第四河川分署、古坑、林內鄉公所及竹山鎮公所等相關單位，召開「草嶺堰塞湖跨縣市（雲林／南投）聯防整備暨專家諮詢會議」，研討應對事宜。會中並安排前內政部長李鴻源分享就花蓮馬太鞍溪堰塞湖之處理案例與治理經驗，做為防救災參考。

 縣長張麗善表示，草嶺地區過去百年間已有五次堰塞湖紀錄，更曾有導致人命財產損失情況，今年七月因急降暴雨一度蓄水，民眾憂心忡忡，所幸在相關單位嚴密監測，潭水在未致災的情況自然溢流消解。
 
「不能每次都靠運氣。」張麗善強調，面對堰塞湖等各種天災地變風險，需要有充分完善的防災機制，才能降低損害。過去10年水利署與雲、投兩縣政府等相關單位，對草嶺堰塞湖及周邊水文、地質等環境，及相關的防救災有深度研究及措施。她呼籲中央持續投入經費，強化未來十年的監測與地質探勘，深入了解周邊土質變化及可能引發的土石流風險。目標將災害降到最低、守護鄉親生命財產安全。

前內政部長李鴻源指出，花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件造成重大傷亡，凸顯各地必須正視堰塞湖風險。張麗善縣長在事件後第一時間即邀請他協助檢視草嶺堰塞湖的現況與未來治理方向，展現守護縣民生命財產的決心，讓他感動。

李鴻源表示，草嶺堰塞湖是全台首個以系統化方式進行長期監測的案例，今日會議中可見中央、雲林、南投及各鄉公所團隊均以高度專業、協同一致的態度面對問題，展現跨域合作的良好默契。期盼學術界、中央及地方政府持續攜手，共同以科學與專業態度面對草嶺及全台各地可能發生的堰塞湖挑戰。
 
李鴻源進一步指出，希望草嶺堰塞湖能成為台灣成功治理堰塞湖的典範案例，未來若其他地區再遭遇類似災害，能以此作為重要參考。他已著手整理草嶺及台灣堰塞湖治理經驗，未來將撰寫國際期刊論文，讓台灣的實務成果在國內外均能產生價值，不僅有助提升專業知識的傳承，也能讓台灣在國際防災領域占有一席之地。

第四河川分署於會中報告最新衛星監測成果，確認草嶺目前無蓄水情形，但未來仍無法排除再次形成的可能。第四河川分署分署長李友平感謝雲林縣府搭建跨域合作平台，並強調第四河川分署提供的十年監測資料，對更新兩縣緊急應變、保全戶疏散動線、演練及應變計畫修訂具有關鍵價值。本次會議已強化兩縣即時通報與資訊共享機制，未來將建立「一通電話、立即支援」的合作默契，提升防災效率。

 


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，導致部分居民面臨安置問題。內政部國土管理署今（3日）表示，為快速提供花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重災戶中繼安置處所，經調查，有41戶有中繼屋需求，在10月31日進場施作後，所有工程將在12月底全數完工，預計明（115）年1月中旬前讓民眾入住。

關鍵字：

堰塞湖防災草嶺雲林

