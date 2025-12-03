參選宜蘭柯文哲關心政見　陳琬惠談藍白合：與藍組最強團隊面對2026

▲民眾黨徵召陳琬惠參選宜蘭縣長。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（3日）召開記者會，正式徵召宜蘭縣黨部主委陳琬惠參選宜蘭縣長。陳琬惠透露，前主席柯文哲特別提點門診中心政見，解決宜蘭醫療資源集中在宜蘭市、羅東市的問題。另外，針對各界關切的藍白合作，陳指出，不管是立委吳宗憲或議長張勝德，他們三人都維持非常好的溝通，「有一個很重要的共識，在2026藍白高層討論好一個讓縣民最能接受的、公開透明方式後，不管用什麼方式，最後結果我們三個會組成最強團隊，共同面對2026選舉」。

陳琬惠說，非常感謝民眾黨所有的好朋友對琬惠的支持，讓她可以站在這裡成為民眾黨第一位徵召的縣長參選人。除了黨內的支持外，去年卸任立委後有機會繼續在宜蘭服務，有一個很大的立基點，是來自宜蘭鄉親的支持跟相挺。

陳琬惠說，宜蘭人常講，「我們都沒有在看黨派，我們是看人」，過去這麼多年來，大家會記得30年前的陳定南，執行力讓鄉親印象深刻，今天她要來「應徵」宜蘭縣長的職務，因為這些年，地方的領導者對於公共利益的怠惰、毫無章法的治理態度，讓璀璨的蘭陽平原失去往日光彩，浪費前人建立的美好基礎。

陳琬惠說，宜蘭需要更重要的改變，為什麼這次用行動改變宜蘭？她要擘劃的是未來30年的宜蘭，在柯前主席理性科學務實的價值下，她要透過鏡頭遞交給宜蘭鄉親陳琬惠的履歷。

陳琬惠說，她從在宜蘭深耕，跟柯前主席就有非常多的溝通，包含過去提出的南港東移，其實都是之前在選立委時就討論過。這次請教的「高人」確實是柯文哲，但阿北對她的參選沒有說太多，但對於她要提出的政策，柯還記得南港東移。

陳琬惠說，很多宜蘭鄉親對醫療服務認為量能不足，柯前主席提出一個方式，就是門診中心的部分，可以解決宜蘭幅員廣大、醫療單位集中在宜蘭市、羅東市的問題。她強調，相關政策都請教過非常多人，希望未來在宜蘭的擘劃，民眾黨都可以全力投入。

記者詢問，若民調輸給對手，會讓給對方？陳琬惠表示，其實對於藍白的合作，她不喜歡用「讓」這個字，沒有誰讓誰，目前不管是在宜蘭這地方，國民黨想選的有吳宗憲還有議長，「在這過程中，我們三個有共識，希望可以用協調的方式，都會在這階段各自努力」。

至於方法是什麼？陳琬惠說，就交給兩邊的中央去討論，包括用協調、民調、社調等方式，尊重黨中央的方式，推出一組最強的人選，「這個決定就要交給宜蘭鄉親，希望未來誰來擔任宜蘭縣長，他們的心意才是最重要」。

記者追問，若最後是由國民黨參選，是否會全力幫忙？以及若代表藍白參選，會邀請國民黨籍人士參與團隊？陳琬惠說，她可以很確定告訴大家，今天民眾黨推出她作為最適當的宜蘭縣長候選人，在藍白的開端裡，以合作為前提，不管是吳宗憲或議長張勝德，「我們三個都維持非常好的溝通，有一個很重要的共識，在2026藍白高層討論好一個讓縣民最能接受的、公開透明方式後，不管用什麼方式，最後結果我們三個會組成最強團隊，共同面對2026選舉」。