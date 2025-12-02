張麗善出席國土計畫審議會　重申打破農地階級化、落實農民權益

▲雲林縣長張麗善出席內政部國土計畫審議會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣長張麗善今（2）日出席內政部國土計畫審議會，首先感謝副召集人董建宏次長領導的委員會，針對雲林縣國土計畫功能分區進行審慎的評估與討論，目前約已通過490案，然對於雲林農業大縣重中之重的農一農二劃設，仍未獲採納，也是今天出席會議的主要訴求。



張麗善說，依農業發展地區原粗糙劃設標準「整體面積25公頃以上、80%從事農業」即劃為農1下，全國重要糧倉的雲林，農地面積廣大，2021年國土功能分區圖第2階段公布時，雲林被畫設為農1的面積6萬839公頃、農2則2萬6641公頃，引起地方農民的恐慌及反彈。

縣府透過20場說明會彙整各方意見，提出強烈訴求，為農民發聲，期望能將沒有農地重劃、非灌溉區範圍、淹水高潛勢區、地下水一級管制區、現區域計畫法的一般農業區、具發展的重要道路50米內等，應該由農1轉為農2，爭取將原農1的約4萬6千公頃轉為農2(調整後農1縮減為1萬4293公頃，農2為7萬2671公頃)。

張麗善指出，在現有的國土計畫法相關標準下，我們不得不依此規則逐一檢視，極力爭取農民權益，爭取農1轉農2，以降低相關的容許使用規則與強度，讓農民有更大的發展空間；即使農業部不斷講述農1農2的生態條件沒有不同、資源補助也沒有不同，但是農1農2的劃設卻已明明白白的顯示農地的階級化，限縮了農地的發展，剝削了農民的權益，我們主張特別犧牲要有特別補償，極力訴求農業權，以讓農民甘心安心放心耕作，確保糧食安全無虞。



張麗善強調，如果農1農2真的沒有不同，那何不將農1農2合併起來，以平地農地、山坡地農地、鄉村聚落農地區分，不要再有農1農2的階級化，當然也就沒有農地受到剝削與農民權益受損的疑慮，建請中央正視與支持。

副召集人董建宏次長回應表示，在符合各級國土計畫指導與通案原則下，並透過合議制度的專業審議，委員們原則予以支持的，雲林縣所提出的案件約有八成獲得委員們的支持，部分則仍待審議會說明與討論。而張縣長所提攸關農民權益與農地劃設部分，基於國家未來整體發展，包括國土安全、糧食安全跟國土保育的原則下，將在接下來的通案檢討中會同農業部跟環境部共同組成專案小組，特別針對農地劃設及農地規範部分進行討論。

▲雲林縣府透過20場說明會彙整各方意見，提出強烈訴求，為農民發聲。（圖／記者游瓊華翻攝）