白徵召陳琬惠選宜蘭遭綠酸爆　國民黨：藍白3候選人有整合共識

▲國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨今（3日）下午將徵召前立委陳琬惠參選宜蘭縣長，遭綠營譏諷，民眾黨表面上是提名，實質卻是一場藍白權力算計下的「位置競逐戰」，把選民當成政治籌碼。國民黨組發會主委李哲華表示，民眾黨秘書長周榆修昨天已經有致電告知，藍白雙方保持密切溝通，尤其在宜蘭縣，藍白三位潛在候選人都有共識，不管哪一個人代表「藍白合｣出線，大家都會共同支持。

明年的宜蘭縣長選舉，民進黨已提名律師林國漳參選，民眾黨則徵召陳琬惠參選，而國民黨方面，在中央部分有國民黨文傳會主委、不分區立委吳宗憲多次表態；在地方上則有宜蘭縣議會議長張勝德掛看板宣布參選。

李哲華說，國民黨與民眾黨有各自的提名機制，就依照各黨機制先進行提名工作，但在這個前提下，雙方保持良好溝通，就如同國民黨上周三通過2026縣市長提名特別辦法之前，他就跟民眾黨秘書長周榆修說明過了，而昨天周榆修也有打來告知民眾黨今天要進行宜蘭縣長人選的徵召工作，各黨的機制進行很正常，「藍白合｣的部分就保持密切溝通。他強調，離選舉還有很長一段時間，「與其強把菜端出來，不然先把素材、材料都準備好，好好上一盤好菜比較重要。」

李哲華說，國民黨在宜蘭縣也有很多優秀同志，也有兩個人已表達參選意願，所以國民黨要先進行內部協調工作，整合出一個最強的候選人，到時候再看怎麼樣跟民眾黨共推一個最有勝選機會的候選人。

李哲華重申，在宜蘭，目前「藍白合｣是一個非常和諧的氣氛，三位候選人在地方參與活動時，大家都非常和諧，三位也都有共識，不管哪一個人代表「藍白合｣出線，大家都會共同支持，這是一個很好的基礎，不用太擔心時程，怎麼讓徵召過程保持和諧是最重要的。

吳宗憲隨後則說，國民黨與民眾黨在國會合作非常好，兩黨之間有完整的各自主體性，「誰都不是誰的小弟！」今天友黨的民眾黨提出候選人，國民黨當然予以祝福，這不會影響到合作。因為兩黨在國會已經有非常多成功合作的例子，藍白並肩作戰快2年的時間，這段時間彼此尊重、珍惜、互相幫助，而將來國民黨推出自己的候選人後，雙方會有怎麼樣的合作方式，就由黨主席去協調。