深夜攔查+科技執法　雲林精準鎖定改裝車噪音亂象

▲環警監聯合稽查小組在華山地區深夜攔查改裝車輛，全面強化執法力度。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林古坑鄉華山地區與部分路段遭改裝車深夜飆速、噪音擾寧，縣府為回應民眾對居家安寧的高度期待，啟動「環警監聯合稽查小組」，由環保局、警察局及監理站共同投入，以提升執法強度、增加巡查密度為核心，透過科技執法搭配路邊攔查雙軌並進，要把長期被噪音折磨的山區夜晚還給居民。

聯合稽查小組鎖定噪音車輛經常出沒與民眾陳情最集中的路段，針對華山地區展開重點掃蕩。數據顯示，該區過去兩年告發噪音車輛僅 19 輛與 37 輛，今年導入不定期高密度巡邏與深夜攔查後，告發量暴增至 62 輛，裁罰金額達新台幣 21 萬 4,200 元，較去年大幅增加 67%。長期飽受引擎爆裂聲與排氣管回壓聲干擾的居民，陳情量更明顯下降五成，成效具體。

環保局空噪科科長鄧雅謓表示，新法規明訂改裝排氣管必須通過噪音檢測並完成變更登記才能上路。執法人員近月保持高強度攔查，只要發現排氣管改裝且與登記不符，一律依法裁處。目前已針對未完成變更登記的車輛開罰 167 件，強調「無論白天或深夜，違規者無所遁形」。

環保局長張喬維指出，雲林對非法改裝與噪音擾寧行為採取零容忍態度。根據最新統計，今年度違反《噪音管制法》告發數達 277 輛，裁罰金額累計達新台幣 65 萬 7,000 元，創下近三年新高，顯示執法決心與成果同步提升。

環保局強調，後續將持續強化執法量能，並擴大導入聲音照相等科技設備，減少執法死角；同時呼籲車主切勿心存僥倖，應使用經認證的合格排氣管並遵守相關規定。縣府期盼透過持續的掃蕩與科技監測，讓噪音車逐步消失在山區道路上，恢復雲林原有的寧靜與秩序。

▲環警監聯合稽查小組在華山地區深夜攔查改裝車輛，全面強化執法力度。（圖／記者游瓊華翻攝）