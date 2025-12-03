　
政治

馬太鞍溪中繼屋12月底完工　1月中旬可讓災民入住

▲▼花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖潰堤災變第五天，災區仍然一片泥濘堆積大量汙泥。圖為9/28災區空拍畫面。（圖／記者湯興漢攝）

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災重創當地居民生活。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，導致部分居民面臨安置問題。內政部國土管理署今（3日）表示，為快速提供花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重災戶中繼安置處所，經調查，有41戶有中繼屋需求，在10月31日進場施作後，所有工程將在12月底全數完工，預計明（115）年1月中旬前讓民眾入住。

馬太鞍溪堰塞湖洪災至今超過2個月，針對重災區住民的安置需求，經訪查後，國土署針對受災嚴重的89戶進行「中繼屋規劃及協助中長期住宅協助措施」說明會。

國土署指出，排除門牌錯誤後共計調查67戶，其中，有41戶有中繼屋需求，當中13戶全為65歲以上長者身分。秉持從速原則，在10月31日進場施作後，所有工程將在12月底全數完工，預計明（115）年1月中旬前讓民眾入住。

此外，有關災民北上陳情中繼屋「10戶共用1廚房」部分，國土署表示，規劃初期即妥適訪查受災戶生活需求，考量整體居住安全及使用性，規劃可一同用膳之共享空間，集中設置18坪的廚房，包括9組流理台、18口IH電磁爐，特別不採用明火設施，以降低火災發生風險。未來入住啟用後，相關廚房設備也能再依照實際需求再擴充，空間絕對充足。另還規劃公共聚會空間，可作為住民日常交流與社群活動等多元運用。

國土署指出，第一階段中繼屋優先針對89戶重災戶，申請條件未限制原住民族身分，是以房屋所有權人且有修繕或重建需求者為對象，後續亦將持續針對89戶重災戶以外之民眾，符合自有建物受損嚴重需重建者進行訪查。

另外，除了針對中繼屋需求，目前也提供社福單位訪視輔導依親、申請租金補貼、轉借長照或社會救助等服務。截至目前為止，馬太鞍溪堰塞湖災害受災戶住宅補貼已受理194件，合格件數92件，並陸續撥款至申請人指定帳戶，尚需補件者也持續輔導及給予相關協助。

國土署表示，中繼屋是為協助受災民眾於家園復健期間能有安全、安穩且符合基本居住條件的中繼住所，目前興建中的2處基地，皆考量居民生活起居及日常作息之需求，並以無環境敏感的安全區域為優先，以利受災民眾就近進行住宅修復重建工作，早日重返安心家園及回復正常生活。

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本

中配錢麗因鼓吹武統被廢止台灣身分，日前她開直播喊冤，強調自己只是「支持解放軍威懾台獨」，不等於支持武統，她昨更在臉書發文喊，「請給中國共產黨一個在台執政機會」。對此，內政部長劉世芳今（3日）表示，其說法充滿矛盾，她回中國就可以了，不用到台灣來，台灣是自由法治與民主的地方，不希望用任何理由踐踏台灣法律尊嚴。

