牛魔王被斬了！雲林檢警全台抄扣21輛改裝車　超豪華陣容曝光

▲雲林檢警「斬車專案」強勢執法，掃蕩飆車集團，查扣21輛改裝車及大量毒品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣警察局為遏止囂張的改裝車集體飆車歪風，成立「斬車專案小組」，並報請雲林地方檢察署檢察官指揮偵辦，於今（1）日清晨發動第一波大規模掃蕩行動。專案行動動員刑警大隊、交通隊及各分局共80名警力，兵分21路前往全台多縣市同步執行搜索、拘提，查扣21輛改裝車以及大量毒品。

此次行動查扣的改裝車輛陣容相當豪華，包括改裝牛魔王2部、賓士AMG 4部、BMW5系列1部、阿法1部、福斯Golf2部，其餘11部則為國產房車；警方還在其中部分車輛內查獲愷他命24包，另扣得遮蔽號牌3面。全案依《刑法》公共危險罪及《毒品危害防制條例》移送雲林地檢署偵辦，展現警方對集體飆車與衍生犯罪「零容忍」的強勢執法態度。

本案起於11月16日凌晨，一群未懸掛車牌的改裝車輛在雲林縣多處道路集體飆速，排氣噪音巨大，沿途擾民情形嚴重，亦造成其他用路人極大恐懼。當晚警察局共接獲民眾報案14件。惟涉案車輛遇警即四散逃逸，並利用社群軟體再次號召集結，嚴重挑戰公權力。

為徹底打擊該飆車集團，雲林縣警察局立即報請檢察官指揮成立專案小組，連日蒐證掌握成員身分、活動模式以及改裝車輛位置。專案小組在蒐集充分事證後，向法院聲請並獲核發搜索票及拘票，今晨全面收網，成功查緝涉案人員並查扣車輛，終結其跨縣市違法犯行。

雲林縣警察局表示，將持續加強路檢與取締飆車、噪音車輛，捍衛民眾安寧與交通安全，對任何集體危害公共安全行為絕不寬貸。