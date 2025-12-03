不是王育敏？傳嘉義縣長有「奇兵」能翻盤　國民黨證實：接觸中

▲國民黨副祕書長兼組發會主委李哲華。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選舉逐漸升溫，嘉義縣長翁章梁明年將屆滿兩屆任期，民進黨將由立委蔡易餘與嘉義縣議員黃榮利進行初選，藍白陣營方面，雖原先安排由國民黨立委王育敏再戰，卻傳出中選會代理主委吳容輝可能是藍營「黑馬」人選。對此，國民黨組發會主委李哲華今（3日）受訪證實，目前都是僅止於大家互相接觸當中。

對於嘉義縣長參選人，王育敏上屆落選後，由國民黨前主席朱立倫安排列入不分區，繼續在立法院保持政治能量，國民黨主席換血後，新任國民黨主席鄭麗文仍留任王育敏續任嘉義縣黨部主委，讓外界預期，王育敏將再次參選，如今卻傳出，藍營高層的口袋名單有其他人選，並已進行接觸。

李哲華今日於中常會後受訪坦言，嘉義縣對國民黨是一個艱困選區，事實上上一屆由國民黨立委、嘉義縣黨部主委王育敏披掛上陣，也有一定的群眾基礎，而為了放眼增加更大的勝選機會，國民黨也保持一個開放的態度。

李哲華說，除了國民黨本身有候選人外，也會希望在嘉義縣能形成在野合作的氣氛，如果在野有非國民黨籍的優秀人才，國民黨海納百川也可以來支持，所以目前都是僅止於大家互相接觸當中，最主要的目標讓嘉義縣不再是長期的民進黨執政。