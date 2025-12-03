　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

用行動改變宜蘭！　民眾黨徵召陳琬惠「嫁給宜蘭」選縣長

▲▼民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（3日）召開記者會，正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。黨主席黃國昌說，陳琬惠在立法院是最犀利的揭弊女神，選舉結束以後，她也從來沒有離開宜蘭，「現在回到宜蘭，鄉親聽到陳琬惠大家都會豎起大拇指，民眾黨與有榮焉」，今天要「把琬惠嫁給宜蘭」。陳琬惠也承諾宜蘭鄉親，將秉持以「執行力」為民服務的核心價值，「用行動改變宜蘭」，一起為宜蘭翻轉未來。

黃國昌說，今天正式徵召陳琬惠參選宜蘭縣長，「把琬惠嫁給宜蘭」。他指出，陳琬惠參加民眾黨後，第一份工作在黨團擔任主任，2022年參與宜蘭縣長選舉，在宜蘭注入一股清流，也讓宜蘭人看到民眾黨深耕宜蘭的決心。那年選舉陳琬惠讓大家第一次聽到這名字，2023年陳琬惠走入立法院一炮而紅，成為立法院最犀利的揭弊女神，陳琬惠當年在立法院的表現有目共睹。

黃國昌指出，2024年立委選舉，有超過20%選民給陳琬惠更多肯定，更大的信心。最佩服的是，選舉結束以後，陳琬惠從來沒有離開宜蘭。黃提到，2024年他被柯主席交付任務，除了新北以外就是宜蘭。在宜蘭看到陳琬惠跟那麼多鄉親站在一起，雖然沒有公職，但心中每分每秒沒有忘記為宜蘭鄉親爭取應有權益。 

「現在回到宜蘭，常常可以聽到陳琬惠的名字，聽到陳琬惠大家都會豎起大拇指，民眾黨與有榮焉。」黃國昌指出，選決會昨天一致通過徵召陳琬惠，今天中央委員全體出席支持。民眾黨以陳琬惠為榮，做琬惠最堅強的後盾、也做宜蘭堅強的後盾。

陳琬惠說，非常感謝民眾黨所有的好朋友對陳琬惠的支持，讓她可以站在這裡成為民眾黨第一位徵召的縣長參選人。除了黨內的支持外，去年卸任立委後有機會繼續在宜蘭服務，有一個很大的立基點，是來自宜蘭鄉親的支持跟相挺。

陳琬惠說，宜蘭人常講，「我們都沒有在看黨派，我們是看人」，過去這麼多年來，大家會記得30年前的陳定南，執行力讓鄉親印象深刻。今天陳琬惠要來「應徵」宜蘭縣長的職務，因為這些年，地方的領導者對於公共利益的怠惰、毫無章法的治理態度，讓璀璨的蘭陽平原失去往日光彩，浪費前人建立的美好基礎。

陳琬惠說，宜蘭需要更重要的改變，為什麼這次用行動改變宜蘭？她要擘劃的是未來30年的宜蘭，在柯前主席理性科學務實的價值下，她要透過鏡頭遞交宜蘭鄉親陳琬惠的履歷。

▲▼民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

（一）低汙染產業：打造高薪、乾淨的產業重鎮

1、推動「南港東移」，打造宜蘭腦工業基地。結合高鐵開通、國五交通優勢，引進AI、軟體、新創等低汙染產業，落實「班班有網路、生生用平板」，讓高薪、高附加價值的工作在宜蘭落地。
2、觀光全面升級。打造地標型亮點景點，積極招募國際企業集團進駐。
3、發展創生基地，打造青年、壯世代就業聚落。

（二）高鐵建設：以 TOD 帶動宜蘭轉型，讓交通成為發展的引擎

1、以高鐵站區為核心，推動完整的 TOD 整體規劃。
2、重構縣域大眾運輸網，以「高鐵 × 公車 × YouBike」為核心：建置舒適的快捷公車與幹線公車、串聯國五與台鐵客運。
3、發展多元共享交通與低碳智慧運輸。導入「4U」共享運具(YouBike、U-Motor、U-Car及U-Parking)，實現宜蘭低碳移動的願景。

（三）照顧老幼：讓孩子願意留下來，讓人才願意搬進來

1、將敬老卡升級為「老人金卡」。每年提供 6,000 元補助，等同「超級悠遊卡」可自由用於交通、醫療、休閒與運動設施折抵，讓福利更彈性、更實用。
2、平衡各區醫療資源。成立門診中心，結合衛生所、民間醫院資源，促進醫療資源均衡發展。
3、提升育兒與生育支持。

陳琬惠宣示，將打造宜蘭成為北台灣的智慧產業新核心、國際級觀光縣，及老幼放心、年輕人願意定居的宜居城市為目標，並強調宜蘭需要一位願意衝、敢負責、做事情的縣長，最佳人選就是陳琬惠。

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

2026宜蘭縣長民眾黨徵召陳琬惠

