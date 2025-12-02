　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

牛魔王被斬了！雲林檢警全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光

▲▼「斬車專案」強勢執法！雲林檢警掃蕩飆車集團 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林檢警「斬車專案」強勢執法，掃蕩飆車集團，查扣21輛改裝車及大量毒品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣警察局為遏止囂張的改裝車集體飆車歪風，成立「斬車專案小組」，並報請雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，於今（1）日清晨發動第一波大規模掃蕩行動。專案行動動員刑警大隊、交通隊及各分局共80名警力，兵分21路前往全台多縣市同步執行搜索、拘提，查扣21輛改裝車以及大量毒品。

此次行動查扣的改裝車輛陣容相當豪華，包括改裝牛魔王2部、賓士AMG 4部、BMW5系列1部、阿法1部、福斯Golf2部，其餘11部則為國產房車；警方還在其中部分車輛內查獲愷他命24包，另扣得遮蔽號牌3面。全案依《刑法》公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦，展現警方對集體飆車與衍生犯罪「零容忍」的強勢執法態度。

▲▼「斬車專案」強勢執法！雲林檢警掃蕩飆車集團 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼「斬車專案」強勢執法！雲林檢警掃蕩飆車集團 。（圖／記者游瓊華翻攝）

本案起於11月16日凌晨，一群未懸掛車牌的改裝車輛在雲林縣多處道路集體飆速，排氣噪音巨大，沿途擾民情形嚴重，亦造成其他用路人極大恐懼。當晚警察局共接獲民眾報案14件。惟涉案車輛遇警即四散逃逸，並利用社群軟體再次號召集結，嚴重挑戰公權力。

為徹底打擊該飆車集團，雲林縣警察局立即報請檢察官指揮成立專案小組，連日蒐證掌握成員身分、活動模式以及改裝車輛位置。專案小組在蒐集充分事證後，向法院聲請並獲核發搜索票及拘票，今晨全面收網，成功查緝涉案人員並查扣車輛，終結其跨縣市違法犯行。

雲林縣警察局表示，將持續加強路檢與取締飆車、噪音車輛，捍衛民眾安寧與交通安全，對任何集體危害公共安全行為絕不寬貸。

▲▼「斬車專案」強勢執法！雲林檢警掃蕩飆車集團 。（圖／記者游瓊華翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
牛魔王被斬了！全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光
LINE官方提醒！　換機一錯恐讓「資料全毀」
快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝
獨／連6年摘星餐廳宣布休業　業者：非結束、只是停下腳步
一家來台觀光首日進警局！　逛寧夏夜市爆全武行
快訊／10:01規模4.3「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／PAZZO董座痛毆運將！　叫手下醫院堵人再打一次
快訊／10:01發生有感地震！台北明顯搖晃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄「女賊雙人組」又來了！摸走飲料店愛心箱　一搭一唱偷善款

東勢果園鐵皮工寮半夜突起火　恐怖烈焰沖天驚險畫面曝光

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

撂人討10萬債務「痛毆導致聽力受損」　現役軍人下場慘

台中男「小窗狙擊」狂轟11槍！國道拋槍製造5斷點　重判8年

牛魔王被斬了！雲林檢警全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光

彰化驚險車禍！轎車打燈右切靠邊　後方機車騎士突慘摔

快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝　雙向道路暫停通行

「左轉車道打右方向燈」挨罰1200元　駕駛抗罰成功

快訊／PAZZO董座出事！廖承豪打運將...叫手下醫院堵人再打一次

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

高雄「女賊雙人組」又來了！摸走飲料店愛心箱　一搭一唱偷善款

東勢果園鐵皮工寮半夜突起火　恐怖烈焰沖天驚險畫面曝光

快訊／涉農會選舉送洋酒拉票　北市議員陳重文父子今出庭

撂人討10萬債務「痛毆導致聽力受損」　現役軍人下場慘

台中男「小窗狙擊」狂轟11槍！國道拋槍製造5斷點　重判8年

牛魔王被斬了！雲林檢警全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光

彰化驚險車禍！轎車打燈右切靠邊　後方機車騎士突慘摔

快訊／太平山邊坡「落石還在掉」！現場畫面曝　雙向道路暫停通行

「左轉車道打右方向燈」挨罰1200元　駕駛抗罰成功

快訊／PAZZO董座出事！廖承豪打運將...叫手下醫院堵人再打一次

高雄「女賊雙人組」又來了！摸走飲料店愛心箱　一搭一唱偷善款

「牛仔褲穿一次就要洗」洗衣店負責人：會有細菌！教1招防褪色

友邦聖露西亞大選！執政黨搶下多數席位　總理皮耶連任

獨／板橋星聚點「天價租金復活」　服飾霸主一次包軌3千坪

九把刀、周亭羽夫妻遛女兒　周爸爸跟在後方緊緊守護

東勢果園鐵皮工寮半夜突起火　恐怖烈焰沖天驚險畫面曝光

鎖定台日競爭！美對韓半導體、藥品上限「不超過15%」　調降汽車關稅

明起有感降溫「北東水氣增」　中部以北高山可望迎雪

侯漢廷喊「男女都服役2年」　被四叉貓起底：他只當12天補充兵

名媛界大S出國「被搬家」！　轟夜店大亨前夫討1400萬撫養費：缺錢要說

當你好不容易出國旅行　但又體力不支的時候

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「城內分行」被列古蹟　華南銀行無奈提告

更多熱門

相關新聞

全聯鯛魚排1.5萬片「僅回收了1831片」　18縣市全中招

全聯鯛魚排1.5萬片「僅回收了1831片」　18縣市全中招

全聯福利中心爆出「台灣鯛魚排」檢出動物用藥，高雄市衛生局發現後立刻要求回收該批商品，並同步通知源頭供應商所在地的雲林縣衛生局進行訪查。衛生局指出，該批魚肉供應全台369間全聯分店，進貨數量超過1萬5千片，賣出超過1萬3千片，僅回收1800餘片。

鯛魚排3125kg全賣全聯　衛生局：總公司至今未回應

鯛魚排3125kg全賣全聯　衛生局：總公司至今未回應

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

徐國勇參拜雲林福興宮　承諾持續關注文化傳承

徐國勇參拜雲林福興宮　承諾持續關注文化傳承

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

關鍵字：

雲林斬車專案改裝車

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

祈錦鈅離婚後「緊牽小8歲《原子》男星」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面