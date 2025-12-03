徵召陳琬惠選宜蘭牽動藍白合　黃國昌：先不提最後期限

　
政治

徵召陳琬惠選宜蘭牽動藍白合　黃國昌：雙方有善意「還不用提最後期限」

▲▼民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一大選腳步接近，民眾黨今（3日）召開記者會，正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。針對藍白合作的推進，主席黃國昌說，「民眾黨相信，陳琬惠就是最強的候選人」，與國民黨的合作會先政策、理念、願景，縣市首長具體協調上，會遵守承諾有最大誠意跟善意；他強調，有些細節還不方便片面宣布，但該進行的工作都在持續中，「目前兩邊針對相關工作，大家都很有誠意、善意，還不用去提到最後期限的問題」。

媒體問到，是否有跟國民黨聯繫等對方決定人選用最好機制挑選最強候選團隊，合作平台的進度、是否會給期限？黃國昌說，昨天選決會在開會結束後，馬上請周榆修秘書長聯絡國民黨副秘書長李哲華，告知選決會的決定。因為民眾黨一但徵召陳琬惠後，馬上迎接而來的就是各式各樣見縫插針挑播離間，「這一兩天事情的發展，完全都在預料之內」。

黃國昌說，昨天周榆修秘書長告訴李哲華副秘書長後，李也非常善意詢問下個階段怎進行比較好。黃說，在跟鄭麗文主席見面時就說過，民眾黨會用最大的誠意、善意，用最好的機制挑選最強的競選團隊，「民眾黨相信，陳琬惠就是最強的候選人」。

至於接下來跟國民黨的合作，黃國昌說，如同之前所說的，會先政策、理念、願景，縣市首長具體協調上，會遵守承諾有最大誠意跟善意。有些細節還不方便片面宣布，但該進行的工作都在持續中，「目前兩邊針對相關工作，大家都很有誠意、善意，還不用去提到最後期限的問題」。

黃國昌談到，今天在立法院遇到吳宗憲，跟吳說今天他們要徵召陳琬惠，國民黨的動作要快一點，吳宗憲也給了滿滿的祝福，這就是民眾黨做事情的態度。他強調，民眾黨對陳琬惠有信心，對國民黨的協調有誠意，也向宜蘭鄉親說，給陳琬惠一個機會，用行動改變宜蘭。

至於未來藍白是否會朝民調輸擔任副縣長、或是一縣長一立委的模式合作？黃國昌說，那天跟國民黨主席鄭麗文討論這事情的時候就說過，「我們會用最好的方式推出最強的團隊，給各個縣市最佳的治理。當天這樣的用字遣詞是經過精心思考」。黃說，未來在各個縣市，民眾黨都會秉持相同的誠意，因此，在進入到下個階段，跟國民黨正式坐下討論這事情以前，不會有太多太強的預設。

黃國昌強調，今天正式徵召陳琬惠，就代表民眾黨相信陳琬惠是宜蘭鄉親最佳的選擇，「民眾黨的誠意跟善意沒有任何改變，因此不會在這時間點，還沒跟鄭主席、有意參與競逐縣長的候選人交換意見前，把這事情說得太絕對」。

參選宜蘭柯文哲關心政見　陳琬惠談藍白合：與藍組最強團隊面對2026

參選宜蘭柯文哲關心政見　陳琬惠談藍白合：與藍組最強團隊面對2026

民眾黨今（3日）召開記者會，正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。陳琬惠透露，前主席柯文哲特別提點門診中心政見，解決宜蘭醫療資源集中在宜蘭市、羅東市的問題。另外，針對各界關切的藍白合作，陳指出，不管是立委吳宗憲或議長張勝德，他們三人都維持非常好的溝通，「有一個很重要的共識，在2026藍白高層討論好一個讓縣民最能接受的、公開透明方式後，不管用什麼方式，最後結果我們三個會組成最強團隊，共同面對2026選舉」。

徵召陳琬惠2026宜蘭縣長藍白合黃國昌

